ВСУ убили врача-рентгенолога центральной райбольницы в Белгородской области

В Краснояружском округе от удара ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы. Об этом 5 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg

"Вчера поздно вечером в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал движущийся автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня", - сообщил губернатор.Он выразил искренние соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего."Мы всегда будем чтить мужество наших медицинских работников. И персонал Краснояружской ЦРБ — это один из примеров. Они трудятся в крайне тяжелой оперативной обстановке, спасают жизни людей, несмотря на все трудности", - отметил Гладков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

