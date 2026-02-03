https://ukraina.ru/20260203/proschay-maga-dmitriy-drobnitskiy--o-tom-kak-delo-epshteyna-ostanovilo-revolyutsiyu-trampa-v-ssha-1075113517.html

Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США

Обещание Трампа провести полноценное расследование дела Эпштейна не выполнено. Можно делать много предположений почему. Но дело Эпштейна было одним из факторов победы на выборах в 2024 году. Поэтому MAGA-избиратели и MAGA-спонсоры могут чувствовать себя обманутыми.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Министерство юстиции США опубликовало миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.- Дмитрий Олегович, насколько сильным будет этот удар по западной элите? Или дело Эпштейна останется невзорвавшейся бомбой?- Бомба, на самом деле, взорвалась, но расследовать этот взрыв никто не собирается. Дело Эпштейна было решено похоронить. Вываливают кучу неотсортированного материала, который не имеет никакой доказательной силы, потому что не было проведено расследование. Допрос Клинтонов проигнорируют, и Минюст не будет против них выдвигать обвинения. Зато теперь будет повод поговорить, что Трамп друг Эпштейна.Тут вот какая вещь. Обещание Трампа провести полноценное расследование дела Эпштейна не выполнено. Можно делать много предположений почему. Но дело Эпштейна было одним из факторов победы на выборах в 2024 году. Поэтому MAGA-избиратели и MAGA-спонсоры могут чувствовать себя обманутыми.Т есть просочились данные, что элита приобщает к злу всех своих представителей: не слетал на остров Эпштейна – в элите тебе делать нечего. Поэтому все и летали. Что было сделано? Посадили Гислейн Максвелл на 20 лет, убили Эпштейна. Дальше никаких телодвижений не будет. Никого из людей, которые туда летали, сажать не будут. Пусть блогеры разбирают опубликованные файлы и проводят собственные расследования.На основании опубликованной кучи материалов никого не посадить и не гарантировать, что такого больше не будет. Это и есть мрачная правда о деле Эпштейна. Она не настолько страшна, как сама суть тайны Эпштейна, но одно дело, когда коррумпированная элита презирает людей, ради которых произносит пламенные речи. Но изнасилование детей это уже чересчур. Здесь вы, ребята, зарвались, нужно пересажать всех или хотя бы часть.- Получается, что и Трамп участвует в этом корпоративном заговоре?- Из более ранних расследований известно, что когда он об этом деле узнал, то порвал с Эпштейном. Хотя когда Эпштейн еще не был осужден, Трамп с ним тусил, но с ним тусили все, потому что Эпштейн был человеком, с которым престижно было быть знакомым в Вашингтоне и других штатах.Но даже если представить, что Трамп на этот остров не летал, его обещания перемен в глазах MAGA не стоят ничего, если ты дело Эпштейна не разобрал. Потому что дело Эпштейна — это предельное моральное обвинение со стороны, будем говорить громко, народа по отношению к элитам.- Тем временем у Трампа и страна идет вразнос. Причем он дал распоряжение министру внутренней безопасности Кристи Ноэм ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в протесты или беспорядки в различных городах, управляемых демократами, до тех пор, пока они не обратятся за помощью.- Трамп проиграл уже много сражений. По Гренландии он сдал назад, битву за города он начал проигрывать еще в 2025 году. Это было видно по Лос-Анджелесу. Потом казалось, что он сейчас наедет на Чикаго и Миннеаполис и может быть вопрос будет переломлен. Да, методы работы ICE и пограничного патруля в городах ниже плинтуса, но работать больше некому. И если начал жестить, так жести до конца. И если губернатор и мэр против тебя, то вводи Акт о мятеже (закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act) — это федеральный закон США, который предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах – ред.). Выдавай ордер на арест мэра, суди его. Ладно, не хочешь трогать Миннеаполис, есть Сент-Пол, город-спутник. Я говорю сейчас о настроениях, которые есть в MAGA-тусовке.