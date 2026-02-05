https://ukraina.ru/20260205/5-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075264344.html

5 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.02.2026

Сегодня в эфире:* "Знакомьтесь, Россия!" Месторождения динозавров в Амурской области. Гость: Ольга Сашнина - заведующая палеонтологическим музеем института геологии и природопользования дальневосточного отделения РАН.* "Новороссия – жемчужина России". О Барвенково-Лозовской операции. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук.* "Время Новороссии". Женское предпринимательство в ДНР. Гость: Юлия Крюкова - депутат Народного Совета ДНР, заместитель председателя комитета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов, руководитель трека "Женские клубы" Женского движения Единой России.* "Помогаем своим". Помощь военнослужащим и их семьям. Гость: Сергей Шалимов - благотворительный фонд ДНР "Круг добра".* "Трудовая быль". Уникальная и опасная профессия - фронтовой оператор, документалист. Гость: Глеб Драгайцев - документалист и фронтовой оператор ИА "Аnna News".* "Школы жизни". Об учебном процессе в младших классах и школьном образовании в ДНР. Гость: Виктория Пидаш – педагог из ДНР.

