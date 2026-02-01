https://ukraina.ru/20260201/zamedlenie-starlink-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-1-fevralya-1075062617.html

"Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля

На Украине ввели ограничения на использование Starlink. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Ограничения на использование сети спутниковой связи Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов."Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры... Хочу подчеркнуть, что текущие решения (ограничения на использование Starlink - ред.) являются временными, или скажу по-другому - экстренными", - написал Бескрестнов в своём телеграм-канале.Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ. Бескрестнов сообщил, что украинские солдаты не доверяют своему командованию."Давно пришло время собрать всю информацию по стране касательно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрою, такие попытки уже были, но много солдат, которые используют волонтёрские Старлинки или личные Старлинки, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберёт или новый не даст, или ещё что-то. Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по армии так, чтобы солдаты доверили нам эту информацию", — подчеркнул Бескрестнов.Ранее стало известно, что компания SpaceX по запросу украинского командования ввела технические ограничения для терминалов Starlink на Украине. Так, компания ограничила скорость для терминалов в зоне боевых действий. При достижении скорости 75-90 км/ч терминал автоматически прекращает работу.Как утверждается, эта мера направлена на борьбу с российскими дронами, которые успешно использовали помехозащищённый канал Starlink для преодоления средств радиоэлектронной борьбы и повышения точности ударов.Следующей мерой планируется создание "белого списка" из тех терминалов, которые используют ВСУ, и блокирование остальных терминалов, работающих на территории Украины.Ограничения уже прокомментировали в России. "Отставить панику. Превышение скорости в 90км/ч необходимо на две минуты и только тогда даёт блокировку и возврат в работу после ребута. Соответственно, выиграют те, у кого лучше "Комета". Которая может привести дрон к цели и включить Старлинк на финальном этапе, дабы обрушить ярость на приспешников сотоны в эти две минуты. То есть, большая часть сценариев поражения глубин Украины не пострадают, просто станет чуть менее удобно. Плюс, никто не отменял медленный ретрик с мешем до ударных дронов. Плюс, никто не отменял взлом антенн. В общем, выгода всё ещё на нашей стороне, хуже стало украинцам", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Разработчик БПЛА".Автор канала напомнил, что изначально армия России жила без Starlink."Добавлю, что мы изначально жили без старлинка и для нас он изначально был эпизодическим бонусом, который то появлялся, то отваливался, и мы развивали альтернативные способы связи. И высококлассная спутниковая навигация у нас есть своя ("Комета")", — указал он.Что же до украинцев, то у них на американскую систему "завязано вообще всё" и "как они будут выкручиваться - большой вопрос". Обстрелы и налётыУтром 1 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 14 – над территорией Белгородской области, 5 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Калужской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 25 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Песчановка — 3; Любимовка — 6; Каховка — 8; Новая Каховка — 5; Алёшки — 3", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Плодовое, Обрывка, Корсунка и Пролетарка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 1 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородским округом сбиты 7 беспилотников. Последствий нет", — отмечалось в сводке.Над Валуйским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без повреждений.Над Волоконовским округом сбиты 6 беспилотников. Без последствий."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Смородино и Сподарюшино выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайворон при выполнении служебных задач пострадали два бойца подразделения "Орлан". После оказания медицинской помощи они отпущены домой. В Грайвороне повреждены легковой автомобиль и частный дом, в селе Смородино — социальный объект и забор частного дома", — писал Гладков.Над Губкинским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Над Корочанским округом сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Над Красногвардейским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Колотиловка и Сергиевка выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждено здание на территории одного из объектов, в селе Сергиевка — автомобиль.Над Новооскольским округом сбиты 3 беспилотника. Над Старооскольским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Большетроицкое, Козьмодемьяновка, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 22 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены."В районе села Белянка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранены двое: мужчина и 17-летняя девушка. Они госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Автомобиль повреждён", — сообщил губернатор.В селе Новая Таволжанка повреждены 3 частных дома и автомобиль, в селе Козьмодемьяновка — домовладение, а также огнём уничтожен автомобиль.В Яковлевском округе посёлок Томаровка атакован одним беспилотником — повреждён частный дом.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходит на фронте, в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Геннадием Алёхиным: "Полковник Геннадий Алёхин: Армия России готовится перерезать артерию, которая снабжает ВСУ возле Купянска"

