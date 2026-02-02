Стало известно число украинских БПЛА, сбитых за неделю над регионами России - 02.02.2026 Украина.ру
Стало известно число украинских БПЛА, сбитых за неделю над регионами России
Силы ПВО за неделю, с 26 января по 1 февраля, перехватили и уничтожили не менее 694 украинских БПЛА над территорией России, акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости
Отмечается, что наибольшее количество беспилотников из 694 были сбиты 28 и 29 января, 175 и 111 единиц соответственно.Из подсчётов агентства следует, что неделей раньше, с 19 по 25 января, Минобороны РФ сообщало об уничтожении, в общей сложности, 1239 украинских БПЛА самолётного типа, пытавшихся атаковать российские регионы.В период с 12 по 18 января было уничтожено не менее 1343 украинских дронов.Ранее сообщалось, что силы ПВО только в течение дня 1 февраля сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
01:47 02.02.2026 (обновлено: 01:51 02.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Силы ПВО за неделю, с 26 января по 1 февраля, перехватили и уничтожили не менее 694 украинских БПЛА над территорией России, акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости
Отмечается, что наибольшее количество беспилотников из 694 были сбиты 28 и 29 января, 175 и 111 единиц соответственно.
Из подсчётов агентства следует, что неделей раньше, с 19 по 25 января, Минобороны РФ сообщало об уничтожении, в общей сложности, 1239 украинских БПЛА самолётного типа, пытавшихся атаковать российские регионы.
В период с 12 по 18 января было уничтожено не менее 1343 украинских дронов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО только в течение дня 1 февраля сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
