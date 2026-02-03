"Откормленная бешеная собака": эксперт предупредил об опасности любой передышки для Украины - 03.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260203/otkormlennaya-beshenaya-sobaka-ekspert-predupredil-ob-opasnosti-lyuboy-peredyshki-dlya-ukrainy-1075118983.html
"Откормленная бешеная собака": эксперт предупредил об опасности любой передышки для Украины
"Откормленная бешеная собака": эксперт предупредил об опасности любой передышки для Украины - 03.02.2026 Украина.ру
"Откормленная бешеная собака": эксперт предупредил об опасности любой передышки для Украины
Любая пауза в ударах по энергетике Украины не должна давать Киеву возможности для передышки и повторной агрессии. Россия сделала выводы из прошлого и будет оказывать на ВСУ последовательное системное давление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
2026-02-03T06:00
2026-02-03T06:00
новости
украина
россия
киев
юрий станкевич
украина.ру
вооруженные силы украины
госдума
энергетика
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_47b102274737d16d78f16aa4d59ffb23.jpg.webp
Ранее Россия предлагала Украине энергетическое перемирие, но Владимир Зеленский от него отказался. Позже президент США Дональд Трамп попросил Москву воздержаться от ударов по Украине, и 30 января Россия подтвердила решение сохранять тишину до 1 февраля.Комментируя информацию о воздержании от ударов по энергетике до 1 февраля, парламентарий выразил личную позицию. "Напомню, что данный вопрос не находится в зоне моей ответственности. Я могу лишь поделиться своим мнением", — начал свой ответ Станкевич.Он выразил главную озабоченность по поводу любой паузы к отношении Киева. "Мне бы не хотелось, чтобы это послужило поводом, который позволит Украине взять очередную передышку, а потом она, как откормленная бешеная собака, опять начнет на нас "бросаться"", — заявил депутат.Станкевич напомнил о реакции киевского режима на прошлые жесты доброй воли со стороны РФ. "К сожалению, мы уже видели, как в Киеве реагировали на наши жесты доброй воли", — констатировал он.При этом парламентарий уверен, что российское руководство учтёт этот опыт. "В то же время, я убежден, что выводы из предшествующих аналогичных событий нами сделаны. Мы продолжим оказывать последовательное давление на ВСУ, и оно будет носить системный характер", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_55:0:568:385_1920x0_80_0_0_fbdd9fc1916abb78c22007ef00e83710.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, юрий станкевич, украина.ру, вооруженные силы украины, госдума, энергетика, энергетический кризис, перемирие, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Киев, Юрий Станкевич, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Госдума, энергетика, энергетический кризис, перемирие, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

"Откормленная бешеная собака": эксперт предупредил об опасности любой передышки для Украины

06:00 03.02.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Любая пауза в ударах по энергетике Украины не должна давать Киеву возможности для передышки и повторной агрессии. Россия сделала выводы из прошлого и будет оказывать на ВСУ последовательное системное давление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Ранее Россия предлагала Украине энергетическое перемирие, но Владимир Зеленский от него отказался. Позже президент США Дональд Трамп попросил Москву воздержаться от ударов по Украине, и 30 января Россия подтвердила решение сохранять тишину до 1 февраля.
Комментируя информацию о воздержании от ударов по энергетике до 1 февраля, парламентарий выразил личную позицию. "Напомню, что данный вопрос не находится в зоне моей ответственности. Я могу лишь поделиться своим мнением", — начал свой ответ Станкевич.
Он выразил главную озабоченность по поводу любой паузы к отношении Киева. "Мне бы не хотелось, чтобы это послужило поводом, который позволит Украине взять очередную передышку, а потом она, как откормленная бешеная собака, опять начнет на нас "бросаться"", — заявил депутат.
Станкевич напомнил о реакции киевского режима на прошлые жесты доброй воли со стороны РФ. "К сожалению, мы уже видели, как в Киеве реагировали на наши жесты доброй воли", — констатировал он.
При этом парламентарий уверен, что российское руководство учтёт этот опыт. "В то же время, я убежден, что выводы из предшествующих аналогичных событий нами сделаны. Мы продолжим оказывать последовательное давление на ВСУ, и оно будет носить системный характер", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевЮрий СтанкевичУкраина.руВооруженные силы УкраиныГосдумаэнергетикаэнергетический кризисперемириеСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:12Главное за ночь 3 февраля
08:01Территориальная целостность - не священная корова: почему Украина отдала шельф Румынии
07:41Атака на сельхозпредприятие. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
07:22Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине
07:07Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс
06:30Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США
06:10Новый фронт гибридной войны: как кризис в Иране ударит по логистике и энергетике России — мнение Грозина
06:00"Откормленная бешеная собака": эксперт предупредил об опасности любой передышки для Украины
05:50"Зачистка проходит тяжело": Евгений Линин рассказал о работе штурмовых групп в серой килл-зоне
05:40"Котёл закипает всё сильнее": Станкевич о том, как коммунальный коллапс меняет политику на Украине
05:30Ловушки по образцу Купянска: военкор о том, как ВС РФ выманивают и "разматывают" бригады ВСУ
05:20ВСУ надеются, что их прикроют: военкор Линин про успешную тактику просачивания штурмовиков
05:20"Все города Украины станут непригодными для жизни". Эксперты и политики о ситуации в стране
05:10Энергетические войны. КНР превзошла США в электроэнергетике, а США выдавливают Китай из Венесуэлы
05:00"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ
04:50"Деньги в бездну": Юрий Станкевич объяснил отказ Европы помогать энергетике Украины
04:45"Распад Ирана неприемлем для Москвы и Пекина": эксперт назвал ключевые причины
04:40Хватит 50 килограммов: военкор раскрыл, по каким объектам на Украине могут эффективно бить "Герани"
04:34Посчитали ракеты, атаковавшие объекты украинской энергетики этой ночью
04:30"Проедание советского наследства": Юрий Станкевич рассказал об уязвимости энергосистемы Украины
Лента новостейМолния