ВСУ убили врача-рентгенолога центральной райбольницы в Белгородской области
ВСУ убили врача-рентгенолога центральной райбольницы в Белгородской области
ВСУ убили врача-рентгенолога центральной райбольницы в Белгородской области - 05.02.2026 Украина.ру
ВСУ убили врача-рентгенолога центральной райбольницы в Белгородской области
В Краснояружском округе от удара ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы. Об этом 5 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2026-02-05T17:12
2026-02-05T17:12
"Вчера поздно вечером в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал движущийся автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня", - сообщил губернатор.Он выразил искренние соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего."Мы всегда будем чтить мужество наших медицинских работников. И персонал Краснояружской ЦРБ — это один из примеров. Они трудятся в крайне тяжелой оперативной обстановке, спасают жизни людей, несмотря на все трудности", - отметил Гладков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ убили врача-рентгенолога центральной райбольницы в Белгородской области

17:12 05.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Краснояружском округе от удара ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы. Об этом 5 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Вчера поздно вечером в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал движущийся автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня", - сообщил губернатор.
Он выразил искренние соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего.
"Мы всегда будем чтить мужество наших медицинских работников. И персонал Краснояружской ЦРБ — это один из примеров. Они трудятся в крайне тяжелой оперативной обстановке, спасают жизни людей, несмотря на все трудности", - отметил Гладков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
