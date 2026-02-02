https://ukraina.ru/20260202/vsemirnoe-pokholodanie-ili-nesterpimyy-zhar-voyny-tsivilizatsiy-na-perepute-1075077527.html

Всемирное похолодание или нестерпимый жар войны цивилизаций? На перепутье

Всемирное похолодание или нестерпимый жар войны цивилизаций? На перепутье

Ненавижу холод. Намерзся на годы вперед на прокладке трассы БАМа. В нашем отряде на участке Нового Уояна был только один термометр. Он всю зиму показывал минус сорок девять. А рабочий день актировался, то есть оплачивался без выхода в тайгу, при температуре ниже пятидесяти.

Причем, подтвержденной двумя градусниками. Мы и махали топорами весь световой день, заледенев от бород-сосулек до негнущихся позвоночников.Спасало то, что ветра не было вообще. Дым от костра уходил безупречным конусом прямо в космос, где и растворялся в межгалактических далях.Еще по некоторым делишкам удавалась наведаться в бесконечный - самый длинный в стране - Северомуйский тоннель. Там под Ангараканским перевалом было потеплее. Где-то рядом текли горячие источники.До сих пор греет мысль, что будущее Сибири в подземных трассах, поселениях, научных и промышленных городках, парниках, термальных оазисах. Ну, когда технологии созреют до метисов беспилотных проходческих щитов и "Буревесника", до аллегорического единства Куваевской розовой чайки и Маршаковского серого крота. Может это и есть "сибиризация России"?Но это к слову. Вспомнил о давней истории, прочитав подряд несколько созвучных книг. В последнее время предпочитаю военную фантастику. Если в позапрошлом веке философы притворялись поэтами, в прошлом - прозаиками, сейчас - фантастами. Надо только наловчиться сжимать их тексты до смысловой плотности, безжалостно выдавливая "воду" маскирующих приключений и рассуждений.Вот осилил эпистолярную "толстушку" американского писателя. Не стал запоминать ни название, ни автора. Оно того особо не стоит. Но сжав пятьсот страниц в полсилы, уже получил их рецепт победы над Россией. Естественно, при гипотетическом вооруженном столкновении.Главный герой - бывший спецназовец, ставший полярным егерем на Аляске, начинает пачками класть русских диверсантов, когда пробуждает в своем пацифистском сознании способность к расчеловечиванию.Провоцируя их схватку с целой оравой гризли, он этих своих натуральных тварей, жалеет куда больше, чем аллегорических русских "медведей". Вот, когда перестает видеть в них людей, тогда и побеждает…Когда же удалось весь текст этого пространного фэнтези сжать до предела, осталась одна фраза, и то из эскимосского фольклора. "Убивает не холод, а ветер."Мне это так знакомо, что стоит зафиксировать особо. Еще к этому вернемся…А вот второго автора хорошо запомнил. Алексей Коленьев наваял целый цикл "Хроники Третьей Мировой". Там тоже действие происходит на Севере. Точнее в Сибири. Ее уже оккупировали американские войска, но им противостоят остатки Забайкальского военного округа и бесстрашные народные мстители - партизаны.Геополитически автор, на мой взгляд, ошибся. В его версии событий, с нами сражаются Штаты, при вялой и непоследовательной поддержки их европейских союзников. Например, польских и украинских вояк.Мне же представляется, что события развиваются наоборот. Это европейские и примкнувшие к ним русофобы, ослепленные неконтролируемой ненавистью, могут решиться на прямое военное столкновение (уже без всяких украинских прокси) с крепнущей РФ. Возможно, при вялой и непоследовательной поддержке Штатов.Если те, конечно, не успеют замкнуться в своем "домике" - Западном полушарии. Да и вообще, хозяева за холуев редко заступаются…Учитывая то, что янки быстрее напихивают в родное полушарие всяких ништяков, чем Фаберже фаршировал брюликами свои яйца, поезд их поддержки ушел. "Цигель, цигель, ай люлю."Хотя местами автор прогностически точен. Например, когда прописывает усиление влияния Турции в Закавказье или доминирование бриттов над Западной Европой в плане медведефобии. Или когда задолго до майдана, вангавал о будущей борьбе Донбасса и Крыма за русский мир. Даже предугадал сумбурные метания Германии между явной конфронтацией с РФ и тайной её поддержкой. Ох, как прав был гениальный Брехт, когда говорил, что немцы главное говорят не словами, а "подмигиванием"…Но выдавим "воду" геополитики из огромного повествования. Обнажаются удивительные вещи.