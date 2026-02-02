https://ukraina.ru/20260202/turtsiya-poluchit-amerikanskie-istrebiteli-f-35-kogda-oni-uzhe-ustareyut--posol-ssha-v-ankare-1075075177.html
Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре
Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре - 02.02.2026 Украина.ру
Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре
Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что когда Анкара получит от Вашингтона истребители F-35, эта модель уже устареет. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-02T02:13
2026-02-02T02:13
2026-02-02T02:16
новости
украина.ру
сша
турция
анкара
дональд трамп
эрдоган
f-35
ес
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060944801_0:138:3072:1865_1920x0_80_0_0_c8c2aee32bcef79450a7f00a853e4587.jpg
Своё мнение о поставках в Турцию американских истребителей 5-го поколения F-35 посол высказал в ходе конференции Middle East and Africa Summit 2025, организованной Институтом Милкена в Калифорнии."К моменту, когда придёт время для поставки F-35 [в Турцию], вы уже [будете иметь] F-45", — заявил Баррак на вопрос ведущего.В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона.В декабре американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак призвал Анкару ради получения новейших истребителей отказаться от С-400.В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого летом-осенью 2019 года в Турцию был поставлен полковой комплект ЗРК С-400, что вызвало большое недовольство США. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").Больше информации на эту тему в публикации - Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
турция
анкара
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060944801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdf05cd17fec9de9844206d32449051b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, сша, турция, анкара, дональд трамп, эрдоган, f-35, ес, с-400 «триумф»
Новости, Украина.ру, США, Турция, Анкара, Дональд Трамп, Эрдоган, F-35, ЕС, С-400 «Триумф»
Турция получит американские истребители F-35, когда они уже устареют — посол США в Анкаре
02:13 02.02.2026 (обновлено: 02:16 02.02.2026)
Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что когда Анкара получит от Вашингтона истребители F-35, эта модель уже устареет. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости
Своё мнение о поставках в Турцию американских истребителей 5-го поколения F-35 посол высказал в ходе конференции Middle East and Africa Summit 2025, организованной Институтом Милкена в Калифорнии.
"К моменту, когда придёт время для поставки F-35 [в Турцию], вы уже [будете иметь] F-45", — заявил Баррак на вопрос ведущего.
В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона.
В декабре американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак призвал Анкару ради получения новейших истребителей отказаться от С-400.
В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого летом-осенью 2019 года в Турцию был поставлен полковой комплект ЗРК С-400, что вызвало большое недовольство США. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.