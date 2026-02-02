На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей - 02.02.2026 Украина.ру
На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей
На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей - 02.02.2026 Украина.ру
На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей
Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в поездке к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Об этом в ночь на 2 февраля передаёт РИА Новости
"Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребёнка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись", — написал Лебедев на своей странице в социальной сети.Министр сообщил, что сотрудники полиции и спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" выехали для поисков и оказания помощи."Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников", — сообщил Лебедев.По его словам, люди, чьи родственники перестали выходить на связь, пытались проехать до места своими силами, но им помешали сложные погодные условия."Дорогие камчатцы и гости полуострова — прогноз погоды в наше время — весьма точный. Его обязательно надо учитывать при планировании своих путешествий. Идёте в экспедицию с детьми — обязательно имейте с собой средства связи. Если попали в беду — звоните 112. Родственники молодцы. Все верно сделали", — добавил министр по ЧС.Пущинские источники — это группа горячих минеральных источников на Камчатке, расположенных в Мильковском округе. Инфраструктура включает домики и бассейны, а доступ к ним возможен круглый год на внедорожниках, снегоходах или пешком.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости, Украина.ру, Россия, Камчатский край, снег, туристы, дети, происшествия

На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей

02:41 02.02.2026 (обновлено: 02:43 02.02.2026)
 
Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в поездке к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Об этом в ночь на 2 февраля передаёт РИА Новости
"Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребёнка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись", — написал Лебедев на своей странице в социальной сети.
Министр сообщил, что сотрудники полиции и спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" выехали для поисков и оказания помощи.
"Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников", — сообщил Лебедев.
По его словам, люди, чьи родственники перестали выходить на связь, пытались проехать до места своими силами, но им помешали сложные погодные условия.
"Дорогие камчатцы и гости полуострова — прогноз погоды в наше время — весьма точный. Его обязательно надо учитывать при планировании своих путешествий. Идёте в экспедицию с детьми — обязательно имейте с собой средства связи. Если попали в беду — звоните 112. Родственники молодцы. Все верно сделали", — добавил министр по ЧС.
Пущинские источники — это группа горячих минеральных источников на Камчатке, расположенных в Мильковском округе. Инфраструктура включает домики и бассейны, а доступ к ним возможен круглый год на внедорожниках, снегоходах или пешком.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