Один из героев - бывший сибирский егерь, ставший партизанским спецназовцем, излагает рецепт будущих побед русского оружия. Надо, мол, просто не дать расчеловечиться русской душе. "Это не правильно".Старик начинает пачками класть американских оккупантов, когда осознает, что убить врага необходимо. Но мучить нельзя. Потому, что русский побеждает тогда, когда остается человеком. А на самый крайний случай, у русского есть уникальный способ спасения души - самопожертвование…А если уж сжать всю фантастическую эпопею до предельного сухого остатка, то остается одна фраза заглавного героя. "Это не война стран, это война цивилизаций"…Как тут было не вспомнить давние встречи и разговоры с Сэмюэлом Хантингтоном - знаменитым творцом социально-философской теории столкновения цивилизаций. В нулевые, он меня огорошил этими выводами в Гарвардском универе. Убеждал, что военное столкновение России с Украиной неизбежно. Мол, история так брутально распорядилась, что цивилизационный разлом проходит прямо по средине незалэжной. И это делает конфликт неизбежным. Впрочем, я уже писал об этом. А сейчас об недавно обнародованной новой стратегии национальной безопасности США. Кроме ритуальных и самоуспокаювающих камланий о слабости России, в ней присутствуют и явно неожиданные нюансы.Данная инновационная Трамповская версия, причудливым образом объединила и вышеупомянутые базовые выводы обоих фантастов, и мои бамовские впечатления.Во-первых, стратегия наконец ввела в американский геополитический обиход категорию "цивилизации". При этом, из ранее неделимой Западной цивилизации, она отдельно выделила ее европейскую ветвь.Во-вторых, противопоставила последнюю в идеологическом плане собственной. Сделан прозрачный намек на то, что при всей проевропейской "ностальгии", Штаты считают их цивилизационную версию не жизнеспособной.В-третьих, смышленые янки тем самым фактически выносят себя за скобки украинского конфликта, переводя его в плоскость столкновения европейской и русской цивилизаций. Упс!…Да, не стоит обольщаться очередными иллюзиями по поводу дружбы с американцами. В их национальной игре покере "друг" - синоним понятия "лох".Но факт, что Россия, в логике этой доктрины, уже не "агрессор", а субъект "стратегической стабильности".Перевожу. "Стратегическая стабильность" с Россией для Штатов - это холодная война. То есть привычная, долгосрочная и прогнозируемая заморозка отношений. Не комфортно, но притерпеться и жить можно.А вот "агрессия" - это непредсказуемая, стохастическая, смертельно опасная смена розы ветров. Ни приспособиться, ни приноровиться. С жизнью часто не совместима."На улице дождь?" "Нет, ветер". Это не только старая шутка про выпивоху, выскочившего по нужде на двор. Это и осознание американцами собственных рисков на чужих ветрах.Правда американцы хитры невероятно. Когда-то, Николай I упрекнул бриттов в том, что они изобрели модель "больного человека Европы" для Османской империи. Это когда Британская империя испытывала самые проблемные свои социально-политические технологии на смертельно больной Османской. Типа, дедушка болен, ему все равно.Сегодня американские начальники определи для Европы подобную роль "грибного человека". Наверное, неизбежная латинизация Штатов уже привела к заимствованию "уклада донов". Включая наличие специального человечка, который перед трапезой наркобаронов пробовал их пищу на предмет отравы.А Штаты понукают хворающую Европку тестировать сомнительные рецепты будущего. Те, вот, "посеяли ветер". Сейчас только "пускают ветры". Значитца этот трэк не годится. Значитца стылый, но стабильный холод оптимальнее бесконечной смены ветров. Убивает не холод…Был у замечательного писателя Джона Ле Карре старый бестселлер "Шпион, вернувшийся с холода". А сегодня мир, наоборот, на холод возвращается. Точнее, реанимируется метафизика холода. Переживем. Главное, чтоб не было огненных смерчей и внезапных тайфунов.

