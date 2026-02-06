https://ukraina.ru/20260206/igry-s-nashim-uchastiem-no-bez-nashego-prisutstviya-olimpiada-2026-nachinaetsya-pryamo-seychas-1075317573.html

Игры с нашим участием, но без нашего присутствия: Олимпиада-2026 начинается прямо сейчас

Главное спортивное событие четырёхлетия стартовало. Большая политика по-прежнему не даёт сборной России выступить под своим именем, флагом, гимном и в полном составе. Тем не менее, чёртова дюжина нейтральных атлетов из РФ поборются за высокие награды в Италии, чему многие иностранные спортсмены очень рады

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075320521_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_9a5f414a4573cbd57b232de62d5efe6d.jpg

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля сразу в двух городах: Милане (ледовые дисциплины) и Кортина-д'Ампеццо (снежные виды спорта), который принимал Игры 1956 года. Италия стала хозяйкой Олимпиады в четвёртый раз.На этих Играх разыграют рекордное количество медалей - 116 комплектов наград в 16 дисциплинах (для сравнения, в Пекине-2022 было 109). Это обусловлено включением в программу новых соревнований: мы впервые увидим женское лыжное двоеборье (прыжок с трамплина + лыжная гонка); парный могул и смешанные командные соревнования по ски-кроссу во фристайле; смешанный командный параллельный слалом в сноуборде; а ски-альпиниз (подъём в гору на лыжах, затем подъём без них — хайкинг, спуск на лыжах по трассе) вообще прежде не был представлен на Олимпиадах как самостоятельный вид спорта.Серию "впервые" на Играх-2026 продолжает присутствие Бенина и Гвинеи-Бисау – спортсмены этих африканских стран никогда не участвовали в зимних Олимпиадах, а сейчас направили своих горнолыжников. Всего в Италию приехали представители 8 государств Чёрного континента, из 14 человек 9 – горнолыжники, кроме того, марокканец Абдерахим Кеммисса, южноафриканец Мэттью Смит и нигериец Самуэль Икпефан выйдут на старт в соревнованиях по лыжным гонкам, а Малика Малербе и Николь Бюргер из ЮАР – во фристайле и скелетоне соответственно.В определённый момент некоторые олимпийские соревнования оказались под угрозой срыва. Ледовую арену Santa Giulia в Милане, которую возводили с нуля, достраивали в авральном режиме."Перечислить всё, что ещё предстоит завершить, было бы невозможно", - говорил корреспондент спортивного портала The Athletic Крис Джонстон в январе, вопросы вызывали состояние основного и тренировочного льда, недостроенные раздевалки.А в Кортина-д’Ампеццо на реконструированной арене Stadio Olimpico del Ghiaccio, принимавшей ещё Игры-1956, во время турнира по кёрлингу 4 февраля уже в рамках Олимпиады (соревнования в этой дисциплине, как и в сноуборде, хоккее, командные по фигурному катанию, стартовали раньше церемонии открытия Игр) отключился свет, из-за чего пришлось остановить игры на всех четырёх дорожках, правда, пауза была непродолжительной, около 5 минут, но всё же вновь заставила задуматься о степени готовности Италии к такому важному мероприятию.Спортивные объекты – это одна из особенностей нынешних Игр: будут использованы как существующая инфраструктура, так и временные сооружения (в частности на территории выставочного центра Fiera Milano, где в 2015 году проводили "Экспо", обустроили арену для конькобежцев и хоккейных матчей группового этапа), что укладывается в принятую МОК концепцию устойчивого развития "Новая норма", направленную на избавление от "белых слонов" — крупных спортивных объектов, которые остаются невостребованными после масштабных событий. В Италии такие тоже есть, например, бобслейная трасса в Чезане и лыжные трамплины в Праджелато, задействовавшиеся на Олимпиаде в Турине ровно 20 лет назад, в 2006 году, теперь заброшены, часть олимпийской деревни, начавшую ветшать, заняли мигрантами и наркоманы, устроили там настоящее гетто, территорию пришлось зачистить, в ходе последующей реконструкции на этом месте возвели кампус Camplus для студентов и молодых специалистов.Начиная с Олимпиады-1988 в канадском Калгари, у каждых Игр есть свой слоган, отображающий национальный характер страны-организатора и олимпийский дух. В 2026 он звучит так: IT's Your Vibe (если говорить на молодёжном сленге, то "это твой вайб", либо "это твоя атмосфера", "это твоё настроение"), причём первое слово написано заглавными буквами, как выглядит код Италии в международных стандартах.Организаторы предлагают каждому почувствовать себя частью Олимпиады и ощутить уникальный итальянский дух. Однако сделать это смогут не все, к сожалению.