Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре
Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре
Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что когда Анкара получит от Вашингтона истребители F-35, эта модель уже устареет. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-02T02:13
2026-02-02T02:16
Своё мнение о поставках в Турцию американских истребителей 5-го поколения F-35 посол высказал в ходе конференции Middle East and Africa Summit 2025, организованной Институтом Милкена в Калифорнии."К моменту, когда придёт время для поставки F-35 [в Турцию], вы уже [будете иметь] F-45", — заявил Баррак на вопрос ведущего.В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона.В декабре американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак призвал Анкару ради получения новейших истребителей отказаться от С-400.В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого летом-осенью 2019 года в Турцию был поставлен полковой комплект ЗРК С-400, что вызвало большое недовольство США. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").Больше информации на эту тему в публикации - Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву.
Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре

02:13 02.02.2026 (обновлено: 02:16 02.02.2026)
 
Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что когда Анкара получит от Вашингтона истребители F-35, эта модель уже устареет. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости
Своё мнение о поставках в Турцию американских истребителей 5-го поколения F-35 посол высказал в ходе конференции Middle East and Africa Summit 2025, организованной Институтом Милкена в Калифорнии.
"К моменту, когда придёт время для поставки F-35 [в Турцию], вы уже [будете иметь] F-45", — заявил Баррак на вопрос ведущего.
В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона.
В декабре американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак призвал Анкару ради получения новейших истребителей отказаться от С-400.
В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого летом-осенью 2019 года в Турцию был поставлен полковой комплект ЗРК С-400, что вызвало большое недовольство США. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Больше информации на эту тему в публикации - Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
