"На фронт не хотят, но идут": почему украинцы продолжают воевать и мечтать о Европе — мнение Ищенко
06.02.2026
"На фронт не хотят, но идут": почему украинцы продолжают воевать и мечтать о Европе — мнение Ищенко
"На фронт не хотят, но идут": почему украинцы продолжают воевать и мечтать о Европе — мнение Ищенко - 06.02.2026 Украина.ру
"На фронт не хотят, но идут": почему украинцы продолжают воевать и мечтать о Европе — мнение Ищенко
Украинское общество продолжает поддерживать войну и стремиться в ЕС, руководствуясь своим представлением о лучшем будущем. Может быть, Евросоюз скоро исчезнет, но украинцы об этом не знают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-06T06:10
2026-02-06T06:10
Отвечая на вопрос журналиста о стремлении Украины в ЕС, Ищенко отверг упрощенное разделение на "плохую элиту" и "хороший народ", заявив, что государство — это единый организм. Он пояснил, что без управленческой элиты государства не существует, а украинское общество активно участвует в его функционировании — от службы на фронте до работы на военных заводах."Если забрать управленческую элиту, государства не будет. Кто на фронте защищает управленческую элиту Украины? Народ. &lt;...&gt; Украинцы ничего не саботируют. Работают. На фронт, может, не хотят, но идут", — сказал обозреватель.На вопрос о том, за что воюют украинцы, эксперт дал четкий ответ. "Народ воюет за свое виденье будущего себя и своих детей. Они себя видят в Евросоюзе", — заявил Ищенко.При этом эксперт отметил, что эта цель может быть иллюзорной. "Может быть, Евросоюза скоро не будет, но они об этом не знают", — резюмировал собеседник издания.
"На фронт не хотят, но идут": почему украинцы продолжают воевать и мечтать о Европе — мнение Ищенко

06:10 06.02.2026
 
Украинское общество продолжает поддерживать войну и стремиться в ЕС, руководствуясь своим представлением о лучшем будущем. Может быть, Евросоюз скоро исчезнет, но украинцы об этом не знают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о стремлении Украины в ЕС, Ищенко отверг упрощенное разделение на "плохую элиту" и "хороший народ", заявив, что государство — это единый организм.
Он пояснил, что без управленческой элиты государства не существует, а украинское общество активно участвует в его функционировании — от службы на фронте до работы на военных заводах.
"Если забрать управленческую элиту, государства не будет. Кто на фронте защищает управленческую элиту Украины? Народ. <...> Украинцы ничего не саботируют. Работают. На фронт, может, не хотят, но идут", — сказал обозреватель.
На вопрос о том, за что воюют украинцы, эксперт дал четкий ответ. "Народ воюет за свое виденье будущего себя и своих детей. Они себя видят в Евросоюзе", — заявил Ищенко.
При этом эксперт отметил, что эта цель может быть иллюзорной. "Может быть, Евросоюза скоро не будет, но они об этом не знают", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Сергея Зуева: Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния