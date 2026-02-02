https://ukraina.ru/20260202/1075088879.html

Александр Казаков: Россия и КНР дали Ирану средства ответного удара, способные привести США к катастрофе

Третья фаза конфликта Ирана с США и Израилем означает, что удары по Израилю и американским базам будут не для сохранения лиц. Они будут настоящими, в том числе с применением гиперзвукового оружия. А, учитывая близость этих баз к Ирану, перехватить эти ракеты будет невозможно. Контингент США, может, и выведут, а баз у них не будет

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069269332_24:0:776:423_1920x0_80_0_0_5a0bb6c173571a68d0663e1ca9ffc937.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр КазаковРанее замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что исламская республика вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. Первыми двумя фазами, по его мнению, стали 12-дневная война с Израилем прошлым летом и массовые протесты, продолжавшиеся в республике с конца декабря. Миссия Ирана в ООН предупредила, что в случае нового удара США ответит "как никогда прежде", заявила миссия республики в ООН. При этом США направили к Ирану авианосную группу, Трамп пригрозил республике новым ударом.- Александр Юрьевич, как все это вяжется с попытками Трампа создать Совет мира?- Никак.На самом деле очередность была немного другая. Сначала было принято решение о перемещение одной из авианосных группировок с Тихого океана в сторону Персидского залива, а потом были жесткие заявления Ирана. То есть тут важна причинно-следственная связь. Почему так возбудился Израиль и как смог возбудил США? Они уже не говорят про ядерную программу, потому что ее якобы больше нет. Все, что говорится в адрес Ирана – это позиция Израиля. Точнее – Нетаньяху и его правящей партии. Так вот они говорят о ракетной программе Ирана.Израиль понес тяжелые потери во время 12-дневной войны, когда их хваленый купол превратился в дуршлаг. При этом сами иранцы тогда высказывались в духе российского руководства: "Мы еще не начинали". Израиль понял, что если война не закончится, то они окажутся без экономики и военной инфраструктуры. Поэтому США прилетели на крыльях ветра их спасать.А сейчас разведка докладывает в Тель-Авив и Вашингтон о прибытии военно-транспортных самолетов в Тегеран из Китая и России. Мы это тоже видим. Интенсивность их прибытия напоминает январь 2022 года, когда военно-транспортная авиация с натовским оружием просто как трамваи садились в Борисполе. Вряд ли это системы ПВО. ПВО надо доставить, смонтировать, расставить и посадить кого-то за пульт управления. Больше похоже на то, что это средства для ответного удара. Это очень страшно. Иран уже продемонстрировал США и Израилю, что при наличии политической воли ему есть, чем ответить.Политическая воля после этих беспорядков у него точно будет. И тогда оппонентам Ирана небо с овчинку покажется. И американским базам, которые находятся на расстоянии вытянутой руки от Ирана, и самому Израилю. Поэтому Тель-Авив сейчас говорит, что надо уничтожить ракетную программу Ирана, а не ядерную.То есть мало того, что Ирана ядерного оружия быть не должно. Не должно быть ракетного вооружения. А на следующем этапе Израиль вообще потребует лишить иранскую армию стрелкового оружия. Это звучит смешно, но это именно от страха. Они разбудили джина. Кто же им виноват-то?Израиль был уверен в победе над Ираном. Победой считалась бы смена режима. Но это не получилось ни при помощи военных методов, ни при помощи диверсий.- И все-таки, ждать ли полноценной войны Ирана с США и Израилем?- Прогнозисты – это люди, которые делают прогнозы на основании определенных методик. Я не прогнозист. Но если я правильно понимаю логику Трампа, никакого удара по Ирану не будет.