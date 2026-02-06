"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО - 06.02.2026 Украина.ру
"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО
"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО
Москва настроена на продолжение СВО в то время, как Киев сталкивается с проблемой развала ВСУ и утраты важнейших территорий. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер
2026-02-06T16:08
2026-02-06T17:01
В эфире YouTube-канала Judging Freedom 5 февраля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал события в разных регионах мира, уделив внимание и Украине. Миршаймер констатировал большие проблемы киевского режима в способности удержать территории в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению профессора, Москва в силах сохранить контроль над своими четырьмя новыми регионами, которые нынешнее руководство Украины по-прежнему считает "своими" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. "В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области, я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — заметил профессор. При этом у Миршаймера есть сомнения в способности киевского режима сохранить боеспособность ВСУ. Он отметил, что постсоветская республика держится на западной поддержке."Единственная надежда здесь в том, что ситуация с войной на Украине ухудшится до такой степени, что у них не останется иного выбора, кроме как заключить какое-то перемирие с Россией. Мы получим "холодный мир". Думаю, это единственный правдоподобный исход", - сказал профессор Чикагского университета.Оценивая итоги второго раунда переговоров по урегулированию украинской проблемы в ОАЭ с участием делегаций России, США и Украины, Миршаймер заметил, что Москву вынуждают покончить с конфликтом на поле боя, на котором у ВСУ нет сил сдерживать наступление ВС РФ."Они на последнем издыхании. Вопрос в том, как долго они смогут продолжать борьбу, находясь в таком плачевном состоянии. Я имею ввиду, что их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских так много баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они смогут в обозримом будущем уничтожать энергетическую и другие виды инфраструктуры. Таким образом, русские просто разрушают страну", - сказал профессор, напомнив при этом о положении дел на поле боя.
"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО

16:08 06.02.2026 (обновлено: 17:01 06.02.2026)
 
© Фото : LSE/Nigel SteadДжон Миршаймер
Москва настроена на продолжение СВО в то время, как Киев сталкивается с проблемой развала ВСУ и утраты важнейших территорий. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер
В эфире YouTube-канала Judging Freedom 5 февраля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал события в разных регионах мира, уделив внимание и Украине.
Миршаймер констатировал большие проблемы киевского режима в способности удержать территории в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
По мнению профессора, Москва в силах сохранить контроль над своими четырьмя новыми регионами, которые нынешнее руководство Украины по-прежнему считает "своими" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.
"В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области, я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — заметил профессор.
При этом у Миршаймера есть сомнения в способности киевского режима сохранить боеспособность ВСУ. Он отметил, что постсоветская республика держится на западной поддержке.
"Единственная надежда здесь в том, что ситуация с войной на Украине ухудшится до такой степени, что у них не останется иного выбора, кроме как заключить какое-то перемирие с Россией. Мы получим "холодный мир". Думаю, это единственный правдоподобный исход", - сказал профессор Чикагского университета.
Оценивая итоги второго раунда переговоров по урегулированию украинской проблемы в ОАЭ с участием делегаций России, США и Украины, Миршаймер заметил, что Москву вынуждают покончить с конфликтом на поле боя, на котором у ВСУ нет сил сдерживать наступление ВС РФ.
"Они на последнем издыхании. Вопрос в том, как долго они смогут продолжать борьбу, находясь в таком плачевном состоянии. Я имею ввиду, что их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских так много баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они смогут в обозримом будущем уничтожать энергетическую и другие виды инфраструктуры. Таким образом, русские просто разрушают страну", - сказал профессор, напомнив при этом о положении дел на поле боя.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля
Актуальное интервью: Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
