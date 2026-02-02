https://ukraina.ru/20260202/ukraina-za-nedelyu-tishina-v-abu-dabi-1075068637.html

Украина за неделю. Тишина в Абу-Даби

Украина за неделю. Тишина в Абу-Даби

Соединенные Штаты утверждают, что между Россией и Украиной осталось лишь решить один главный вопрос, однако прямые переговоры делегаций двух стран, намеченные на 1 февраля, неожиданно были перенесены на более поздний срок

Приглашение в МосквуМежду двумя раундами переговоров в Абу-Даби должна была пройти неделя. В этот срок уместилось бурное обсуждение возможных территориальных уступок со стороны Украины, какими будут гарантии безопасности Украины (если будут вообще), а также светит ли Киеву ускоренное вступление в Евросоюз.До сих пор нет ясности, согласна ли Украина выводить свои формирования из остающихся под ее контролем территорий Донбасса. Как минимум, вопрос этот обсуждается."Я думаю, что остается только один нерешенный вопрос, и это территориальные претензии, в частности, на Донецк. И я знаю, что существуют активные рабочие мнения по этому поводу, которые невозможно согласовать. Это все еще мост, который мы не перешли, это все еще, это все еще пробел, но, по крайней мере, нам удалось сузить круг проблем до одной центральной", - рассказал в ходе выступления в Сенате глава Государственного департамента США Марко Рубио.Из его слов следует, что компромисс по этому вопросу пока так и не найден, во всяком случае, так преподносится публично. Нерешенность этого вопроса, как видно, не мешает Москве и Киеву вести в ОАЭ переговоры и обсуждать прочие темы по урегулированию.Пока же украинская сторона пытается провернуть привычные для нее хитроумные уловки, чтобы завести переговоры в тупик. Несколько дней назад глава МИД Украины Андрей Сибига предложил, чтобы вопросы территорий и Запорожской АЭС были обсуждены в ходе личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского."Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать", - сказал он.В Киеве не могут не понимать, что в настоящий момент такая встреча – это что-то из области фантастики, поэтому и предлагается такой неосуществимый вариант. Кремль эти маневры прекрасно осознает, поэтому на такое предложение Зеленскому предлагают приехать и вести диалог в столице РФ."Пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", - сказал в комментарии телеканалу "Россия 1" помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Он добавил, что провести встречу Путина и Зеленского предлагал и Дональд Трамп.Некоторые на Западе всерьез обсуждают, что глава киевского режима может приехать в Россию."И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся", - заявил работающий в Киеве журналист немецкого канала Die Welt Штеффен Шварцкопф.По его мнению, "у украинцев в конечном итоге нет выбора" и Зеленскому все-таки придется сесть за стол переговоров.Гарантии безопасностиВторая животрепещущая тема последних дней – какие гарантии будут у Украины по итогам урегулирования конфликта. Киевский режим что называется раскатал губу, желанная мечта, она же план максимум – ввод на украинскую территорию иностранных (хотя бы европейских) воинских контингентов, чем больше, тем лучше.Западная пресса (Reuters, The Financial Times) пишут, что какие-либо соглашения по данному вопросу американцы привязывают сначала к более широкому документу об урегулировании, который должна подписать Украина. Лишь тогда, считает Белый дом, можно вести речь о гарантиях безопасности."США считают, что для прекращения войны Киев должен отказаться от Донбасса", — сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.Официальный Вашингтон такой подход отрицает."Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно", - прокомментировала заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.Помимо расхождений по тому, когда подписывать соглашение, нет ясности и по тому, что конкретно в нем будет обозначено в качестве таких гарантий.В западной прессе утверждается, что речь идет о гарантиях по образцу пятой статьи НАТО, где даже фигурирует пункт о скоординированном военном ответе в случае нападения на Украину. Киев, однако, такой план не слишком устраивает. Там жалуются на расплывчатые формулировки и хотят больше конкретики.Один из ключевых моментов, вокруг которого идут переговорные баталии между Украиной и ее западными союзниками, заключается в том, будут ли дислоцироваться иностранные военные в этой стране после завершения боевых действий.Европейцы дают понять, что не против этого, но соглашаться на такое они готовы только в случае, если эту идею поддержат Соединенные Штаты и предоставят европейским армиям свою поддержку. Вашингтон, судя по всему, такой расклад не устраивает.Из выступления главы Госдепа Рубио в Сенате некоторые сделали вывод, что США готовы к таким гарантиям, но исходя из полной его цитаты такой вывод сделать нельзя."