Хотя со сменой главы МОК международные федерации отдельных видов спорта постепенно начали возвращать россиян и белорусов на мировые турниры, причём с флагом и гимном, на Олимпийские игры эта история не распространяется - спортсмены из РФ и Белоруссии вновь допущены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (Athlètes Individuels Neutres, AIN). Это означает, что для начала каждый из них должен был пройти проверку на предмет наличия контрактов с военными или силовыми структурами (в т.ч. ЦСКА и Динамо) и поддержки спецоперации на Украине (для этого спортсмены должны были дать в анкете ссылки на свои соцсети и указать посты, касающиеся событий на Украине). Тем, кто проверку прошёл успешно и проявил себя на отборочных турнирах, получили приглашения от МОК принять участие в Олимпийских играх в Италии.В РФ таковых оказалось 13 человек, наша чёртова дюжина:Это антирекорд по количеству россиян на Олимпиаде с 1908 года, когда на летних Играх в Лондоне Российскую империю представляли 6 человек.В командных соревнованиях нейтральные атлеты не участвуют, поэтому в Италии российские фигуристы впервые не поборются за награды в командном турнире, в котором с момента включения этой дисциплины в программу всегда поднимались на пьедестал (золото в Сочи-2014, серебро в Пхёнчхане-2018, золото, превратившееся в бронзу в результате дисквалификации Камилы Валиевой, в Пекине-2022), не будет хоккейной сборной и многих других.Допуск к Играм организаторы не выдали лидерам во многих дисциплинах, в частности фигуристам Александре Степановой/Ивану Букину (танцы на льду) и спортивной паре Анастасии Мишиной/Александру Галлямову, а также триумфатору прошлой Олимпиады – трёхкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову, который в Китае ни с одной гонки, в которой участвовал, не уходил без награды.Мало того, что до минимума сократили число участников, так и в отношении них действуют жёсткие ограничения. Как и на нескольких предыдущих Олимпиадах, запрещена любая демонстрация национальной символики России, даже цветовые сочетания белого-синего-красного на форму непозволительны, как и надписи "Russia", "RUS", "Russian Olympic Committee". По прибытии в Италию российские спортсмены получили от оргкомитета экипировку, в которой будут ходить всё время вне соревнований (дизайн соревновательной формы заранее согласовывался с МОК): куртки и спортивный костюм светло-серого и бело-синего цвета, белые кроссовки, в отличие от Олимпиады-2024 в Париже нет аббревиатуры AIN – нейтральнее некуда. В случае победы россиян или белорусов их результаты в медальный зачёт не пойдут, на церемониях организаторы поднимут флаг AIN и включат гимн индивидуальных нейтральных атлетов.В официальном мобильном приложении Олимпиады-2026 в качестве любимых нельзя выбрать ни команду индивидуальных нейтральных атлетов, ни кого-то из них лично.Но и это не всё. Ещё в сентябре МОК объявил, что нейтральные спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия 6 февраля, но им позволено присутствовать на мероприятии. Решение об участии в церемонии закрытия примут во время Олимпиады.Последний раз россияне прошли на параде сборных без каких-либо ограничений в Рио-де-Жанейро – целых 10 лет назад. В Пхёнчхане-2018 олимпийские атлеты из России, как они официально именовались, шли в серых пальто, белых шарфах и шапках, а волонтёр несла флаг с олимпийскими кольцами. В Токио-2020 (фактически летом 2021 года) и Пекине-2022 у команды Олимпийского комитета России (ROC) на форме были цвета триколора (в качестве эмблемы Олимпийского комитета России). В Париже-2024 нейтральных атлетов на церемонию не пустили вовсе.Всё происходящее иначе как унижением назвать нельзя. Это же так почётно – показать себя миру, гордо представлять свою страну и в то же время ощутить себя частью такого исторического события.Впрочем, некоторые прославленные советские и российские спортсмены призывают не преувеличивать значение церемонии открытия. По словам конькобежки Светланы Журовой, претенденты на медали зачастую пропускают её, поскольку это потерянный тренировочный день, лично она из 4 Олимпиад, в которых участвовала, не пошла на церемонию один раз и именно тогда выиграла олимпийское золото, дело было, кстати, в Италии, в Турине-2006. 2 из 3 церемоний пропустила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. По её словам, мало того, что фигуристы всегда начинали выступать в первый день, так ещё и шествие проходит зимой, на холоде, да и вообще сборная приезжала на Игры выступать, бороться за медали, а открытие и закрытие – это больше для зрителей.