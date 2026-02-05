Министр финансов США пригрозил России введением "крупнейшего в истории" пакета санкций - 05.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260205/ministr-finansov-ssha-prigrozil-rossii-vvedeniem-krupneyshego-v-istorii-paketa-sanktsiy-1075285221.html
Министр финансов США пригрозил России введением "крупнейшего в истории" пакета санкций
Министр финансов США пригрозил России введением "крупнейшего в истории" пакета санкций - 05.02.2026 Украина.ру
Министр финансов США пригрозил России введением "крупнейшего в истории" пакета санкций
Скотт Бессент заявил, что новые ограничения готовы к применению и их введение будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщил 5 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-05T22:36
2026-02-05T22:36
сша
новости
россия
украина
дональд трамп
украина.ру
министерство финансов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_0f2d5f83b90e4a47acf57f7ea5fc82c6.jpg
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступил с заявлением, в котором сообщил о готовности Вашингтона к введению беспрецедентных санкционных мер против России. По его словам, у администрации подготовлен "крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики". Бессент подчеркнул, что применение этих ограничений напрямую привязано к прогрессу на переговорном треке по Украине. Также министр упомянул о возможности дополнительного давления через ограничения против так называемого "теневого флота", используемого для обхода уже существующих санкций. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся консультаций в различных форматах при посредничестве третьих стран.Ранее уведомлялось о позиции президента США Дональда Трампа, который поддерживал новые антироссийские санкции, но выражал надежду, что применять их не потребуется. Угроза со стороны министра финансов Бессента, озвученная в более жёсткой и конкретной форме, развивает эту линию, демонстрируя, что администрация Трампа продолжает использовать санкционную дипломатию как основной инструмент давления. При этом прямое увязывание санкций с переговорным процессом указывает на их использование не как наказание за прошлые действия, а как рычаг для принуждения к уступкам за столом переговоров. Это также сигнализирует о том, что, несмотря на публичные заявления о готовности к диалогу, Вашингтон сохраняет стратегию силового принуждения, угрожая экономическим удушьем в случае, если Москва не согласится на условия, приемлемые для США и их союзников - "Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_62bc7b4b15f30d66d213b92e34b05285.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, новости, россия, украина, дональд трамп, украина.ру, министерство финансов
США, Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Министерство финансов

Министр финансов США пригрозил России введением "крупнейшего в истории" пакета санкций

22:36 05.02.2026
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Скотт Бессент заявил, что новые ограничения готовы к применению и их введение будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщил 5 февраля телеграм-канал Украина.ру
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступил с заявлением, в котором сообщил о готовности Вашингтона к введению беспрецедентных санкционных мер против России.
По его словам, у администрации подготовлен "крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики".
Бессент подчеркнул, что применение этих ограничений напрямую привязано к прогрессу на переговорном треке по Украине.
Также министр упомянул о возможности дополнительного давления через ограничения против так называемого "теневого флота", используемого для обхода уже существующих санкций. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся консультаций в различных форматах при посредничестве третьих стран.
Ранее уведомлялось о позиции президента США Дональда Трампа, который поддерживал новые антироссийские санкции, но выражал надежду, что применять их не потребуется.
Угроза со стороны министра финансов Бессента, озвученная в более жёсткой и конкретной форме, развивает эту линию, демонстрируя, что администрация Трампа продолжает использовать санкционную дипломатию как основной инструмент давления.
При этом прямое увязывание санкций с переговорным процессом указывает на их использование не как наказание за прошлые действия, а как рычаг для принуждения к уступкам за столом переговоров.
Это также сигнализирует о том, что, несмотря на публичные заявления о готовности к диалогу, Вашингтон сохраняет стратегию силового принуждения, угрожая экономическим удушьем в случае, если Москва не согласится на условия, приемлемые для США и их союзников - "Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАНовостиРоссияУкраинаДональд ТрампУкраина.руМинистерство финансов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:39ВКС РФ наносят бомбовые удары по целям в Харьковской области. Главные новости к этому часу
22:39ВКС РФ наносят удары по целям в Сумской области
22:36Министр финансов США пригрозил России введением "крупнейшего в истории" пакета санкций
22:28Все вернем и даже больше. Киев наконец разработал работающую тактику против России
22:06В ряде районов Мелитополя введены временные отключения электроэнергии
21:50Подразделения ВСУ покидают село Александровка на Краснолиманском направлении
21:23Более трёх тысяч жителей Лозовской общины остались без водоснабжения
21:20В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгородской области пострадал мирный житель
20:50Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света
20:37Очередного людолова ранили ножом во время попытки очередного похищения
20:33В результате атак украинских беспилотников в Харьковской области погиб ещё один мирный житель
20:04Минобороны Германии возглавляет глупый человек - МИД РФ
19:48Минобороны РФ отчиталось за уничтожение к вечеру 40 БПЛА ВСУ
19:35Террористические атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются
19:13Зеленский пообещал поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами
19:00Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине
18:56ГБР Украины снова выявило коррупцию в энергетике
18:46Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраля
18:37Спецназ ВС РФ отработал в Харьковской области, Украина и Польша договорились по ВПК. Новости к этому часу
18:27В Шебекинском округе от атаки украинских дронов пострадали шесть человек — Гладков
Лента новостейМолния