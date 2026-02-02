На Западе раскрыли, почему Зеленский "напуган до смерти" - 02.02.2026 Украина.ру
На Западе раскрыли, почему Зеленский "напуган до смерти"
Переговоры с Россией могут стоить главе киевского режима Владимиру Зеленскому жизни, он до смерти напуган угрозами украинских радикалов, запретивших ему любые контакты с Москвой, заявил французский политолог Александр Дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS. Об этом в ночь на 2 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-02T03:47
2026-02-02T03:49
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_2e8fac335b52d52f30d4f70ad0d359ae.jpg
"Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом"*, бывшими членами "Правого сектора"* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: "если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадёт в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют... Это ужасно. Именно это имел в виду [президент США Дональд] Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт", — заявил французский политолог.Ранее сообщалось, что Зеленский после доклада украинской делегации отложил переговоры представителей Москвы и Киева в Абу-Даби на несколько дней — на 4 и 5 февраля. Изначально первая двусторонняя (без участия представителей США) встреча была запланирована на 1 февраля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещенные в России террористические организации.
На Западе раскрыли, почему Зеленский "напуган до смерти"

03:47 02.02.2026 (обновлено: 03:49 02.02.2026)
 
"Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом"*, бывшими членами "Правого сектора"* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: "если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадёт в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют... Это ужасно. Именно это имел в виду [президент США Дональд] Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт", — заявил французский политолог.
Ранее сообщалось, что Зеленский после доклада украинской делегации отложил переговоры представителей Москвы и Киева в Абу-Даби на несколько дней — на 4 и 5 февраля. Изначально первая двусторонняя (без участия представителей США) встреча была запланирована на 1 февраля.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Запрещенные в России террористические организации.