Плюс ко всему, при нынешних ограничениях, когда спортсменов лишают их идентичности, стирают принадлежность к стране, возможно, не идти на церемонии – лучший вариант, чем вот так, быть без роду и племени.То есть российские спортсмены на Олимпийских играх-2026 как бы есть (они же физически присутствуют, участвуют в соревнованиях), но их как бы и нет (об их национальной принадлежности не говорят вслух, ни флага, ни герба, ни гимна, ни даже полноценной олимпийской экипировки).Тем не менее, в сюжет с самыми яркими моментами предыдущих Олимпиад, который показали на 142-й сессии МОК 3 февраля, включили кадры выступления российских спортсменов: лыжника Александра Большунова, битлонистку Ирину Казакевич, фристайлистку Анастасию Смирнову, шорт‑трекистов Константина Ивлиева и Семёна Елистратова, фигуристов Татьяну Тотьмянину/Максима Маринина и Татьяну Волосожар/Максима Транькова.Кроме того, русский вошёл в число 8 рабочих языков нынешней Олимпиады (наравне с итальянским, английским, французским, немецким, китайским, японским, корейским), это значит, что нейтральные атлеты могут по-русски общаться со СМИ в микст-зонах и на официальных интервью, а аккредитованные журналисты могут воспользоваться специальным мобильным приложением для перевода на русский, в залах для пресс-конференций будут работать переводчики-синхронисты.Власти Украины и Латвии (не удивительно совсем и совсем не ново!) рекомендовали своим спортсменам не общаться с нейтральными атлетами, не делиться их контентом в соцсетях, избегать совместных пресс-конференций и фотографий (только если на протокольных снимках на церемониях награждения). Латвийская телекомпания TV3 Group вообще изначально не собиралась транслировать соревнования по санному спорту, поскольку в них будут участвовать россияне Дарья Олесик и Павел Репилов, но в итоге руководство канала одумались, ведь тогда зрители не увидели бы выступление национальной команды, а латвийские саночники традиционно входит в число фаворитов. Выход из положения нашли своеобразный: во время заездов россиян включат рекламу."Такие шаги выглядят уже не только демонстративно, но и попросту мелочно и даже жалко. Это не украшает ни страну, которая занимается подобным, ни организаторов трансляций. В который раз хочется напомнить, что спорт должен объединять людей независимо от их национальности и гражданства, а не использоваться как инструмент психологического давления. Сейчас же всё это выглядит как бессилие: когда в ссоре не остаётся достойных аргументов, нечистые на руку соперники начинают выкрикивать оскорбления", - сказал заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.Наверно, TV3 Group взял пример с украинского телеканала UA:перший, который в 2022 году прерывал трансляцию эстафетной женской гонки за 1 км до финиша, когда российская лыжница Вероника Степанова пошла на подъёме в отрыв от немки Софии Крель, в этот момент телезрителям сказали: "До свидания. Мы включаем олимпийскую студию".Ну не увидели украинцы победу команды Олимпийского комитета России, но факт остаётся фактом – они олимпийские чемпионки.Однако не все разделяют эту позицию. К счастью! Савелия Коростелёв выложил в соцсети фотографию с подписью "Последний день перед открытием", а в комментариях удачи ему пожелал двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг, завершивший карьеру.А пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, один из самых титулованных лыжников в истории, говорит, что ему не хватает соперничества с российскими лыжниками, прежде всего с Большуновым."Я бы очень хотел, чтобы они были здесь, потому что знаю, насколько они сильны и как хорошо готовы. Для меня как для атлета это сложная тема, где политика встречается со спортом", - заявил норвежец в январе 2026 года.Олимпиада всегда была настоящим праздником спорта, историческим событием, на период проведения Игр даже останавливали войны. Сейчас тоже звучали предложения объявить перемирие в российско-украинском конфликте на те 2 недели, пока идут соревнования в Италии, но в нынешних реалиях эта пауза будет использована для перевооружения и подготовки к боевым действиям с ещё большей силой. Эпоха "спорт вне политики", к большому сожалению, давно завершена.О том, почему за олимпийские медали для Соединённых Штатов борются фигуристы с русскими корнями, читайте в статье Олимпийские надежды США: американцы, считающие себя русскими, и скандальный украинец