Даже если будет две авиационных группировки, даже если американцы перетянут все свои военно-воздушные силы из Европы на Ближний Восток – этого все равно не хватит, чтобы дистанционно нанести Ирану огромное военное положение.Иран – это огромная территория, которая десять лет готовилась к такого рода противостоянию. Поэтому у них огромное количество сооружений, расположенных на десятки метров под землей, в горах и пещерах. Это то же самое, что победить Россию в боях на земле. Вы дойдите сначала до линии "Красноярск-Новосибирск", а потом рассказывайте. Стратегическая глубина делает бессмысленными такие мероприятия. То же самое по Ирану.То есть американцам после военно-воздушного удара надо проводить какие-то мероприятия на земле. А это для Трампа исключено. Это будет его политическая катастрофа внутри США. Он не может пойти на десант или оккупационные корпуса. Авиация, ракеты, разведка, диверсанты – это предел для США на Ближнем Востоке.Вы можете спросить у Трампа: "Что вы делаете? Вы читали собственную стратегию национальной безопасности? Иран – это разве западное полушарие? У вас с географией беда". Ответ будет примерно такой: "У нас есть стратегический союзник – Израиль. Мы не можем позволить ему проиграть". А кто-то нападает на Израиль?На самом деле эта активность Трампа - бряцанье железом для оказания давления в том числе на Китай и Россию. Люди-то у нас живут в медийном пространстве. И если из Москвы и Пекина не звучат жесткие отповеди в адрес США, народ начинает истерику, что мы якобы опять кого-то бросили. Но я всегда говорю: для того, чтобы кого-то бросить, надо его сначала взять.Точнее, я это отвечаю, когда речь идет об украинском направлении: "Мы что, отдадим им Одессу?". Ребята, а вы ее взяли, чтобы обсуждать Одессу?Повторюсь, это провокация Китая и России на жесткую риторику, чтобы ей воспользоваться. Я не верю, что США всерьез будут пытаться атаковать Иран. Какой-то воздушный удар возможен. Вероятность этого я оцениваю в 51%. Но второй раз сыграть в эту игру и сказать, что ядерная программа Ирана уничтожена, у Трампа уже не пройдет.- Может быть, Трамп и не будет бомбить Иран, а просто устроит ему нефтяную блокаду по образцу Венесуэлы, тем самым нанеся огромный ущерб экономике исламской республики?- Венесуэла и Иран находятся в разном геополитическом положении. Венесуэла ничем не может ответить на морскую блокаду, а Иран – может. Кто еще кого заблокирует? Американцы выставят свои корабли, а Иран на выходе из Персидского залива затопит пару никому не нужных танкеров. И все. Нефти Персидского залива нет на мировом рынке. Цены взлетают за облака. Бензин в США начинает дорожать настолько, что это станет политическим кризисом для Трампа. А осенью выборы в Конгресс. Если ему это надо, пусть попробует.Давайте также не забывать, что за спиной у Венесуэлы в западном полушарии нет никого. Разве что кокаиновая Колумбия и Бразилия, с которой у Венесуэлы перманентный скрытый конфликт. Тыла нет. Она вся на берегу. А у Ирана стратегический тыл есть. Каспийское море, Россия, а также отработанные воздушные коридоры с Китаем. Так что реальное противостояние с Ираном для США станет военно-политической катастрофой. Кроме того, исчезнет Израиль. Это 100%.Повторюсь, эта третья фаза конфликта означает, что удары по Израилю и американским базам будут не для сохранения лиц. Тут уже не до лиц будет. Они будут настоящими, в том числе с применением гиперзвукового оружия. А, учитывая близость этих баз к Ирану, перехватить эти ракеты будет невозможно. Контингент США, может, и выведут, а баз у них не будет.Поэтому все страны Персидского залива по очереди уговаривают Трампа: "Не ходи туда. Там бо-бо будет". Тем более, им тоже будет бо-бо. Да, Китай тоже понесет экономические потери из-за нефти. Но у Ирана есть другие порты, а у стран Залива выход только через Ормузский пролив.Короче говоря, Иран не Венесуэла. Иранские военные тоже не венесуэльские.

