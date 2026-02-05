5 февраля 2026 года, утренний эфир - 05.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260205/5-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075264344.html
5 февраля 2026 года, утренний эфир
5 февраля 2026 года, утренний эфир - 05.02.2026 Украина.ру
5 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.02.2026
2026-02-05T13:57
2026-02-05T13:57
донецкая народная республика
александр васильев
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075264053_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bdc89ff9bad929234033c7733608be4b.jpg
Сегодня в эфире:* "Знакомьтесь, Россия!" Месторождения динозавров в Амурской области. Гость: Ольга Сашнина - заведующая палеонтологическим музеем института геологии и природопользования дальневосточного отделения РАН.* "Новороссия – жемчужина России". О Барвенково-Лозовской операции. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук.* "Время Новороссии". Женское предпринимательство в ДНР. Гость: Юлия Крюкова - депутат Народного Совета ДНР, заместитель председателя комитета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов, руководитель трека "Женские клубы" Женского движения Единой России.* "Помогаем своим". Помощь военнослужащим и их семьям. Гость: Сергей Шалимов - благотворительный фонд ДНР "Круг добра".* "Трудовая быль". Уникальная и опасная профессия - фронтовой оператор, документалист. Гость: Глеб Драгайцев - документалист и фронтовой оператор ИА "Аnna News".* "Школы жизни". Об учебном процессе в младших классах и школьном образовании в ДНР. Гость: Виктория Пидаш – педагог из ДНР.
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075264053_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_33fb49d4bb77296d4090c55ea06291ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, александр васильев, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Александр Васильев, Новороссия сегодня

5 февраля 2026 года, утренний эфир

13:57 05.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Знакомьтесь, Россия!" Месторождения динозавров в Амурской области. Гость: Ольга Сашнина - заведующая палеонтологическим музеем института геологии и природопользования дальневосточного отделения РАН.
* "Новороссия – жемчужина России". О Барвенково-Лозовской операции. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук.
* "Время Новороссии". Женское предпринимательство в ДНР. Гость: Юлия Крюкова - депутат Народного Совета ДНР, заместитель председателя комитета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов, руководитель трека "Женские клубы" Женского движения Единой России.
* "Помогаем своим". Помощь военнослужащим и их семьям. Гость: Сергей Шалимов - благотворительный фонд ДНР "Круг добра".
* "Трудовая быль". Уникальная и опасная профессия - фронтовой оператор, документалист. Гость: Глеб Драгайцев - документалист и фронтовой оператор ИА "Аnna News".
* "Школы жизни". Об учебном процессе в младших классах и школьном образовании в ДНР. Гость: Виктория Пидаш – педагог из ДНР.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Донецкая Народная РеспубликаАлександр ВасильевНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:52Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде - Гладков
14:36Обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, Киев без отопления
14:00Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля
13:575 февраля 2026 года, утренний эфир
13:52Украинский суд рассмотрит дело пограничника, застрелившего пытавшегося сбежать в Молдавию
13:48Россия, Украина и США решили обменяться заключенными, отель построят на Соловках. Новости к этому часу
13:30ПВО расправилась с девятью снарядами HIMARS и сотнями вражеских беспилотников - Минобороны
13:07Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света
13:04Правительство РФ выделило Курской области деньги на компенсацию расходов
12:57Пятилетний сын украинского депутата хранит золотые слитки
12:56Российское наступление под Гуляйполем набирает обороты
12:45Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжаются, их итоги подводить пока рано — Песков
12:32Укрэнерго предупреждает о конце света, США договариваются с Ираном. Главное к этому часу
12:164 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:16ВСУ жалуются на неопределенность и нарастающие проблемы в армии
11:37"Есть прогресс". Стартовал второй день переговоров в Абу-Даби
11:32Дмитрий Краснов: Гротескный фюрер пошел на переговоры по Украине, пойдет и на вывод ВСУ из Донбасса
11:19Туск прибыл в Киев
11:07Гарантии тупика: Зеленский тянет время в надежде на два спасительных сценария
11:00Макрон хочет позвонить Путину. Главные новости к 11:00
Лента новостейМолния