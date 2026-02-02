Срезание обороны ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ выравнивают фронт на Ореховском направлении - 02.02.2026 Украина.ру
Срезание обороны ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ выравнивают фронт на Ореховском направлении
Срезание обороны ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ выравнивают фронт на Ореховском направлении - 02.02.2026 Украина.ру
Срезание обороны ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ выравнивают фронт на Ореховском направлении
На Ореховском направлении подразделения ВС РФ ведут методичное наступление, занимая последовательные рубежи обороны противника. Действия ВСУ носят характер ответных локальных контратак. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-02T05:00
2026-02-02T05:00
По словам эксперта, в последние дни на запорожском направлении ВС РФ добились новых успехов. На Ореховском направлении движение происходит с обеих сторон, но в последние дни ВС РФ заметно усилили давление, заставляя ВСУ реагировать контратаками, а не обороняться полноценно, добавил автор."Восточнее Нестеранки наши снова штурмуют, чтобы выровнять линию фронта. В ходе продвижения заняли позиции сразу в восьми полосах обороны противника в направлении шоссе", — отметил полковник запаса.По словам Алехина, речь идёт не о каком-то прорыве, а о планомерном срезании оборонительных участков, что ослабляет всю линию и ограничивает возможности ВСУ перемещаться вдоль дорог.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.Также по теме "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Срезание обороны ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ выравнивают фронт на Ореховском направлении

05:00 02.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка операторов беспилотных систем Южной группировки войск на Константиновском направлении
На Ореховском направлении подразделения ВС РФ ведут методичное наступление, занимая последовательные рубежи обороны противника. Действия ВСУ носят характер ответных локальных контратак. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, в последние дни на запорожском направлении ВС РФ добились новых успехов.
"Наши десантники полностью взяли под контроль Степовое. ВСУ пытались контратаковать и выбить наших из села, но безуспешно. Также идут бои за Лукьяновское, Новобойковское, Новояковлевку и Павловку", — сообщил Алехин.
На Ореховском направлении движение происходит с обеих сторон, но в последние дни ВС РФ заметно усилили давление, заставляя ВСУ реагировать контратаками, а не обороняться полноценно, добавил автор.
"Восточнее Нестеранки наши снова штурмуют, чтобы выровнять линию фронта. В ходе продвижения заняли позиции сразу в восьми полосах обороны противника в направлении шоссе", — отметил полковник запаса.
По словам Алехина, речь идёт не о каком-то прорыве, а о планомерном срезании оборонительных участков, что ослабляет всю линию и ограничивает возможности ВСУ перемещаться вдоль дорог.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
