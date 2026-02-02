https://ukraina.ru/20260202/na-grani-kollapsa-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-ne-1075096034.html
"На грани коллапса". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
"На грани коллапса". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё - 02.02.2026 Украина.ру
"На грани коллапса". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
В экспертном сообществе обсуждают, насколько реальна перспектива достижения мирных договорённостей, думают над причинами и последствиями блэкаута и напоминают, кому принадлежит энергосистема страны.
2026-02-02T15:10
2026-02-02T15:10
2026-02-02T17:17
украина
киев
россия
владимир зеленский
олег царев
максим гольдарб
сбу
рада
верховная рада
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg
Экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв считает достижение компромисса между сторонами конфликта маловероятным. Он этом этом отметил, что у бизнеса, судя по всему (по котировкам акций, по курсу рубля и т.д.), позитивные ожидания, рассчитывают, что вскоре возможно снятие санкций.Аналитик добавил, что он не стал бы отбрасывать такую возможность, но всё же считает, что сейчас это вряд ли произойдёт. По ряду событий в Киеве видно, что интересы "соросят" ситуативно совпали с интересами США. Главу ОП Ермака сняли, главу СБУ Малюка сняли, свою роль тут сыграли голоса партии Юлии Тимошенко, за что её тут же и наказали.Что касается Зеленского, то его даже и не нужно сейчас смещать, поскольку Украина — парламентско-президентская республика, вся власть Зеленского заключается в том, что он взял под контроль Верховную Раду. И если Рада перестанет его поддерживать, то Зеленский сам просто ничего не сможет сделать, заявил Царёв в интервью блогеру Павлу Иванову.Он добавил, что сейчас на Украине проходит как бы негласный кастинг, ищут возможного нового спикера Рады — возможно, остановят выбор на главе фракции "Слуга народа" Арахамии. Есть еще кандидаты — это Разумков, которого аналитик назвал "человеком Ахметова", и та же Юлия Тимошенко.Царёв при этом подчеркнул, что у киевского режима, учитывая помощь ЕС, достаточно средств, чтобы воевать ещё минимум два года. И выступление Зеленского в Давосе вовсе не свидетельствует о его стремлении к миру. Он просчитал, что ему для войны хватает поддержки Европы.Война продолжается. Зеленский при этом сидит в тепле, вода и свет и у него, и у представителей его клики есть. А вот жители многих украинских городов этого уже лишены. Такое было с Донбассом, а теперь это же происходит со всей Украиной — и настроения кардинально меняются, меняются даже у депутатов Рады, сказал Царёв, сославшись на свои источники.Аналитик добавил, что тяжёлая ситуация в украинской энергетике не вызывает того отклика в мире, какой, несомненно, был бы раньше. Он пояснил это усталостью, коррупционными скандалами на Украине, наконец, пониманием того факта, что военным путем победить Россию невозможно.Тяжёлая ситуация и в столице, и в других городах. В субботу, 31 января, экстренное отключение света произошло в большинстве регионов Украины. Обстрелов энергообъектов в этот день не было (Владимир Путин прислушался к Дональду Трампу, который его об этом попросил).Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук отметил, что масштабные отключения света произошли из-за огромного дефицита электроэнергии."После многочисленных обстрелов энергетики каждый раз запитывали объекты в энергосистему по-новому, часто "не по проектам", и не по тем маршрутам, что ранее. Из-за этого получилось так, что, если бы на Ривненской (Ровенской — ред.) АЭС вовремя не приглушили один блок, мог бы пойти каскадный эффект с авариями по системе (в частности, на крупных трансформаторах). Диспетчер видит значительный рост напряжения в сети и максимально выключает потребителей, чтобы не было системной аварии и настоящего блэкаута, после которого энергосистему очень сложно восстановить", - разъяснил Корольчук в комментарии изданию "Страна".А французская Le Monde отметила, что этот блэкаут демонстрирует одно - вся энергосистема Украины находится на грани коллапса.Ранее украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз Левых Сил" Максим Гольдарб, комментируя ситуацию с энергоснабжением Киева в беседе с журналистом Александром Шелестом*, напомнил, что украинская энергетика принадлежит не государству, а самому богатому человеку страны – Ринату Ахметову.Стратегическая отрасль находится в руках частного лица, подчеркнул эксперт, добавив, что за все годы независимости у Украины только забирали мощности и эксплуатировали энергосистему с целью получения сверхприбыли.Созданную в советской Украине энергетику в своё время у страны просто украли, как украли и энергосети. С 2014 года взвинтили цены с целью изъять у украинцев их сбережения, которые на момент майдана оценивались в 100 миллиардов долларов – столько было у людей "под подушкой".Итак, олигархи богатели, народ нищал. Потом – война… При этом украинские АЭС не развивали, чтобы меньше было конкуренции с олигархатом. Разумеется, никто не тратил средств на защиту энергообъектов. И вот теперь украинцы пожинают следствия, отметил эксперт.