Теперь иммиграционную таможенную службу ждет реформа. То есть Трампа сильно оттолкнули, у него уже нет ореола непобедимого хулигана. Не будет репрессий – не будет и реформ, это известная формула со времен Ивана IV и Генриха Наваррского.Таким образом и дело Эпштейна стало ушатом холодной воды для MAGA, потому что показало, что элита не сломлена. Если Трамп с ней сделать ничего не может, значит, на этом этапе с MAGA-революцией можно попрощаться.- По поводу украинского урегулирования с американской стороны тем не менее царит воодушевление. Во всяком случае Уиткофф примерно так высказывался об итогах встречи с представителем президента РФ Дмитриевым.- Мы отмечаем, конечно, желание Трампа поучаствовать в урегулировании, но переговоры с Трампом или через Трампа никакой мир на Украину не принесут. Потому что выполнение минимальных базовых требований России означает для евроатлантической элиты признание поражения. Сложно себе представить, что Трамп действительно заставит Европу и Киев подчиниться очевидным требованиям. Европа замечает, что Трамп слабеет.- Недавнее энергетическое перемирие, о котором с гордостью сообщил Трамп, было пасом со стороны России?- Очевидно, что на ход спецоперации оно никак не влияет. Они и в Киеве ничего починить не успеют. Трампу нужно было что-то, чтобы продолжать демонстрировать свои усилия. Уиткофф тогда на заседании комитета сказал, что это показывает, господин президент, ваше ключевое влияние на эти переговоры.Но всем понятно, что он не будет давить своих врагов в Евроатлантике. Эта ситуация была предсказана мной еще весной. Европа скажет нет, и если Трамп не обрушится на нее со всей мощью, пока есть еще испуг от его признания, то есть не начнет посадки в США и не введет неснижаемые 40-процентные пошлины на европейские товары, то будет раз за разом терпеть позорные поражения.Он попытался вернуться к вопросу Гренландии, развернуть все в сторону побед в западном полушарии. Но и тут ему сказали, Дональд, отдыхай. И он пошел отдыхать.- Но теперь он может размяться на Иране?- Тогда возникает вопрос с Ираном. Чем он тогда отличается от Клинтона и Буша-младшего? Тогда он обычный евроатлантист. Евроатлантист с большим ликудовским лобби внутри Вашингтона. Все как было при Буше. События показывают, что Трамп в этой ситуации не справляется. Его окружение оказалось мало дееспособным, а сам он устал от постоянной борьбы, ему хочется показать всем, что он уже победил, что он постоянно и говорит.На самом деле трампистскую революцию сворачивают. Другое дело, что в отличие от 2016-18 годов Трампа быстро связать не удалось. И до сих пор в Овальном кабинете Белого дома сидит человек, неподконтрольный элитам. Получается, что Трамп не имеет влияния на мировые процессы. А мировые процесс не всегда имеют влияние на Трампа. Это устойчивое положение продержится еще какое-то время, пока Конгресс не пойдет дальше в наступление.Он может пойти, а может и не пойти, потому что, по большому счету, Конгресс — это тоже малоорганизованная структура, которая еще и качеством ниже, чем это было времена Буша-младшего. Снижение качества конгрессменов идет чуть ли не ежегодно. И с уходом трампистов, будет сделана очередная попытка, так как большое количество людей ушло уже в январе.- Ситуация с Ираном сделает положение Трампа еще хуже?- Потенциально да. Он сейчас, конечно, может нанести удар и сказать, что всех победил. Это будет нейтральный эффект. Но если он туда залезет и завязнет чуть-чуть, а иранцы накроют какую-нибудь военную базу США, то придется либо отвечать, либо скрывать. И если все вскроется, будет хуже.Израилю все равно. Он требует уничтожения Ирана. Не прямо сейчас, но последовательно. Разрушить Иран, вернуть его в хаос, хорошая ситуация для Израиля. Но это не нравится даже историческим противникам Ирана, Саудовской Аравии, например. Иран внутренне противоречивое государство, у него куча проблем, ему неплохо было бы заняться собственными делами, но проблема в том, что это последнее государство, которое противостоит бандитскому наскоку Израиля и множеству полевых командиров, которые всем управляют на территории от Ирана до Средиземного моря.Также на эту тему - Александр Казаков: Россия и КНР дали Ирану средства ответного удара, способные привести США к катастрофе

