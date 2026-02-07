Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт - 07.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260207/chtoby-soedinit-platsdarmy-na-severe-vs-rf-nuzhno-vybit-klin-i-razbit-treugolnik-vsu--ekspert-1075311870.html
Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт - 07.02.2026 Украина.ру
Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
ВС РФ постепенно соединяют два плацдарма под Харьковом, между которыми остался трёхкилометровый вражеский клин. Его ликвидация создаст угрозу крупному укрепрайону ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2026-02-07T05:30
2026-02-07T05:30
новости
россия
харьков
харьковская область
самойлов
вооруженные силы украины
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075251849_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_85434b08bbfc1bf9966ab5c7c12e48b3.jpg
Оценивая ситуацию на северо-востоке Харьковской области, эксперт отметил, что там есть очень "интересные моменты".По словам Самойлова, сейчас Липцевский и Волчанский плацдармы "движутся навстречу друг другу": Липцевский – на восток, Волчанский – на запад. Здесь зона уверенного контроля ВСУ составляет всего 3 километра в ширину, добавил он. По данным Самойлова, восточнее Волчанска ВС РФ заняли плацдарм в районе Детярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. "Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров. А еще южнее будем выстраивать зону безопасности по линии Хатнее-Ольховатка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
россия
харьков
харьковская область
волчанск
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075251849_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_40995bc246a9de57f2535b1b8a9eafeb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, харьковская область, самойлов, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, волчанск, главные новости, харьковскийфронт
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Самойлов, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Волчанск, Главные новости, ХарьковскийФронт

Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт

05:30 07.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ постепенно соединяют два плацдарма под Харьковом, между которыми остался трёхкилометровый вражеский клин. Его ликвидация создаст угрозу крупному укрепрайону ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Оценивая ситуацию на северо-востоке Харьковской области, эксперт отметил, что там есть очень "интересные моменты".
По словам Самойлова, сейчас Липцевский и Волчанский плацдармы "движутся навстречу друг другу": Липцевский – на восток, Волчанский – на запад. Здесь зона уверенного контроля ВСУ составляет всего 3 километра в ширину, добавил он.
"Когда мы этот клин выбьем, то соединимся. Правда, тут у противника серьезный укрепрайон в треугольнике "Избицкое — Терновая — Варваровка", — указал аналитик.
По данным Самойлова, восточнее Волчанска ВС РФ заняли плацдарм в районе Детярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра.
"Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров. А еще южнее будем выстраивать зону безопасности по линии Хатнее-Ольховатка", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковХарьковская областьСамойловВооруженные силы УкраиныСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияВолчанскГлавные новостиХарьковскийФронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Владимир Заманский: 100 лет последнему актёру-фронтовику
07:59Киевский "банкет во время чумы", дождь из рептилий и коллекция "людоеда". Неделя необычных фотофактов
07:44"Валентинка" от Безоса - Трампу, принц Гарри и ВСУшники, черные юмористы вышли из моды. События культуры
07:32Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления Украиной
07:06""Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
07:05Чемпионка Сочи-2014, оскандалившийся знаменосец и провокаторы: кто представляет Украину на Олимпиаде
07:00Олег Шаландин: США в тихой истерике от "Орешника" и "Буревестника", поэтому они взяли паузу насчет ДСНВ
06:15"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины
06:00Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске
05:30Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
05:15"Дома начнут просто замерзать": Анпилогов о необратимых последствиях коллапса украинской энергетики
05:00Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ
04:45Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины
04:30"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого
04:15Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе
04:00"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине
00:13Оперативная обстановка на фронте: продвижение и позиционные бои на ключевых направлениях
00:09Неожиданная активность: Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области
00:03Украинские СМИ пытается объяснить населению "опасность" Александра Пушкина
00:00Обнародованы факты сотрудничества ОУН* с гитлеровской Германией
Лента новостейМолния