Власти Ирана сообщили о числе жертв массовых беспорядков. Главное к этому часу

Более трех тысяч человек погибли в результате массовых беспорядков в Иране, сообщили власти Исламской республики. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

Другие важные новости к этому часу:🟦 Президент Сербии Александр Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов;🟦 МИД РФ предупредил россиян об опасной обстановке в Чили, где участились нападения на иностранцев;🟦 Над авиабазой Бундесвера в Нижней Саксонии зафиксировали массовый пролёт дронов. Одновременно там находились около 23 БПЛА, но их не удалось сбить;🟦 Швеция готовит для Украины масштабный пакет помощи, в который войдут средства ПВО и РЛС производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс - дополнительные системы РЭБ и БПЛА.Раннее сообщалось, что трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби перенесена на 4-5 февраля - Встреча России, США и Украины перенесена на 4-5 февраля. Главное к этому часу.Больше новостей представлено в обзоре - "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

