https://ukraina.ru/20260206/u-ukrainy-ne-ostanetsya-vybora-amerikanskiy-professor-sprognoziroval-itogi-svo-1075323715.html

"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО

"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО - 06.02.2026 Украина.ру

"У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО

Москва настроена на продолжение СВО в то время, как Киев сталкивается с проблемой развала ВСУ и утраты важнейших территорий. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер

2026-02-06T16:08

2026-02-06T16:08

2026-02-06T17:01

новости

украина

одесса

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

москва

наступление вс рф

наступление россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/21/1034172127_0:315:800:765_1920x0_80_0_0_2d372d443bad3e84df57d3cac3d51dbf.jpg

В эфире YouTube-канала Judging Freedom 5 февраля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал события в разных регионах мира, уделив внимание и Украине. Миршаймер констатировал большие проблемы киевского режима в способности удержать территории в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению профессора, Москва в силах сохранить контроль над своими четырьмя новыми регионами, которые нынешнее руководство Украины по-прежнему считает "своими" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. "В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области, я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — заметил профессор. При этом у Миршаймера есть сомнения в способности киевского режима сохранить боеспособность ВСУ. Он отметил, что постсоветская республика держится на западной поддержке."Единственная надежда здесь в том, что ситуация с войной на Украине ухудшится до такой степени, что у них не останется иного выбора, кроме как заключить какое-то перемирие с Россией. Мы получим "холодный мир". Думаю, это единственный правдоподобный исход", - сказал профессор Чикагского университета.Оценивая итоги второго раунда переговоров по урегулированию украинской проблемы в ОАЭ с участием делегаций России, США и Украины, Миршаймер заметил, что Москву вынуждают покончить с конфликтом на поле боя, на котором у ВСУ нет сил сдерживать наступление ВС РФ."Они на последнем издыхании. Вопрос в том, как долго они смогут продолжать борьбу, находясь в таком плачевном состоянии. Я имею ввиду, что их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских так много баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они смогут в обозримом будущем уничтожать энергетическую и другие виды инфраструктуры. Таким образом, русские просто разрушают страну", - сказал профессор, напомнив при этом о положении дел на поле боя. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраляАктуальное интервью: Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

одесса

киев

россия

москва

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, москва, наступление вс рф, наступление россии, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, военная помощь украине, военная эскалация, военная хроника на украине, сша