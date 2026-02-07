https://ukraina.ru/20260207/chtoby-soedinit-platsdarmy-na-severe-vs-rf-nuzhno-vybit-klin-i-razbit-treugolnik-vsu--ekspert-1075311870.html

Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт

ВС РФ постепенно соединяют два плацдарма под Харьковом, между которыми остался трёхкилометровый вражеский клин. Его ликвидация создаст угрозу крупному укрепрайону ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

Оценивая ситуацию на северо-востоке Харьковской области, эксперт отметил, что там есть очень "интересные моменты".По словам Самойлова, сейчас Липцевский и Волчанский плацдармы "движутся навстречу друг другу": Липцевский – на восток, Волчанский – на запад. Здесь зона уверенного контроля ВСУ составляет всего 3 километра в ширину, добавил он. По данным Самойлова, восточнее Волчанска ВС РФ заняли плацдарм в районе Детярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. "Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров. А еще южнее будем выстраивать зону безопасности по линии Хатнее-Ольховатка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

