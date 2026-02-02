Алехин — об успехах под Запорожьем: штурмовики прорвались на юго-запад и закрепились на высотах - 02.02.2026 Украина.ру
На Омельниковском участке в Запорожской области войска развивают наступление, закрепляясь на завоеванных рубежах. Занятие господствующих высот открывает новые возможности для контроля над территорией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Тактический успех был достигнут после ожесточенных боев за ключевой населенный пункт. "После нескольких штурмов взяли село Еленоконстантиновка, что сильно усложнило жизнь украинским военным в этом районе", — констатирует Алехин. По его оценке, попытки ВСУ удержаться на отдельных опорных пунктах не увенчались успехом. Развивая достигнутое преимущество, российские штурмовые группы заняли выгодные позиции. С новых рубежей уже начато продвижение вглубь обороны ВСУ. "С этих высот уже начали атаковать в направлении Цветково, что говорит о дальнейшем развитии успеха, ослабляя оборону противника с флангов. Наши десантники полностью взяли под контроль Степовое", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.Также по теме "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
04:10 02.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На Омельниковском участке в Запорожской области войска развивают наступление, закрепляясь на завоеванных рубежах. Занятие господствующих высот открывает новые возможности для контроля над территорией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Тактический успех был достигнут после ожесточенных боев за ключевой населенный пункт. "После нескольких штурмов взяли село Еленоконстантиновка, что сильно усложнило жизнь украинским военным в этом районе", — констатирует Алехин.
По его оценке, попытки ВСУ удержаться на отдельных опорных пунктах не увенчались успехом. Развивая достигнутое преимущество, российские штурмовые группы заняли выгодные позиции.
"С занятых позиций штурмовые группы прорвались на юго-запад и закрепились на высотах. Это очень важно, потому что с высот можно наблюдать, корректировать огонь и готовиться к дальнейшему наступлению", — подчеркивает эксперт.
С новых рубежей уже начато продвижение вглубь обороны ВСУ. "С этих высот уже начали атаковать в направлении Цветково, что говорит о дальнейшем развитии успеха, ослабляя оборону противника с флангов. Наши десантники полностью взяли под контроль Степовое", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
