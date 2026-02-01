Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении - 01.02.2026 Украина.ру
Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении
Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении - 01.02.2026 Украина.ру
Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении
Российские войска наращивают давление на оборону ВСУ на Харьковском направлении, при поддержке артиллерии и ВКС занимая новые позиции и расширяя зону контроля, а также серую зону. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-02-01T23:54
2026-02-01T23:57
Противник всеми имеющимися силами пытается удержать занимаемые позиции, из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова.Чтобы удержать свои позиции враг перебрасывает подразделения 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" в район южнее Симоновки.🟥 В лесах рядом с населенным пунктом Симоновка подразделения ВС РФ продолжают расшатывать оборону врага, постепенно вытесняя их с позиций. В ходе боевых действий российские бойцы продвинулись дальше, а авиация ВКС уничтожила позиции ВСУ.🟥 В лесных массивах рядом с населенным пунктом Старица российские подразделения продвигаются при поддержке артиллерии, постепенно расширяя серую зону.🟥 ВС РФ увеличили зону контроля в результате активных боевых действий в районе населенного пункта Волчанские Хутора и заняли новые позиции. Также российские подразделения усиливают давление на оборону врага.🟥 В районе населенного пункта Двуречанское российские бойцы продвинулись, расширив зону контроля, а в районе населенного пункта Хатнее заняли новые позиции и выровняли тактическое положение.🟥 Российская авиация нанесла удары по позициям врага в районе населенного пункта Великий Бурлук.Ранее военный блогер Юрий Котенок сообщил о том, что подразделения ВС РФ отражают контратаки и развивают наступление на нескольких участках на Добропольском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении

23:54 01.02.2026 (обновлено: 23:57 01.02.2026)
 
Российские войска наращивают давление на оборону ВСУ на Харьковском направлении, при поддержке артиллерии и ВКС занимая новые позиции и расширяя зону контроля, а также серую зону. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
Противник всеми имеющимися силами пытается удержать занимаемые позиции, из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова.
Чтобы удержать свои позиции враг перебрасывает подразделения 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" в район южнее Симоновки.
🟥 В лесах рядом с населенным пунктом Симоновка подразделения ВС РФ продолжают расшатывать оборону врага, постепенно вытесняя их с позиций. В ходе боевых действий российские бойцы продвинулись дальше, а авиация ВКС уничтожила позиции ВСУ.
🟥 В лесных массивах рядом с населенным пунктом Старица российские подразделения продвигаются при поддержке артиллерии, постепенно расширяя серую зону.
🟥 ВС РФ увеличили зону контроля в результате активных боевых действий в районе населенного пункта Волчанские Хутора и заняли новые позиции. Также российские подразделения усиливают давление на оборону врага.
🟥 В районе населенного пункта Двуречанское российские бойцы продвинулись, расширив зону контроля, а в районе населенного пункта Хатнее заняли новые позиции и выровняли тактическое положение.
🟥 Российская авиация нанесла удары по позициям врага в районе населенного пункта Великий Бурлук.
Ранее военный блогер Юрий Котенок сообщил о том, что подразделения ВС РФ отражают контратаки и развивают наступление на нескольких участках на Добропольском направлении.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
