https://ukraina.ru/20260202/na-kamchatke-vedut-poisk-vosmi-chelovek-v-tom-chisle-troikh-detey-1075076374.html
На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей
На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей - 02.02.2026 Украина.ру
На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей
Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в поездке к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Об этом в ночь на 2 февраля передаёт РИА Новости
2026-02-02T02:41
2026-02-02T02:41
2026-02-02T02:43
новости
украина.ру
россия
камчатский край
снег
туристы
дети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101815/30/1018153003_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_fd6dd90d846992c1f7570141ae4ea4b1.jpg
"Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребёнка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись", — написал Лебедев на своей странице в социальной сети.Министр сообщил, что сотрудники полиции и спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" выехали для поисков и оказания помощи."Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников", — сообщил Лебедев.По его словам, люди, чьи родственники перестали выходить на связь, пытались проехать до места своими силами, но им помешали сложные погодные условия."Дорогие камчатцы и гости полуострова — прогноз погоды в наше время — весьма точный. Его обязательно надо учитывать при планировании своих путешествий. Идёте в экспедицию с детьми — обязательно имейте с собой средства связи. Если попали в беду — звоните 112. Родственники молодцы. Все верно сделали", — добавил министр по ЧС.Пущинские источники — это группа горячих минеральных источников на Камчатке, расположенных в Мильковском округе. Инфраструктура включает домики и бассейны, а доступ к ним возможен круглый год на внедорожниках, снегоходах или пешком.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
камчатский край
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101815/30/1018153003_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_e20c2668d449f79719448688e2f18db4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, россия, камчатский край, снег, туристы, дети, происшествия
Новости, Украина.ру, Россия, Камчатский край, снег, туристы, дети, происшествия
На Камчатке ведут поиск восьми человек, в том числе троих детей
02:41 02.02.2026 (обновлено: 02:43 02.02.2026)
Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в поездке к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Об этом в ночь на 2 февраля передаёт РИА Новости
"Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребёнка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись", — написал Лебедев на своей странице в социальной сети.
Министр сообщил, что сотрудники полиции и спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" выехали для поисков и оказания помощи.
"Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников", — сообщил Лебедев.
По его словам, люди, чьи родственники перестали выходить на связь, пытались проехать до места своими силами, но им помешали сложные погодные условия.
"Дорогие камчатцы и гости полуострова — прогноз погоды в наше время — весьма точный. Его обязательно надо учитывать при планировании своих путешествий. Идёте в экспедицию с детьми — обязательно имейте с собой средства связи. Если попали в беду — звоните 112. Родственники молодцы. Все верно сделали", — добавил министр по ЧС.
Пущинские источники — это группа горячих минеральных источников на Камчатке, расположенных в Мильковском округе. Инфраструктура включает домики и бассейны, а доступ к ним возможен круглый год на внедорожниках, снегоходах или пешком.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.