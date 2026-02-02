https://ukraina.ru/20260202/na-grani-kollapsa-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-ne-1075096034.html

"На грани коллапса". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

В экспертном сообществе обсуждают, насколько реальна перспектива достижения мирных договорённостей, думают над причинами и последствиями блэкаута и напоминают, кому принадлежит энергосистема страны.

Экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв считает достижение компромисса между сторонами конфликта маловероятным. Он этом этом отметил, что у бизнеса, судя по всему (по котировкам акций, по курсу рубля и т.д.), позитивные ожидания, рассчитывают, что вскоре возможно снятие санкций.Аналитик добавил, что он не стал бы отбрасывать такую возможность, но всё же считает, что сейчас это вряд ли произойдёт. По ряду событий в Киеве видно, что интересы "соросят" ситуативно совпали с интересами США. Главу ОП Ермака сняли, главу СБУ Малюка сняли, свою роль тут сыграли голоса партии Юлии Тимошенко, за что её тут же и наказали.Что касается Зеленского, то его даже и не нужно сейчас смещать, поскольку Украина — парламентско-президентская республика, вся власть Зеленского заключается в том, что он взял под контроль Верховную Раду. И если Рада перестанет его поддерживать, то Зеленский сам просто ничего не сможет сделать, заявил Царёв в интервью блогеру Павлу Иванову.Он добавил, что сейчас на Украине проходит как бы негласный кастинг, ищут возможного нового спикера Рады — возможно, остановят выбор на главе фракции "Слуга народа" Арахамии. Есть еще кандидаты — это Разумков, которого аналитик назвал "человеком Ахметова", и та же Юлия Тимошенко.Царёв при этом подчеркнул, что у киевского режима, учитывая помощь ЕС, достаточно средств, чтобы воевать ещё минимум два года. И выступление Зеленского в Давосе вовсе не свидетельствует о его стремлении к миру. Он просчитал, что ему для войны хватает поддержки Европы.Война продолжается. Зеленский при этом сидит в тепле, вода и свет и у него, и у представителей его клики есть. А вот жители многих украинских городов этого уже лишены. Такое было с Донбассом, а теперь это же происходит со всей Украиной — и настроения кардинально меняются, меняются даже у депутатов Рады, сказал Царёв, сославшись на свои источники.Аналитик добавил, что тяжёлая ситуация в украинской энергетике не вызывает того отклика в мире, какой, несомненно, был бы раньше. Он пояснил это усталостью, коррупционными скандалами на Украине, наконец, пониманием того факта, что военным путем победить Россию невозможно.Тяжёлая ситуация и в столице, и в других городах. В субботу, 31 января, экстренное отключение света произошло в большинстве регионов Украины. Обстрелов энергообъектов в этот день не было (Владимир Путин прислушался к Дональду Трампу, который его об этом попросил).Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук отметил, что масштабные отключения света произошли из-за огромного дефицита электроэнергии."После многочисленных обстрелов энергетики каждый раз запитывали объекты в энергосистему по-новому, часто "не по проектам", и не по тем маршрутам, что ранее. Из-за этого получилось так, что, если бы на Ривненской (Ровенской — ред.) АЭС вовремя не приглушили один блок, мог бы пойти каскадный эффект с авариями по системе (в частности, на крупных трансформаторах). Диспетчер видит значительный рост напряжения в сети и максимально выключает потребителей, чтобы не было системной аварии и настоящего блэкаута, после которого энергосистему очень сложно восстановить", - разъяснил Корольчук в комментарии изданию "Страна".А французская Le Monde отметила, что этот блэкаут демонстрирует одно - вся энергосистема Украины находится на грани коллапса.Ранее украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз Левых Сил" Максим Гольдарб, комментируя ситуацию с энергоснабжением Киева в беседе с журналистом Александром Шелестом*, напомнил, что украинская энергетика принадлежит не государству, а самому богатому человеку страны – Ринату Ахметову.Стратегическая отрасль находится в руках частного лица, подчеркнул эксперт, добавив, что за все годы независимости у Украины только забирали мощности и эксплуатировали энергосистему с целью получения сверхприбыли.Созданную в советской Украине энергетику в своё время у страны просто украли, как украли и энергосети. С 2014 года взвинтили цены с целью изъять у украинцев их сбережения, которые на момент майдана оценивались в 100 миллиардов долларов – столько было у людей "под подушкой".Итак, олигархи богатели, народ нищал. Потом – война… При этом украинские АЭС не развивали, чтобы меньше было конкуренции с олигархатом. Разумеется, никто не тратил средств на защиту энергообъектов. И вот теперь украинцы пожинают следствия, отметил эксперт.Он также прокомментировал нынешнюю катастрофическую ситуацию с энергоснабжением в Киеве."Сегодня пытаются свалить всё на войну. Но основа для разрушения была заложена раньше, когда постмайданные правители и олигархи в десять раз подняли тарифы, а все деньги пускали не на ремонт изношенных систем, а в собственный карман. Сейчас целые районы Киева остаются без тепла, и власть предлагает людям просто "уехать". Но куда? Это прямое следствие многолетнего воровства и полного пренебрежения обязанностями перед гражданами", - сказал Гольдарб.Что дальше? Отвечая на вопросы подписчиков в своем видеоблоге, политик предположил, что если бы у РФ была возможность занять Одессу и Харьков военным образом, то их бы давно уже заняли. Судя по всему, такой возможности нет. К тому же эти города за четыре года СВО хорошо укрепили, штурмовать их означает подвергнуть большому риску мирное население.Если бы войну вела условная Америка, то никто бы на это и внимания не обращал, сказал Гольдарб, напомнив о судьбе Хиросимы и Нагасаки. Но Россия ведет войну по-другому и вряд ли станет штурмовать Одессу и Харьков в лоб.При этом эксперт отметил, что российские ЛОМы, журналисты и чиновники не раз заявляли, что считают Харьков и Одессу русскими городами.По его мнению, даже если сейчас или в будущем будет заключен мир, но при этом в Киеве не будет лояльного к России правительства, то военные действия в том или ином виде продолжатся уже в обозримом будущем. Поэтому Одесса и Харьков могут остаться под контролем Киева лишь в том случае, если в Киеве будет договороспособное и лояльное по отношению к РФ руководство.Впрочем, украинское руководство до 2014 года считалось как будто бы лояльным, а результат? Результатом стал инспирированный Западом Майдан, который могли "погасить", но не смогли или... не стали.Сотрудник СБУ (1999—2018 гг.), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров в эфире проекта "Говорит Европа" рассказал, что во время Майдана спецслужба вполне исправно информировала руководство о планах протестующих, однако информацию на каком-то уровне, вероятно, "тормозили"."Это вопрос не ко всей спецслужбе, а к её руководству и к руководству государства", - отметил он. По его словам, сейчас, при Зеленском, никто уже и не скрывает, что СБУ находится под контролем британцев, а украинская военная разведка – под контролем США. И это, между прочим, ставит под вопрос абсолютную преданность силовиков именно руководителю киевского режима.При этом, по словам Прозорова, внутри страны сейчас люди боятся даже в разговорах с близкими поднимать острые темы – "там такой контрразведывательный режим, что вы себе представить не можете".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Украинское досье: Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа? Эксперты и политики о ситуации в мире Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Принуждение к миру через катастрофу". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"

