Мобилизационный потенциал — 25 миллионов: Дудкин о резервах России на фоне дефицита солдат в ВСУ - 02.02.2026
Мобилизационный потенциал — 25 миллионов: Дудкин о резервах России на фоне дефицита солдат в ВСУ
Мобилизационный потенциал России многократно превышает возможности Украины. При этом в рядах ВСУ сейчас наблюдается серьезный дефицит личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
2026-02-02T04:00
2026-02-02T04:00
Развивая тему о ресурсах России для формирования новых соединений, Дудкин привел цифры, характеризующие баланс людских потенциалов. "Общий мобилизационный потенциал России оценивается в 25 миллионов человек. При этом у Украины очень серьезный дефицит личного состава", — заявил эксперт.Он раскрыл масштаб проблемы для ВСУ. "Укомплектование ее подразделений на линии соприкосновения составляет всего 40%", — сказал политолог.Этот острый дефицит, по словам Дудкина, приводит к вынужденным и рискованным решениям. "Поэтому киевский режим вынужден перебрасывать подразделения с одного участка на другой, оголяя позиции, чтобы заткнуть те или иные бреши в обороне", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
04:00 02.02.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Мобилизационный потенциал России многократно превышает возможности Украины. При этом в рядах ВСУ сейчас наблюдается серьезный дефицит личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
Развивая тему о ресурсах России для формирования новых соединений, Дудкин привел цифры, характеризующие баланс людских потенциалов. "Общий мобилизационный потенциал России оценивается в 25 миллионов человек. При этом у Украины очень серьезный дефицит личного состава", — заявил эксперт.
Он раскрыл масштаб проблемы для ВСУ. "Укомплектование ее подразделений на линии соприкосновения составляет всего 40%", — сказал политолог.
Этот острый дефицит, по словам Дудкина, приводит к вынужденным и рискованным решениям. "Поэтому киевский режим вынужден перебрасывать подразделения с одного участка на другой, оголяя позиции, чтобы заткнуть те или иные бреши в обороне", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния