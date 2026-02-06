Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области - 06.02.2026 Украина.ру
Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области
Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области
Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области
Российские плацдармы в Липцах и Волчанске сближаются, угрожая сомкнуть клещи вокруг ВСУ. Между ними остаётся узкий вражеский клин шириной всего три километра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Эксперт пояснил, что ситуация на северо-востоке Харьковской области в целом развивается отдельно от Купянска. "Это совершенно разные участки. Я бы не связывал их воедино", — отметил Самойлов."Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу. Липцевский — на восток, Волчанский — на запад", — описал аналитик, отметив, что зона уверенного контроля ВСУ здесь всего три километра в ширину.Кроме того, по его словам, наступление на Старый Салтов заходит в тыл крупному украинскому укрепрайону. "На западном берегу Печенежского водохранилища мы движемся от Графского на Старый Салтов... И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области

05:50 06.02.2026
 
© РИА НовостиРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Российские плацдармы в Липцах и Волчанске сближаются, угрожая сомкнуть клещи вокруг ВСУ. Между ними остаётся узкий вражеский клин шириной всего три километра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Эксперт пояснил, что ситуация на северо-востоке Харьковской области в целом развивается отдельно от Купянска. "Это совершенно разные участки. Я бы не связывал их воедино", — отметил Самойлов.
"Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу. Липцевский — на восток, Волчанский — на запад", — описал аналитик, отметив, что зона уверенного контроля ВСУ здесь всего три километра в ширину.
"Восточнее Волчанска мы заняли плацдарм в районе Детярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров", — сказал эксперт.
Кроме того, по его словам, наступление на Старый Салтов заходит в тыл крупному украинскому укрепрайону. "На западном берегу Печенежского водохранилища мы движемся от Графского на Старый Салтов... И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
