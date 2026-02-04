https://ukraina.ru/20260204/okno-vozmozhnostey-dlya-kieva-grozin-obyasnil-pochemu-ukraina-khochet-chtoby-mir-prevratilsya-v-ad-1075153129.html

Окно возможностей для Киева: Грозин объяснил, почему Украина хочет, "чтобы мир превратился в ад"

Украина заинтересована в эскалации конфликта между США и Ираном, рассчитывая использовать это как "окно возможностей". Киевский режим уверен, что любой конфликт надо раскочегарить, чтобы доставить русским проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

На днях в сети произошла перепалка между главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и его украинским коллегой Андреем Сибигой. Аракчи заявил, что Владимир Зеленский якобы призывает к незаконной агрессии США против Ирана. В ответ Сибига потребовал от властей Ирана "прекратить топить собственный народ в крови".Отвечая на вопрос о степени заинтересованности Киева в военной агрессии против Ирана, Грозин заявил, что Украина "заинтересована в том, чтобы мир все больше превращался в ад". По словам эксперта, когда США начнут наносить удары по территории Ирана, а иранцы станут отвечать по американским базам на Ближнем Востоке, начнутся проблемы с судоходством в Ормузском проливе и заполыхает весь Персидский залив, у киевского режима возникнет окно возможностей.То есть в этом случае России надо будет посылать Су-35 не только для того, чтобы "ровнять опорники ВСУ в Запорожской области", но и защищать небо Ирана, пояснил Грозин."Эти рефлекторные реакции пытаются реализовать в аппарате Зеленского. Любой конфликт надо раскочегарить, чтобы доставить русским проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Также по теме "Александр Казаков: Россия и КНР дали Ирану средства ответного удара, способные привести США к катастрофе" на сайте Украина.ру.

