На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей

Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в поездке к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Об этом в ночь на 2 февраля передаёт РИА Новости

2026-02-02T02:41

новости

украина.ру

россия

камчатский край

снег

туристы

дети

происшествия

"Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребёнка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись", — написал Лебедев на своей странице в социальной сети.Министр сообщил, что сотрудники полиции и спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" выехали для поисков и оказания помощи."Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников", — сообщил Лебедев.По его словам, люди, чьи родственники перестали выходить на связь, пытались проехать до места своими силами, но им помешали сложные погодные условия."Дорогие камчатцы и гости полуострова — прогноз погоды в наше время — весьма точный. Его обязательно надо учитывать при планировании своих путешествий. Идёте в экспедицию с детьми — обязательно имейте с собой средства связи. Если попали в беду — звоните 112. Родственники молодцы. Все верно сделали", — добавил министр по ЧС.Пущинские источники — это группа горячих минеральных источников на Камчатке, расположенных в Мильковском округе. Инфраструктура включает домики и бассейны, а доступ к ним возможен круглый год на внедорожниках, снегоходах или пешком.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

