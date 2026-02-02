https://ukraina.ru/20260202/politolog-o-tupike-zelenskogo-kievu-obeschali-garantii-ssha-no-snachala-nuzhno-podpisat-mirnoe-1075071713.html

Политолог о тупике Зеленского: Киеву обещали гарантии США, но сначала нужно подписать мирное соглашение

Заявления американской администрации о готовности дать Киеву гарантии безопасности имеют жёсткую предварительную оговорку. Сначала Украина должна подписать мирное соглашение с Россией, что подразумевает вывод ВСУ с ряда территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров

На днях заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла сообщение газеты Financial Times о требовании к Киеву отказаться от территорий, чтобы получить гарантии безопасности США.Отвечая на вопрос журналиста о том, действительно ли такое условие было выдвинуто администрацией США, политолог отметил, что сейчас все сводится к двум пунктам: к выходу ВСУ из Донбасса, что является одной из целей СВО, и судьбе Запорожской АЭС. Также речь идет также и о послевоенном устройстве Украины, добавил Варкаров. "То есть что будет с той территорией, которая не будет принадлежать России и будет называться Украиной. Как будет устроена хозяйственная жизнь, и сохранится ли государство вообще?" — задался риторическим вопросом эксперт.По его словам, здесь на первое место выдвигается то, что называется гарантиями безопасности той территории, которая продолжит называться Украиной. "Кто даст эти гарантии Киеву? Зеленский заверял украинцев, что уже договорился об этом с США, но сами американцы требуют, что сначала мирное соглашение было подписано с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в статье Павла Котова Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби" на сайте Украина.ру.

