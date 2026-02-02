https://ukraina.ru/20260202/eti-bomby-mogut-dostat-lyubye-ukrepleniya-vsu-dudkin-o-vozmozhnostyakh-novogo-vooruzheniya-vs-rf-1075069131.html

Эти бомбы могут достать любые укрепления ВСУ: Дудкин о возможностях нового вооружения ВС РФ

Российские ВКС применяют ФАБы с реактивным двигателем, способные поражать цели на расстоянии до 200 километров. Это позволяет наносить удары по тылам и укреплениям ВСУ без входа в зону ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин

Продолжая тему ресурсов для наступления, Дудкин подробно остановился на новых видах вооружений ВС РФ. "Корректируемые авиабомбы с реактивным двигателем уже могут поражать цели на расстоянии в 200 километров", — сказал эксперт.Он привел конкретный случай их боевого применения. "Одна из них даже долетала до моста в Затоке и взорвала его", — отметил политолог.Эта технология, по его словам, кардинально меняет тактику воздушной войны. "То есть российским самолетам даже необязательно залетать в пределы бывших украинских территорий. Эти бомбы способны достать любые укрепления, где будут прятаться ВСУ", — заявил Дудкин.Эксперт подчеркнул общую тенденцию в вооружениях, отметив, что тактика ведения боевых действий на СВО серьезно изменилась по сравнению с Великой Отечественной войной. "Повторюсь, именно эти средства поражения играют главную роль", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.