Сейчас много говорят о гарантиях безопасности. И по этому вопросу уже существует общее согласие, в частности в случае Украины. Но эти гарантии безопасности, по сути, предполагают размещение небольшого контингента европейских войск, прежде всего французских и британских, а также американский бэкстоп (поддержка, страховка – ред.) Однако в действительности гарантия безопасности — это именно американский бэкстоп. И я ни в коем случае не умаляю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить свои войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без американского бэкстопа это не имеет значения. А причина, по которой нужен столь мощный американский бэкстоп, заключается в том, что наши союзники и партнеры на протяжении последних 20–30 лет недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности. Теперь, будем надеяться, это изменится", - сказал Рубио.К настоящему моменту позиция России по размещению иностранных военных на Украине остается однозначной – они станут легитимной целью для ударов со стороны ВС РФ.Ультиматумы - не в интересах УкраиныТретий спорный момент, который обсуждается уже между Киевом и руководством ЕС – это план по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз, которое должно произойти уже в 2027 году.По информации западных СМИ, такой пункт фигурирует в обсуждаемом мирном плане США, к информационному прогреву этого тезиса активно приступил Зеленский."Членство в Евросоюзе является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладу", - сказал он.По его словам, именно поэтому Киев настаивает на 2027 годе как сроке для принятия Украины в ЕС.Американцы могут сколько угодно обещать Зеленскому вступление Украины в Евросоюз хоть даже завтра, решение об этом все равно принимают не они, а руководство ЕС. Там уже дали понять, что "без меня меня женили".Как подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц, вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года "исключено" и "невозможно". Он отметил, что для принятия нового государства в состав Евросоюза такая страна должна соответствовать Копенгагенским критериям, а на это обычно уходят годы."Мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть", - сказал немецкий канцлер.Столь же категорично на требования Зеленского отреагировал глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель."Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Мне жаль, я несколько раз говорил ему - не надо ультиматумов. Это не в ваших интересах. Дело в том, что существуют правила, у нас есть общие критерии, и мы должны их соблюдать. Мы не можем сказать, что критерии для одних, но не для других", - сказал он.Коллизией со вступлением в ЕС предшествовала критическая речь Зеленского по адресу Европы на экономическом форуме в Давосе. Это ему припомнил вице-премьер Италии Маттео Сальвини."Я слышу Зеленского, который после всех денег, после всех усилий, после всей помощи ещё и имеет наглость жаловаться. Дружище, ты проигрываешь войну, теряешь людей, теряешь доверие и достоинство. Подпиши мирное соглашение как можно скорее", - сказал он.Таким образом несмотря на оптимизм, который сопровождает переговоры в Абу-Даби, до реальных договоренностей пока еще далеко. Киевский режим продолжает вставлять палки в колеса урегулирования и выдвигать неосуществимые требования.Перемирие и отложенные переговорыТеоретически, одним из очередных приемов, которым может пользоваться Украина для затяжки времени является перенос переговоров в ОАЭ с 1 февраля на ориентировочно 3-4 февраля. Такое заявление сделал Зеленский в день, когда эти переговоры должны были уже начаться. Еще за пару дней до этого он рассказал, что переговоры могут перенести из-за военной напряженности вокруг Ирана. Тем не менее ни тогда, ни 1 февраля в этом отношении в регионе никаких военных приготовлений замечено не было, поэтому перенос даты может выглядеть двояко. Если с переговорами в Абу-Даби возникла проблема из-за возможных атак США на Иран, то логичнее было бы перенести переговоры в другую страны, благо оперативно организовать их желающих хватит. Кроме того, откуда тогда взялась уверенность, что через обострение в регионе не начнется через несколько дней?Одна из возможных причин переноса - энергетическое перемирие, которое до 1 февраля объявила РФ по просьбе Трампа. Его суть в отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, такую просьбу сделал американский президент для создания благоприятного фона в переговорном процессе и с учетом сильных морозов, которые в эти дни были на Украине. Переносом переговоров Зеленский может пытаться таким способом продлить мораторий на удары по энергетике хотя бы на несколько дней, когда также обещается пик холодов. Либо стороны вышли на какие-то договоренности и осталось их доработать, или же стороны так ни о чем не договорились и переговоры находятся на грани срыва.Согласная ли на такое Москва, будет ясно в ближайшее время.О том, на каких условиях Киев может согласиться на мир, кто после этого будет восстанавливать Украину - в материале издания Украина.ру В экспертном сообществе обсуждают, на каких условиях Киев может согласиться на мир, и думают, кто после этого будет восстанавливать Украину.

