https://ukraina.ru/20260201/rossiyskie-voyska-naraschivayut-davlenie-na-kharkovskom-napravlenii-1075072953.html

Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении

Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении - 01.02.2026 Украина.ру

Российские войска наращивают давление на Харьковском направлении

Российские войска наращивают давление на оборону ВСУ на Харьковском направлении, при поддержке артиллерии и ВКС занимая новые позиции и расширяя зону контроля, а также серую зону. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-02-01T23:54

2026-02-01T23:54

2026-02-01T23:57

новости

украина.ру

россия

наступление вс рф

вс рф

сво

война на украине

новости сво

харьковская область

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074597104_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_108d10b03b413bb4cdd3a5746746f832.jpg

Противник всеми имеющимися силами пытается удержать занимаемые позиции, из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова.Чтобы удержать свои позиции враг перебрасывает подразделения 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" в район южнее Симоновки.🟥 В лесах рядом с населенным пунктом Симоновка подразделения ВС РФ продолжают расшатывать оборону врага, постепенно вытесняя их с позиций. В ходе боевых действий российские бойцы продвинулись дальше, а авиация ВКС уничтожила позиции ВСУ.🟥 В лесных массивах рядом с населенным пунктом Старица российские подразделения продвигаются при поддержке артиллерии, постепенно расширяя серую зону.🟥 ВС РФ увеличили зону контроля в результате активных боевых действий в районе населенного пункта Волчанские Хутора и заняли новые позиции. Также российские подразделения усиливают давление на оборону врага.🟥 В районе населенного пункта Двуречанское российские бойцы продвинулись, расширив зону контроля, а в районе населенного пункта Хатнее заняли новые позиции и выровняли тактическое положение.🟥 Российская авиация нанесла удары по позициям врага в районе населенного пункта Великий Бурлук.Ранее военный блогер Юрий Котенок сообщил о том, что подразделения ВС РФ отражают контратаки и развивают наступление на нескольких участках на Добропольском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

харьков

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, война на украине, новости сво, харьковская область, вкс, харьков, украина, вооруженные силы украины, всу, нацгвардия