Он также прокомментировал нынешнюю катастрофическую ситуацию с энергоснабжением в Киеве."Сегодня пытаются свалить всё на войну. Но основа для разрушения была заложена раньше, когда постмайданные правители и олигархи в десять раз подняли тарифы, а все деньги пускали не на ремонт изношенных систем, а в собственный карман. Сейчас целые районы Киева остаются без тепла, и власть предлагает людям просто "уехать". Но куда? Это прямое следствие многолетнего воровства и полного пренебрежения обязанностями перед гражданами", - сказал Гольдарб.Что дальше? Отвечая на вопросы подписчиков в своем видеоблоге, политик предположил, что если бы у РФ была возможность занять Одессу и Харьков военным образом, то их бы давно уже заняли. Судя по всему, такой возможности нет. К тому же эти города за четыре года СВО хорошо укрепили, штурмовать их означает подвергнуть большому риску мирное население.Если бы войну вела условная Америка, то никто бы на это и внимания не обращал, сказал Гольдарб, напомнив о судьбе Хиросимы и Нагасаки. Но Россия ведет войну по-другому и вряд ли станет штурмовать Одессу и Харьков в лоб.При этом эксперт отметил, что российские ЛОМы, журналисты и чиновники не раз заявляли, что считают Харьков и Одессу русскими городами.По его мнению, даже если сейчас или в будущем будет заключен мир, но при этом в Киеве не будет лояльного к России правительства, то военные действия в том или ином виде продолжатся уже в обозримом будущем. Поэтому Одесса и Харьков могут остаться под контролем Киева лишь в том случае, если в Киеве будет договороспособное и лояльное по отношению к РФ руководство.Впрочем, украинское руководство до 2014 года считалось как будто бы лояльным, а результат? Результатом стал инспирированный Западом Майдан, который могли "погасить", но не смогли или... не стали.Сотрудник СБУ (1999—2018 гг.), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров в эфире проекта "Говорит Европа" рассказал, что во время Майдана спецслужба вполне исправно информировала руководство о планах протестующих, однако информацию на каком-то уровне, вероятно, "тормозили"."Это вопрос не ко всей спецслужбе, а к её руководству и к руководству государства", - отметил он. По его словам, сейчас, при Зеленском, никто уже и не скрывает, что СБУ находится под контролем британцев, а украинская военная разведка – под контролем США. И это, между прочим, ставит под вопрос абсолютную преданность силовиков именно руководителю киевского режима.При этом, по словам Прозорова, внутри страны сейчас люди боятся даже в разговорах с близкими поднимать острые темы – "там такой контрразведывательный режим, что вы себе представить не можете".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Украинское досье: Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа? Эксперты и политики о ситуации в мире Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Принуждение к миру через катастрофу". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_0:0:968:726_1920x0_80_0_0_d1c3ee5042078961ae54e088bc7ae234.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, россия, владимир зеленский, олег царев, максим гольдарб, сбу, рада, верховная рада, эксклюзив, украина.ру, украина.ру
Экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв считает достижение компромисса между сторонами конфликта маловероятным. Он этом этом отметил, что у бизнеса, судя по всему (по котировкам акций, по курсу рубля и т.д.), позитивные ожидания, рассчитывают, что вскоре возможно снятие санкций.
Аналитик добавил, что он не стал бы отбрасывать такую возможность, но всё же считает, что сейчас это вряд ли произойдёт. По ряду событий в Киеве видно, что интересы "соросят" ситуативно совпали с интересами США. Главу ОП Ермака сняли, главу СБУ Малюка сняли, свою роль тут сыграли голоса партии Юлии Тимошенко, за что её тут же и наказали.
Что касается Зеленского, то его даже и не нужно сейчас смещать, поскольку Украина — парламентско-президентская республика, вся власть Зеленского заключается в том, что он взял под контроль Верховную Раду. И если Рада перестанет его поддерживать, то Зеленский сам просто ничего не сможет сделать, заявил Царёв в интервью блогеру Павлу Иванову.
Он добавил, что сейчас на Украине проходит как бы негласный кастинг, ищут возможного нового спикера Рады — возможно, остановят выбор на главе фракции "Слуга народа" Арахамии. Есть еще кандидаты — это Разумков, которого аналитик назвал "человеком Ахметова", и та же Юлия Тимошенко.
Царёв при этом подчеркнул, что у киевского режима, учитывая помощь ЕС, достаточно средств, чтобы воевать ещё минимум два года. И выступление Зеленского в Давосе вовсе не свидетельствует о его стремлении к миру. Он просчитал, что ему для войны хватает поддержки Европы.
Война продолжается. Зеленский при этом сидит в тепле, вода и свет и у него, и у представителей его клики есть. А вот жители многих украинских городов этого уже лишены. Такое было с Донбассом, а теперь это же происходит со всей Украиной — и настроения кардинально меняются, меняются даже у депутатов Рады, сказал Царёв, сославшись на свои источники.
