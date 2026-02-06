https://ukraina.ru/20260206/dva-platsdarma-dvizhutsya-navstrechu-samoylov-pro-interesnye-momenty-v-kharkovskoy-oblasti-1075288299.html

Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области

Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области - 06.02.2026 Украина.ру

Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области

Российские плацдармы в Липцах и Волчанске сближаются, угрожая сомкнуть клещи вокруг ВСУ. Между ними остаётся узкий вражеский клин шириной всего три километра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2026-02-06T05:50

2026-02-06T05:50

2026-02-06T05:50

новости

харьковская область

волчанск

россия

самойлов

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074259310_0:118:1384:896_1920x0_80_0_0_5667ad4bc3641259118905cdb6c3896c.jpg

Эксперт пояснил, что ситуация на северо-востоке Харьковской области в целом развивается отдельно от Купянска. "Это совершенно разные участки. Я бы не связывал их воедино", — отметил Самойлов."Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу. Липцевский — на восток, Волчанский — на запад", — описал аналитик, отметив, что зона уверенного контроля ВСУ здесь всего три километра в ширину.Кроме того, по его словам, наступление на Старый Салтов заходит в тыл крупному украинскому укрепрайону. "На западном берегу Печенежского водохранилища мы движемся от Графского на Старый Салтов... И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

харьковская область

волчанск

россия

купянск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, волчанск, россия, самойлов, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, купянск, купянское направление, наступление вс рф, наступление россии, новости сво, спецоперация