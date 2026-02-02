Власти Ирана сообщили о числе жертв массовых беспорядков. Главное к этому часу - 02.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260202/vlasti-irana-soobschili-o-chisle-zhertv-massovykh-besporyadkov-glavnoe-k-etomu-chasu-1075073460.html
Власти Ирана сообщили о числе жертв массовых беспорядков. Главное к этому часу
Власти Ирана сообщили о числе жертв массовых беспорядков. Главное к этому часу - 02.02.2026 Украина.ру
Власти Ирана сообщили о числе жертв массовых беспорядков. Главное к этому часу
Более трех тысяч человек погибли в результате массовых беспорядков в Иране, сообщили власти Исламской республики. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-02T00:20
2026-02-02T00:22
новости
украина.ру
иран
александр вучич
россия
мид рф
чили
германия
бпла
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074150645_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_7d0221f338150cd9f2c0d129752957e8.jpg
Другие важные новости к этому часу:🟦 Президент Сербии Александр Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов;🟦 МИД РФ предупредил россиян об опасной обстановке в Чили, где участились нападения на иностранцев;🟦 Над авиабазой Бундесвера в Нижней Саксонии зафиксировали массовый пролёт дронов. Одновременно там находились около 23 БПЛА, но их не удалось сбить;🟦 Швеция готовит для Украины масштабный пакет помощи, в который войдут средства ПВО и РЛС производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы РЭБ и БПЛА.Раннее сообщалось, что трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби перенесена на 4-5 февраля - Встреча России, США и Украины перенесена на 4-5 февраля. Главное к этому часу.Больше новостей представлено в обзоре - "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
россия
чили
германия
украина
швеция
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074150645_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_1683c59003bf66d4984ff6237472fd5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, иран, александр вучич, россия, мид рф, чили, германия, бпла, украина, швеция, военная помощь украине, сша, ближний восток, беспорядки
Новости, Украина.ру, Иран, Александр Вучич, Россия, МИД РФ, Чили, Германия, БПЛА, Украина, Швеция, военная помощь Украине, США, Ближний Восток, Беспорядки

Власти Ирана сообщили о числе жертв массовых беспорядков. Главное к этому часу

00:20 02.02.2026 (обновлено: 00:22 02.02.2026)
 
© REUTERSПротесты в Мешхеде, Иран
Протесты в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS
Читать в
ДзенTelegram
Более трех тысяч человек погибли в результате массовых беспорядков в Иране, сообщили власти Исламской республики. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Другие важные новости к этому часу:
🟦 Президент Сербии Александр Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов;
🟦 МИД РФ предупредил россиян об опасной обстановке в Чили, где участились нападения на иностранцев;
🟦 Над авиабазой Бундесвера в Нижней Саксонии зафиксировали массовый пролёт дронов. Одновременно там находились около 23 БПЛА, но их не удалось сбить;
🟦 Швеция готовит для Украины масштабный пакет помощи, в который войдут средства ПВО и РЛС производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы РЭБ и БПЛА.
Раннее сообщалось, что трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби перенесена на 4-5 февраля - Встреча России, США и Украины перенесена на 4-5 февраля. Главное к этому часу.
Больше новостей представлено в обзоре - "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руИранАлександр ВучичРоссияМИД РФЧилиГерманияБПЛАУкраинаШвециявоенная помощь УкраинеСШАБлижний ВостокБеспорядки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50Политолог о тупике Зеленского: Киеву обещали гарантии США, но сначала нужно подписать мирное соглашение
04:40Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:40Массовые протесты и блэкаут на Украине сделают Зеленского "намного сговорчивее" — Вакаров
04:30Военные заводы ушли под землю: эксперт о том, почему Киеву требуется гигантское количество энергии
04:20Зачистка в Купянске-Узловом продолжается: полковник Алехин рассказал про ситуацию в зоне СВО
04:18Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10Алехин — об успехах под Запорожьем: штурмовики прорвались на юго-запад и закрепились на высотах
04:00Мобилизационный потенциал — 25 миллионов: Дудкин о резервах России на фоне дефицита солдат в ВСУ
03:47Всемирное похолодание или нестерпимый жар войны цивилизаций? На перепутье
03:47На Западе раскрыли, почему Зеленский "напуган до смерти"
03:06Обзор событий 1 февраля в формате "одной строкой" от канала "Украина.ру"
02:41На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей
02:13Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре
01:47Стало известно число украинских БПЛА, сбитых за неделю над регионами России
01:29Военная сводка за 1 февраля от канала "Дневник десантника"
01:05Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу
00:48Силы ПВО за день сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России
00:20Власти Ирана сообщили о числе жертв массовых беспорядков. Главное к этому часу
23:54Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении
19:01Дело Эпштейна и Украина. Итоги 1 февраля
Лента новостейМолния