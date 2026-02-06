https://ukraina.ru/20260206/samokastratsiya-evropy-provaly-vsu-allergiya-na-rf-khronika-sobytiy-na-1300-6-fevralya--1075306981.html

"Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля

06.02.2026

"Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля

Медведев указал на готовность европейских политиков провести "кровавую энергетическую самокастрацию". ВС РФ уничтожают противника и технику. Захарова с иронией ответила главе МИД Финляндии о якобы угрозе от РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу в своём канале в Мax отреагировал на официальное опубликование ЕС регламента о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года.Он указал, что европейские политики сегодня пытаются уничтожить результаты масштабного энергодиалога, который начался еще в 1970-е годы прошлого века."Масштабный энергодиалог начался в 1970-е годы со сделки "газ – трубы", долгосрочного соглашения между СССР и ФРГ о поставке в СССР оборудования для строительства газопровода в Западную Европу. Позже это сотрудничество охватило Австрию, Италию, Францию, многие страны Южной Европы. Сегодня его результаты пытаются уничтожить. Неужели умственно отсталые евроначальники действительно считают себя дальновиднее В. Брандта, Ф. Миттерана, Б. Крайского, У. Кекконена?", - удивился Медведев.Он добавил, что когда речь заходит о связях с Россией, "клика отбитых воинствующих евроидиотов" готова на всё, "в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов".Он назвал решение Евросоюза идиотским."Пока в США бушуют нешуточные геополитические страсти вокруг островка (финансиста Джеффри - ред.) Эпштейна, Евросоюз остаётся островом "спокойствия" – зоной глубокой умственной отсталости (идиотии). Страдая от очередного приступа того, что в психиатрии называют самоповреждающим поведением", - сыронизировал политик.По его словам, после введения запрета импорта газа из России ЕС недосчитается порядка 17 процентов своего нынешнего импорта."Рецепт системного кризиса, в который ЕС загнал себя, готов: российского газа всё меньше, а цены при этом всё выше. Это вызвало стагнацию ведущих экономик Старого Света, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. Неуклонное падение доходов и уровня потребления, в свою очередь, привело к тому, что европейцы экономят на всём, кутаясь в три слоя одежды из-за холода в домах", - написал Медведев.Он посетовал, что Евросоюз даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал."Находящиеся в явном меньшинстве здравомыслящие страны типа Венгрии это хорошо понимают", - отметил Медведев, напомнив, что Будапешт официально обратился в суд ЕС, чтобы оспорить решение по поставкам газа."Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести", - подчеркнул Медведев.По его словам, теперь Вашингтон закрепится в роли спасителя Евросоюза, поставляющего энергоносители, но ставки за содействие будут выше, чем просто деньги.Европе, попавшей в критическую зависимость от американского газа, придётся расплачиваться остатками суверенитета."Попавшая в критическую зависимость от американского газа Европа будет делать всё, что ей скажут. Причём вопрос тут уже не в (президенте США Дональде - ред.) Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придётся остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало", - предупредил политик.Провалы ВСУУтром в пятницу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ писали о взрывах, в частности в Сумах и Кировограде.В Тернопольской области на западе Украины 65 населенных пунктов осталось без электроснабжения из-за обрыва линий электропередачи, сообщили в областной администрации. В темноте оказались почти 8,5 тысячи семей.Местные СМИ информируют, что город Шахтерское в Днепропетровской области на Украине уже неделю остается без топлива. Он расположен на автомобильной трассе, связывающей Красноармейск в ДНР с Днепропетровской областью Украины, в частности с Павлоградом.Как поясняют украинские журналисты, топливо не поставляется в город из-за приближения линии фронта и возросших угроз для логистики ВСУ. Местные жители успели сделать запасы топлива, но они уже подходят к концу.Российские военные освободили село Поповка в Сумской области.В минувший вторник сообщалось, что оборона Вооруженных сил Украины на территории Краснопольского района "начала сыпаться". Появилась информация о случаях бегства украинских боевиков с позиций на данном участке под давлением российских войск.Кроме прочего, антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило пять украинских тяжелых беспилотников "Баба-Яга" у Димитрова, предназначенных для разведки и нанесения ударов по мирным объектам Донецкой агломерации.Всего, за минувшую неделю, российские Вооружённые силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, подытожили в Минобороны РФ.В результате были "поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".Хроническая "аллергия" на Россию Накануне глава финского МИД Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза (ЕС).В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила, что это признание в хронической проблеме и пожелала выздоровления.В то же время Финляндия уже построила на границе с Россией почти 160 километров забора из 200 запланированных, информировала пограничная охрана республики. Как уточнили пограничники, строительство идет по плану, весь проект будет завершен к концу 2026 года.Финляндия рассчитывает построить на различных участках границы с Россией в общей сложности 200 километров забора. Строить ограждение по всей 1300-километров границе власти страны не планируют из-за высокой стоимости проекта.Нельзя, однако, не обратить внимание на то, что другие страны Европы начали поддерживать возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.На днях агентство Рейтер писало, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн во вторник якобы посетил Москву для встречи с официальными лицами РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения, отметив, что французские источники любят сливать информацию в СМИ."Между тем европейский дипломат, вовлеченный в отчеты, заявил, что в Брюсселе имеется согласие в отношении того, что (сейчас - ред.) "другой контекст, чем в 2022 году" и что другие столицы "вполне солидарны" с попытками возобновления диалога", - пишет издание.По словам другого неназванного дипломата, подобные инициативы будут находить поддержку, если они будут проходить не "за спиной у Украины".В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.На днях премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.Подробнее - в материале Европа хочет поговорить. Было бы о чем на сайте Украина.ру.

