Стало известно число украинских БПЛА, сбитых за неделю над регионами России

Стало известно число украинских БПЛА, сбитых за неделю над регионами России

Силы ПВО за неделю, с 26 января по 1 февраля, перехватили и уничтожили не менее 694 украинских БПЛА над территорией России, акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости

Отмечается, что наибольшее количество беспилотников из 694 были сбиты 28 и 29 января, 175 и 111 единиц соответственно.Из подсчётов агентства следует, что неделей раньше, с 19 по 25 января, Минобороны РФ сообщало об уничтожении, в общей сложности, 1239 украинских БПЛА самолётного типа, пытавшихся атаковать российские регионы.В период с 12 по 18 января было уничтожено не менее 1343 украинских дронов.Ранее сообщалось, что силы ПВО только в течение дня 1 февраля сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