Аналитик добавил, что тяжёлая ситуация в украинской энергетике не вызывает того отклика в мире, какой, несомненно, был бы раньше. Он пояснил это усталостью, коррупционными скандалами на Украине, наконец, пониманием того факта, что военным путем победить Россию невозможно.
Тяжёлая ситуация и в столице, и в других городах. В субботу, 31 января, экстренное отключение света произошло в большинстве регионов Украины. Обстрелов энергообъектов в этот день не было (Владимир Путин прислушался
к Дональду Трампу
, который его об этом попросил).
Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук отметил, что масштабные отключения света произошли из-за огромного дефицита электроэнергии.
"После многочисленных обстрелов энергетики каждый раз запитывали объекты в энергосистему по-новому, часто "не по проектам", и не по тем маршрутам, что ранее. Из-за этого получилось так, что, если бы на Ривненской (Ровенской — ред.) АЭС вовремя не приглушили один блок, мог бы пойти каскадный эффект с авариями по системе (в частности, на крупных трансформаторах). Диспетчер видит значительный рост напряжения в сети и максимально выключает потребителей, чтобы не было системной аварии и настоящего блэкаута, после которого энергосистему очень сложно восстановить", - разъяснил Корольчук в комментарии изданию "Страна".
А французская Le Monde отметила, что этот блэкаут демонстрирует одно - вся энергосистема Украины находится на грани коллапса.
Ранее украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз Левых Сил" Максим Гольдарб, комментируя ситуацию с энергоснабжением Киева в беседе с журналистом Александром Шелестом*, напомнил, что украинская энергетика принадлежит не государству, а самому богатому человеку страны – Ринату Ахметову.
Стратегическая отрасль находится в руках частного лица, подчеркнул эксперт, добавив, что за все годы независимости у Украины только забирали мощности и эксплуатировали энергосистему с целью получения сверхприбыли.
Созданную в советской Украине энергетику в своё время у страны просто украли, как украли и энергосети. С 2014 года взвинтили цены с целью изъять у украинцев их сбережения, которые на момент майдана оценивались в 100 миллиардов долларов – столько было у людей "под подушкой".
Итак, олигархи богатели, народ нищал. Потом – война… При этом украинские АЭС не развивали, чтобы меньше было конкуренции с олигархатом. Разумеется, никто не тратил средств на защиту энергообъектов. И вот теперь украинцы пожинают следствия, отметил эксперт.
Он также прокомментировал нынешнюю катастрофическую ситуацию с энергоснабжением в Киеве.
"Сегодня пытаются свалить всё на войну. Но основа для разрушения была заложена раньше, когда постмайданные правители и олигархи в десять раз подняли тарифы, а все деньги пускали не на ремонт изношенных систем, а в собственный карман. Сейчас целые районы Киева остаются без тепла, и власть предлагает людям просто "уехать". Но куда? Это прямое следствие многолетнего воровства и полного пренебрежения обязанностями перед гражданами", - сказал Гольдарб.
Что дальше? Отвечая на вопросы подписчиков в своем видеоблоге, политик предположил, что если бы у РФ была возможность занять Одессу и Харьков военным образом, то их бы давно уже заняли. Судя по всему, такой возможности нет. К тому же эти города за четыре года СВО хорошо укрепили, штурмовать их означает подвергнуть большому риску мирное население.
Если бы войну вела условная Америка, то никто бы на это и внимания не обращал, сказал Гольдарб, напомнив о судьбе Хиросимы и Нагасаки. Но Россия ведет войну по-другому и вряд ли станет штурмовать Одессу и Харьков в лоб.
При этом эксперт отметил, что российские ЛОМы, журналисты и чиновники не раз заявляли, что считают Харьков и Одессу русскими городами.
По его мнению, даже если сейчас или в будущем будет заключен мир, но при этом в Киеве не будет лояльного к России правительства, то военные действия в том или ином виде продолжатся уже в обозримом будущем. Поэтому Одесса и Харьков могут остаться под контролем Киева лишь в том случае, если в Киеве будет договороспособное и лояльное по отношению к РФ руководство.
Впрочем, украинское руководство до 2014 года считалось как будто бы лояльным, а результат? Результатом стал инспирированный Западом Майдан, который могли "погасить", но не смогли или... не стали.
Сотрудник СБУ (1999—2018 гг.), основатель проекта "UkrLeaks
" Василий Прозоров
в эфире проекта "Говорит Европа" рассказал, что во время Майдана спецслужба вполне исправно информировала руководство о планах протестующих, однако информацию на каком-то уровне, вероятно, "тормозили".
"Это вопрос не ко всей спецслужбе, а к её руководству и к руководству государства", - отметил он. По его словам, сейчас, при Зеленском, никто уже и не скрывает, что СБУ находится под контролем британцев, а украинская военная разведка – под контролем США. И это, между прочим, ставит под вопрос абсолютную преданность силовиков именно руководителю киевского режима.
При этом, по словам Прозорова, внутри страны сейчас люди боятся даже в разговорах с близкими поднимать острые темы – "там такой контрразведывательный режим, что вы себе представить не можете".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов