"Откормленная бешеная собака": эксперт предупредил об опасности любой передышки для Украины

Любая пауза в ударах по энергетике Украины не должна давать Киеву возможности для передышки и повторной агрессии. Россия сделала выводы из прошлого и будет оказывать на ВСУ последовательное системное давление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

2026-02-03T06:00

новости

украина

россия

киев

юрий станкевич

украина.ру

вооруженные силы украины

госдума

энергетика

энергетический кризис

Ранее Россия предлагала Украине энергетическое перемирие, но Владимир Зеленский от него отказался. Позже президент США Дональд Трамп попросил Москву воздержаться от ударов по Украине, и 30 января Россия подтвердила решение сохранять тишину до 1 февраля.Комментируя информацию о воздержании от ударов по энергетике до 1 февраля, парламентарий выразил личную позицию. "Напомню, что данный вопрос не находится в зоне моей ответственности. Я могу лишь поделиться своим мнением", — начал свой ответ Станкевич.Он выразил главную озабоченность по поводу любой паузы к отношении Киева. "Мне бы не хотелось, чтобы это послужило поводом, который позволит Украине взять очередную передышку, а потом она, как откормленная бешеная собака, опять начнет на нас "бросаться"", — заявил депутат.Станкевич напомнил о реакции киевского режима на прошлые жесты доброй воли со стороны РФ. "К сожалению, мы уже видели, как в Киеве реагировали на наши жесты доброй воли", — констатировал он.При этом парламентарий уверен, что российское руководство учтёт этот опыт. "В то же время, я убежден, что выводы из предшествующих аналогичных событий нами сделаны. Мы продолжим оказывать последовательное давление на ВСУ, и оно будет носить системный характер", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.

