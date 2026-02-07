https://ukraina.ru/20260207/chtoby-soedinit-platsdarmy-na-severe-vs-rf-nuzhno-vybit-klin-i-razbit-treugolnik-vsu--ekspert-1075311870.html
Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт - 07.02.2026 Украина.ру
Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
ВС РФ постепенно соединяют два плацдарма под Харьковом, между которыми остался трёхкилометровый вражеский клин. Его ликвидация создаст угрозу крупному укрепрайону ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2026-02-07T05:30
2026-02-07T05:30
2026-02-07T05:30
новости
россия
харьков
харьковская область
самойлов
вооруженные силы украины
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075251849_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_85434b08bbfc1bf9966ab5c7c12e48b3.jpg
Оценивая ситуацию на северо-востоке Харьковской области, эксперт отметил, что там есть очень "интересные моменты".По словам Самойлова, сейчас Липцевский и Волчанский плацдармы "движутся навстречу друг другу": Липцевский – на восток, Волчанский – на запад. Здесь зона уверенного контроля ВСУ составляет всего 3 километра в ширину, добавил он. По данным Самойлова, восточнее Волчанска ВС РФ заняли плацдарм в районе Детярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. "Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров. А еще южнее будем выстраивать зону безопасности по линии Хатнее-Ольховатка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
россия
харьков
харьковская область
волчанск
харьковскийфронт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075251849_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_40995bc246a9de57f2535b1b8a9eafeb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, харьковская область, самойлов, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, волчанск, главные новости, харьковскийфронт
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Самойлов, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Волчанск, Главные новости, ХарьковскийФронт
Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
ВС РФ постепенно соединяют два плацдарма под Харьковом, между которыми остался трёхкилометровый вражеский клин. Его ликвидация создаст угрозу крупному укрепрайону ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов