Олимпийские надежды США: американцы, считающие себя русскими, и скандальный украинец

Олимпийские надежды США: американцы, считающие себя русскими, и скандальный украинец

США были в числе тех стран, которые добивались отстранения российских спортсменов от международных соревнований, но за олимпийские медали для американской сборной в Италии поборются фигуристы, которые гордятся русскими корнями

Олимпиада в Италии начнётся через три недели (игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля), в одних дисциплинах ещё продолжается отбор, а в других участники уже определены.Так, по итогам национального чемпионата США объявили состав своей сборной по фигурному катанию. Все её члены, безусловно, интересны как спортсмены, но не менее интересны и как личности.Представлять звёздно-полосатую команду в мужском одиночном катании будут Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов. Да, это сборная Соединённых Штатов, а не РФ (точнее, с учётом нынешних реалий — нейтральных атлетов из России). Так получилось, что все квоты получили потомки выходцев из России. Такое происходит впервые в истории.Илья, который с вероятностью более 90% победит на Олимпиаде, — сын советских фигуристов-одиночников, уроженцев российских городов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Поскольку в Узбекистане, который они представляли после распада СССР, не хватало катков, они начали тренироваться в Америке, где после завершения спортивной карьеры и остались.Эндрю также появился на свет в семье советских фигуристов: танцовщицы Илоны Мельниченко и парника Артёма Торгашева. Окончив институты физической культуры в Одессе и Москве соответственно, они поехали в США применять свои знания на практике.Самые звёздные родители у Максима — чемпионы мира, двукратные чемпионы России в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов из Ленинграда.Все фигуристы, которые выступят на Олимпиаде-2026, появились на свет в Штатах, но с уважением относятся к своим русским корням. У каждого из них журналисты спрашивали, кем они себя ощущают.Малинин: "Я ни разу не был в России, поэтому я, наверное, скажу, что я русский на 30% и американец на 70%". Он рассказывал, что в семье между собой общаются по-русски, только младшая сестра, видимо, в силу переходного возраста демонстрирует характер и принципиально отвечает на все обращения по-русски на английском. Правда, в 2024 году Илья сетовал, что не владеет русским свободно — говорит и понимает, но с чтением и письмом дело куда хуже, — хотя с отцом на соревнованиях общается по-русски.Торгашев ответил: 65% — американец, 35% — русский. Пётр Гуменник, который будет представлять Россию на Олимпиаде (в нейтральном статусе, естественно), недавно побывал на сборах за океаном и немного пообщался с ним."Андрей Торгашев… Он знает русский, говорит чуть-чуть с американским акцентом, немного забавно. Приятно, что там половина спортсменов знают русский. Многие подходили, фоткались. Даже за океаном следят за нашими стартами! И говорят, что болеют за наших спортсменов", — рассказал российский фигурист.У Наумова "степень русскости" самая высокая: 50 на 50 — пополам русский и американец. Как рассказывал отец спортсмена, до 5 лет сын вообще не говорил по-английски, поскольку воспитывать его помогали бабушки, но спустя полгода в детском саду заговорил, как местный. Сейчас парень старается не забывать русский, хотя если раньше читал и писал на русском, то сейчас, по его словам, еле-еле что-то прочесть сможет, а писать разучился."Всё, что я делал в малом возрасте, было по-русски, я рос русским. Всё, что началось позже, было по-американски. Хотя на национальных турнирах "русские" американцы тусуются вместе", — говорил Наумов в интервью Р-Спорт весной 2020 года.Между собой Малинин, Торгашев и Наумов частично общаются по-русски, как и с выходцами из России, сейчас представляющими другие сборные.По мнению специалистов, высоким спортивным результатам всех этих троих фигуристов "русский" фактор тоже способствовал — их тренируют воспитанники советской школы фигурного катания, методы которой применяются до сих пор, такой сильной она была. Малинин и Торгашев занимаются в группе Рафаэля Арутюняна, одного из самых успешных тренеров одиночников (на Олимпиаде-2022 золото выиграл его ученик американец Нейтан Чен). Большой вклад внесли, конечно же, и родители. Если Эндрю перестал заниматься под их руководством, то Илья продолжает.В этом контексте отдельно стоит сказать про Наумова. Для него предстоящая Олимпиада — это гораздо больше, чем просто спорт, хотя бронза чемпионата США и путёвка на Игры в Италии — сами по себе уже большое достижение для него. Почти год назад, 29 января 2025-го, в авиакатастрофе погибли родители Максима (при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона самолёт с десятками фигуристов на борту столкнулся с военным вертолётом). Он очень тяжело переживал эту трагедию, но нашёл в себе силы продолжить не только свою спортивную карьеру, но и дело отца и матери — тренировать их юных воспитанников. На вечере памяти жертв авиакатастрофы Максим исполнил программу под любимую песню папы "Город, которого нет" Игоря Корнелюка, после окончания упал на колени и заплакал. Зрители несколько минут аплодировали ему стоя. А на чемпионате США, где решалась судьба олимпийских квот, Наумов сидел в Kiss & Cry (зона, где ожидают оценок за прокат) с фотографией, на которой он малыш вместе со своими родителями."Всю мою жизнь мы часто обсуждали это с родителями. Говорили о том, как много это значит для нас и насколько Олимпиада важна для нашей семьи. Я сразу же вспомнил о них. Очень хотел бы, чтобы они были здесь, и мы пережили всё это вместе. Но я ощущаю их присутствие, они со мной", — сказал Максим.А на странице в соцсети написал: "Мама и Папа, мы это сделали вместе".Они же были тренерами сына. Теперь к без преувеличения самому главному старту в жизни парня готовит давний друг семьи, который знает его с детства, — Владимир Петренко, советский фигурист, младший брат олимпийского чемпиона в составе объединённой команды бывшего СССР 1992 года Виктора Петренко, которого в июле 2022 года лишили должности вице-президента Федерации фигурного катания Украины и президентской стипендии за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в России.Среди девушек, которые представят США в одиночном катании, этнических русских нет, но Изабо Левито, имеющая итальянские корни, изучает русский язык. Почему? Всё просто: она тренируется у Юлии Кузнецовой, которая после завершения карьеры уехала работать в шоу "Disney On Ice" в Америку.В интервью Sports.ru в декабре 2022 года фигуристка поделилась своими познаниями великого и могучего: "Я знаю вот, например, "лошади едят яблоки", "девочки едят яйца". Поэтому если я окажусь в России и потеряюсь — я справлюсь. "Я хочу вода", "я устала", "я хочу спать", "я хочу в кровать". Ну и яблоки с яйцами — так что как-нибудь выживу. <…> Я знаю слово "борщ", ещё "котлета"!"А в русских тренерах, по словам Левито, ей нравится, что им не всё равно, они на всё обращают внимание, видно, что они принимают всё близко к сердцу, эмоционально реагируют, выкладываются на 100%.Соперницей американок в Италии станет ученица легендарной Этери Тутберидзе — трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян.За олимпийские медали в парных дисциплинах нейтральные атлеты из РФ, к сожалению, бороться не могут — так решил Международный союз конькобежцев (ISU) без объяснения причин. Но фигуристы русского происхождения на Играх выступят, в составе сборной США в том числе. В частности Энтони Пономаренко (в дуэте с Кристиной Каррейрой) — сын олимпийских чемпионов 1992 года Сергея Пономаренко и Марии Климовой. Так и родители, он занимается танцами на льду."Поскольку я родился в Америке, мои родители решили, что мне будет легче соревноваться здесь. Очень рад кататься за США. Конечно, думал о том, чтобы соревноваться за Россию, но принял решение выступать за США, и это было правильно", — заявил Энтони в одном из интервью.Он не скрывает происхождения своей семьи, но всё же позиционирует себя как американский спортсмен с русским семейным наследием, предпочитая английский язык русскому. "Я горжусь тем, что у меня русские корни, но выступаю за США".В танцах на льду под звёздно-полосатым флагом выступит и уроженец Украины. Вадим Колесник переехал из родного Харькова в Штаты в 2017 году, когда ему было 15 лет. В текущем сезоне они с Эмилией Зингас совершили рывок в технике, благодаря чему и получили путёвку на Игры. Но широкой аудитории Колесник известен больше не мастерством катания, а скандальными заявлениями. После объявления ISU в конце 2024 года о допуске фигуристов из России к отборочному турниру на Олимпиаду-2026 украинский американец требовал отменить это решение. Если коротко, "разрешение России на участие в олимпийских отборочных соревнованиях посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, … это запятнает честность спорта".Вот как эти заявления прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, воспитавшая олимпийских чемпионов в мужском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду: "Кто такой Колесник? Что он знает про Олимпийские игры? Придурок да и всё. У меня нет никаких опасений из-за таких заявлений. Этот человек только начал выступать, даже на чемпионатах мира не был, но позволяет себе подобные комментарии. Он не имеет к этому никакого отношения. Видно, хочет пропиариться, чтобы его фамилию запомнили. Но судьи оценивают катание, а не слова. Лучше бы занялся своим фигурным катанием".Очень любопытно в этом контексте, что Колесник в Америке тренируется у уроженца Москвы Игоря Шпильбанда, и общаются они между собой по-русски. Кроме того, СМИ писали, что уроженец Харькова пытался скатываться с Аннабель Морозов — дочерью давно переехавшего в США другого известного русского тренера Николая Морозова — когда она ещё выступала за Россию.Летом 2025 года Колесник получил американское гражданство (чем хвастался в своих соцсетях), благодаря чему теперь имеет возможность представлять США на международных турнирах.В отличие от Алисы Ефимовой, которая со своим партнёром и по совместительству мужем Мишей Митрофановым победила на прошедшем чемпионате США в соревнованиях спортивных пар. Из-за того, что девушка не успела получить американский паспорт, Олимпиаду в Италии они пропустят, будучи фаворитами в Штатах. Для Алисы это будет третья смена сборной: в 2012–2014 годах она выступала за Финляндию, в 2015–2020 — за Россию, а затем до 2023 года — за Германию. А Митрофанов родился в Техасе в семье тренеров по фигурному катанию, эмигрировавших из России в США в середине 1990-х.Читайте также: Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США

