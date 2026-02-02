https://ukraina.ru/20260202/na-zapade-raskryli-pochemu-zelenskiy-napugan-do-smerti-1075077383.html

На Западе раскрыли, почему Зеленский "напуган до смерти"

На Западе раскрыли, почему Зеленский "напуган до смерти"

Переговоры с Россией могут стоить главе киевского режима Владимиру Зеленскому жизни, он до смерти напуган угрозами украинских радикалов, запретивших ему любые контакты с Москвой, заявил французский политолог Александр Дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости

"Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом"*, бывшими членами "Правого сектора"* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: "если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадёт в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют... Это ужасно. Именно это имел в виду [президент США Дональд] Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт", — заявил французский политолог.Ранее сообщалось, что Зеленский после доклада украинской делегации отложил переговоры представителей Москвы и Киева в Абу-Даби на несколько дней — на 4 и 5 февраля. Изначально первая двусторонняя (без участия представителей США) встреча была запланирована на 1 февраля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещенные в России террористические организации.

