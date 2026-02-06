Очередной шаг к развалу: энергетический диктат Брюсселя говорит о крахе принципов ЕС — Ищенко - 06.02.2026 Украина.ру
Очередной шаг к развалу: энергетический диктат Брюсселя говорит о крахе принципов ЕС — Ищенко
Очередной шаг к развалу: энергетический диктат Брюсселя говорит о крахе принципов ЕС — Ищенко - 06.02.2026 Украина.ру
Очередной шаг к развалу: энергетический диктат Брюсселя говорит о крахе принципов ЕС — Ищенко
Принятие решения ЕС об отказе от российского газа большинством голосов в обход права вето создает опасный прецедент. Это означает, что интересы отдельных стран-членов могут быть проигнорированы Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-06T05:40
2026-02-06T05:40
Ранее Евросоюз официально объявил об отказе от российского СПГ к 1 января 2027 года и об отказе трубопроводного газа из России к 30 сентября того же года. Венгрия и Словакия выступили против этого решения. Должно было сработать право вето. Но Евросоюз сделал это голосование голосованием большинством. За такой закон проголосовали 25 стран из 27.Отвечая на вопрос о значении голосования, эксперт назвал это шагом к развалу. "А если вашими интересами будут систематически пренебрегать, зачем вам такой союз? Рано или поздно вы из него выйдете, как это сделала Великобритания", — заявил Ищенко.Он напомнил о базовом принципе, на котором ранее держалось единство ЕС. "В Евросоюзе как раз хвастались тем, что у них есть право вето: "Самая маленькая страна имеет такие же права, как самая большая, поэтому мы вынуждены учитывать интересы всех стран"", — сказал обозреватель.По его мнению, отказ от этого принципа в ключевых вопросах энергетической безопасности подрывает саму основу ЕС. "Конечно, это шаг к развалу. Но Евросоюз уже сделал столько шагов к развалу, что неважно, одним больше или одним меньше", — резюмировал обозреватель.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович "Не злить Трампа и покупать, где выгодно. Что будет с поставками российской нефти в Индию" на сайте Украина.ру.
Очередной шаг к развалу: энергетический диктат Брюсселя говорит о крахе принципов ЕС — Ищенко

Принятие решения ЕС об отказе от российского газа большинством голосов в обход права вето создает опасный прецедент. Это означает, что интересы отдельных стран-членов могут быть проигнорированы Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Евросоюз официально объявил об отказе от российского СПГ к 1 января 2027 года и об отказе трубопроводного газа из России к 30 сентября того же года. Венгрия и Словакия выступили против этого решения. Должно было сработать право вето. Но Евросоюз сделал это голосование голосованием большинством. За такой закон проголосовали 25 стран из 27.
Отвечая на вопрос о значении голосования, эксперт назвал это шагом к развалу. "А если вашими интересами будут систематически пренебрегать, зачем вам такой союз? Рано или поздно вы из него выйдете, как это сделала Великобритания", — заявил Ищенко.
Он напомнил о базовом принципе, на котором ранее держалось единство ЕС. "В Евросоюзе как раз хвастались тем, что у них есть право вето: "Самая маленькая страна имеет такие же права, как самая большая, поэтому мы вынуждены учитывать интересы всех стран"", — сказал обозреватель.
По его мнению, отказ от этого принципа в ключевых вопросах энергетической безопасности подрывает саму основу ЕС. "Конечно, это шаг к развалу. Но Евросоюз уже сделал столько шагов к развалу, что неважно, одним больше или одним меньше", — резюмировал обозреватель.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Татьяны Стоянович "Не злить Трампа и покупать, где выгодно. Что будет с поставками российской нефти в Индию" на сайте Украина.ру.
