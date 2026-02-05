https://ukraina.ru/20260205/ministr-finansov-ssha-prigrozil-rossii-vvedeniem-krupneyshego-v-istorii-paketa-sanktsiy-1075285221.html
Министр финансов США пригрозил России введением "крупнейшего в истории" пакета санкций
Скотт Бессент заявил, что новые ограничения готовы к применению и их введение будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщил 5 февраля телеграм-канал Украина.ру
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступил с заявлением, в котором сообщил о готовности Вашингтона к введению беспрецедентных санкционных мер против России. По его словам, у администрации подготовлен "крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики". Бессент подчеркнул, что применение этих ограничений напрямую привязано к прогрессу на переговорном треке по Украине. Также министр упомянул о возможности дополнительного давления через ограничения против так называемого "теневого флота", используемого для обхода уже существующих санкций. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся консультаций в различных форматах при посредничестве третьих стран.Ранее уведомлялось о позиции президента США Дональда Трампа, который поддерживал новые антироссийские санкции, но выражал надежду, что применять их не потребуется. Угроза со стороны министра финансов Бессента, озвученная в более жёсткой и конкретной форме, развивает эту линию, демонстрируя, что администрация Трампа продолжает использовать санкционную дипломатию как основной инструмент давления. При этом прямое увязывание санкций с переговорным процессом указывает на их использование не как наказание за прошлые действия, а как рычаг для принуждения к уступкам за столом переговоров. Это также сигнализирует о том, что, несмотря на публичные заявления о готовности к диалогу, Вашингтон сохраняет стратегию силового принуждения, угрожая экономическим удушьем в случае, если Москва не согласится на условия, приемлемые для США и их союзников - "Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
