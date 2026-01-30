https://ukraina.ru/20260130/operator-nrtk-enot-odin-iz-glavnykh-plyusov-kurera---shirokiy-spektr-primeneniya-1075004848.html

Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения"

О достоинствах и недостатках, а также специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами с помощью FPV, акклиматизации на войне и многом другом журналисту "Украины.ру" рассказал оператор НРТК "Курьер" 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии с позывным "Енот".

- Чем "Курьер" от других НРТК отличается? Это ведь не первый, с которым тебе приходилось работать, верно?- Около года назад мы получали другие наземные беспилотные комплексы и вот по сравнению с ними…во-первых, у "Курьера" есть гусеницы. У тех были колеса с камерами. Они регулярно пробивались. Во-вторых, те были маленькими, а этот большой, устойчивый. Он много на себе тянет. Что еще? Хорошая проходимость, широкий спектр задач.- Какую максимальную дистанцию преодолевал НРТК "Курьер" и что это была за задача?- Я на нем ездил из Малиновки в Коптево. Это примерно восемь километров. А потом из Коптево до Новотроицкого и обратно.- Насколько я понимаю, управление "Курьером" и передача видеосигнала может осуществляться с помощью оптоволокна, радио или через спутник. Чем пользуетесь чаще?- Вообще у него есть в комплекте ретранслятор и с его помощью можно довольно далеко уехать. Там частота управления пониженная и с помощью РЭБ заглушить очень трудно. Но из-за специфики нашего направления решено было отказаться от радио в угоду спутнику. Ездим на нем и нет, в принципе, никаких преград.- Как считаешь, можно ли сегодня назвать НРТК одним из ключевых направлений?- Едва ли прямо ключевое. А вот как одно из важных дополнительных, конечно же, можно. Сегодня, благодаря беспилотникам, зоны поражения ширятся и у нас, и у противника. Поэтому НРТК для нас, как никогда кстати.- Для решения каких задач вы используете "Курьер"?- Как я уже говорил, спектр его применения очень широкий. Можно применять по-боевому. На него можно установить АГС, пулемет…да много чего. Также можно использовать для доставки полезных грузов, для минирования, можно прицепить трал и применять для разминирования. Ну и эвакуация, конечно.- Вы, насколько я понимаю, используете его для снабжения. А как это происходит? Как организован процесс?- Сам "Курьер" вывозится на точку старта, на ЛБС. Подключается к питанию и по спутнику соединяется. Я из любой точки подключаю пульт управления к Интернет с помощью провода, после чего беспилотник автоматически устанавливает связь со своим пультом. И все. Дальше я управляю.- Хоть ты и говоришь, что он крупнее многих других НРТК, но все равно довольно компактный. То есть до стартовой точки, в принципе, его можно доставить и на квадроцикле с прицепом?- Он весит в районе 350 килограммов. То есть любая техника, способная тянуть этот вес, может использоваться для транспортировки "Курьера".- Как становятся операторами наземных дронов?- Желание нужно изъявить. Мы проходили обучение, но каких-то специальных талантов или навыков не требуется. Управление интуитивно понятное, машина довольно простая в обращении.- Даже управление боевым модулем?- Да. У него есть поворотная башня и, помимо камер, которые есть на борту "Курьера", камера имеется и на боевом модуле. Соответственно, когда ты поворачиваешь боевой модуль, соответствующая камера вертится вместе с ним. Куда она смотрит, туда и боевой модуль, что прибавляет удобства. Плюс – там есть встроенный дальномер, который в автоматическом режиме тебе высчитывает расстояние до цели. Если, к примеру, из АГС навесными стрелять, то он тебе все рассчитает. Очень удобно. Ну и все кнопки на пульте подписаны. Не запутаешься.- Поскольку сейчас вы используете его в качестве "ослика", не могу не спросить о полезной нагрузке. Сколько тащит?- До двух сотен килограммов, но сзади есть фаркоп, к которому можно приладить какую-нибудь тележку и загрузить в нее еще полтонны.- А есть обратная связь с производителем?- Да, конечно. Есть техподдержка, к которой можно обращаться с любыми вопросами 24/7. У них есть отдельный раздел, где операторы общаются между собой касательно улучшений, которые производитель не может внедрить по разным причинам. Задачи ведь у всех разные и каждому нужны какие-то узконаправленные изменения, дополнения. В чате мы общаемся и подсказываем друг другу, что и как можно доработать под свои текущие задачи.- Давай немного поговорим о тебе. Как ты попал на войну?- В конце 2023 года подписал контракт и был направлен в 114-ю бригаду. Тогда это было Авдеевское направление, самое горячее. Я шел в штурмовое подразделение, но уже на полигоне проходил набор в подразделение БПЛА и меня отобрали.На оператора FPV-дронов учился подольше. Уже не вспомню, сколько времени это заняло. Все было как-то в процессе. Научили базе и сразу в бой, а дальше опыт-опыт-опыт.- А вот ты говорил, что работу с "Курьером" можно освоить довольно быстро. Не кажется ли тебе, что учеба далась так легко именно потому, что за плечами большой опыт работы с воздушными дронами-камикадзе?- Возможно. В целом, если руки привыкли к джойстику, то уже любым беспилотным аппаратом ты можешь управлять. Главное – привыкнуть к его особенностям. К тому, как он себя ведет на поворотах, как откликается, когда даешь газ, ведешь вперед или назад.- В бытность твою оператором FPV-дронов, какие интересные цели доводилось поражать?- Различную технику поражали. В основном, конечно, укрепрайоны, здания, в которых окопался неприятель. На другом направлении активно пошли большие аграрные дроны противника. И мы быстренько переориентировались на них. Довольно много набили. На счету расчета нашего порядка восьмидесяти сбитых.- Погоди-погоди! Не "восьми-десяти" "Баб-ег", а "восьмидесяти"? Ведь еще относительно недавно поражение тяжелого дрона "камиком" считалось верхом операторского мастерства.- Когда начинаешь сбивать, где-то после первого десятка работаешь, как по накатанной. Если видишь в объектив, то наверняка поразишь. Ты уже знаешь, как она двигается, как может уйти и как тебе управлять дроном, чтобы ее сбить. Знаешь, куда ударить, чтобы сбить: либо в один из моторов, чтобы перевернулась, либо сверху, в серединку, где весь блок управления.- Почему ты вообще решил участвовать в спецоперации?- У меня здесь изначально было много знакомых. Некоторые из них погибли. Мы с товарищем вместе решили подписать контракт, вместе приехали и почти весь боевой путь вместе прошли. К сожалению, в районе Андреевки он погиб, а я дальше выполняю задачи.- А чем ты на гражданке занимался?- Вообще я подрывник по гражданской специальности. Это гражданское разминирование. Поэтому в БПЛА меня изначально взяли инженером, который готовит боеприпас для "птицы", но с течением времени я решил переквалифицироваться в "пилота". Стал развиваться в профессии.- Ты еще совсем молодой парень, но воюешь давненько. Как смотришь в будущее и смотришь ли?- Не задумывался, честно говоря. Сперва нужно закончить здесь, а там видно будет.- Расскажи об акклиматизации на фронте. Ты ведь попал на Авдеевское направление, а там, прямо скажем, было несладко.- Если сравнивать с тем, как было раньше, когда заходили на Авдеевский коксохим… нет, не скажу, что было страшно. Непонятно скорее. Что-то летает, стреляет. Я не чувствовал, что смерть где-то рядом. Уже сейчас, пройдя весь этот путь и зная, что может быть, веду себя поаккуратнее.О том, как наши воюют при нападении вражеских дронов - в статье Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры

