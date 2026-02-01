https://ukraina.ru/20260201/delo-epshteyna-i-ukraina-itogi-1-fevralya-1075069896.html

Дело Эпштейна и Украина. Итоги 1 февраля

На Украине, в России и во всём мире обсуждают публикацию файлов обвинённого в секс-торговле Джеффри Эпштейна. Некоторые электронные письма касаются Украины

СМИ и отдельные блогеры продолжают анализировать самую масштабную по объёму публикацию файло дела обвинённого в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна. Примечательно, что в письмах финансиста упоминается и Украина.Так, комментируя Майдан, в марте Эпштейн отметил, что произошедшее может быть выгодно."Переворот на Украине должен предоставить множество возможностей, очень много", — писал 18 марта 2014 года Эпштейн в электронном письме вице-президенту и члену правления Группы Эдмон де Ротшильд Ариан де Ротшильд и международному советнику Группы Оливье Колому.Также Эпштейн ездил в Давос по приглашению украинского олигарха и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука.Обсуждая мероприятия в Давосе, связанные с Украиной, Эпштейн в переписке сообщил, что воспринимает происходившее как суету и трату времени, чем как серьёзную политическую дискуссию.В 2019 году, незадолго до своего ареста Эпштейн комментировал победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского и планировал поезду в страну."Я думаю что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня я планировал поездку в Украину", — писал он двум собеседникам, одна из которых сообщила, что она родом из Артёмовска.Он также попросил изучить происходящее на Украине. "Я хочу чтобы ты начала читать про политику в Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим… Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой в Украине, вся политика это комедия", — также написал Эпштейн.Однако 6 июля 2019 года Эпштейна арестовали в аэропорту Тетерборо и на Украину он так и не приехал. Однако даже таких упоминаний об Украине в его переписке хватило для того, чтобы вызвать обсуждение и в этой стане, и в России. Дело в том, что среди тех, о ком упоминается в переписке обвинённого в секс-торговле, в т.ч. и детьми, финансиста, есть те знаменитости, которые после начала СВО высказали Украине поддержку. Так, среди упомянутых есть солист группы U2 Пол Дэвид Хьюсон, более известный как Боно."Есть абсолютно очевидная причина, почему педофилы всего мира, как и Боно из U2, за Зеленского. Украина — страна брошенных родителями детей (пример), плюс к этому страна родителей, считающих проституцию нормальной, где несовершеннолетним (!) детям о том, что они ЛГБТ* (запрещённое в РФ экстремистское движение — Ред.) — будут рассказывать известнейшие люди, вроде руководителя "Укринформа" Мацуки (пример), а потом о пидо-детях без стеснения будут рассказывать в ФБ, прозрачно намекая что вы, обеспеченные граждане мира, можете приехать и помочь этим детям материально, а они вас отблагодарят. И это происходит совершенно без стеснения, сам Эпштейн в начале 14-го года уже отразил, что траффикинг на Украине расцветёт пышным цветом и что там будет "много новых возможностей"", — отметил автор одного из популярных российских телеграм-каналов.Он указал, что вряд ли удивится, если за поддержку нынешнего украинского режима статусным западным педофилам могли оказывать "специальные услуги"."Ресурс есть, а дорогого гостя надо уважить. Ну педофил, ну и что — он же против русни, это самое важное, да?" — писал автор канала.В ноября 2025 года Турецкая газета Agos и международная сеть независимых журналистов OCCRP опубликовали расследование о судьбе 510 украинских сирот, эвакуированных в Анталию по проекту "Детство без войны", патроном которого является Елена Зеленская.Авторы расследования привели данные из официальных документов."Согласно отчету с подписями 11 украинских чиновников, было выявлено, что дети подвергались психологическому и сексуальному насилию", — гласили публикации.Две несовершеннолетние девочки забеременели и родилиНа Западе уже потребовали привлечь к ответственности причастных к принуждению несовершеннолетних к сексу."Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет произведен хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично. В противном случае всё это будет лишь показухой и отвлекающим маневром", — написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.При этом в переписке сам Маск обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров покойного финансиста. Так, в одном из писем от 2012 года Маск поинтересовался у Эпштейна, когда на его острове будет "самая безумная вечеринка". На момент переписки с Маском Эпштейн уже отбыл первый срок тюремного заключения по обвинению в принуждении к проституции девушки моложе 16 лет.Позднее Маск заявил, что неоднократно отказывался от приглашений Эпштейна на остров.В переписке упоминаются и бизнесмен Билл Гейтс, который обращался к Эпштейну и по поводу ЗППП, представитель которого уже назвал документы лживыми, и принц Эндрю, и президент Франции Эммануэль Макрон, а также ряд других публичных лиц.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже призвал принца Эндрю дать показания перед Конгрессом США."Кир Стармер заявил, что Эндрю... должен дать показания перед конгрессом США о своих связях с покойным педофилом Джеффри Эпштейном", — заявил он.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести расследования связей Макрона и Эпштейна."Макрон, сначала министр (экономики Франции с 2014 по 2016 год – ред.), а затем президент, напрямую или через посредников вел дела с Эпштейном: это есть в документах! Национальная безопасность под угрозой: расследование не проводится?!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника Мирослава Лайчака после упоминания последнего в досье Эпштейна."Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества", — написал он в соцсетях.А вот на Украине пока скандал не комментируют. Связанный с Офисом президента Украины политтехнолог Владимир Петров высказался довольно цинично."Что-то мне кажется, что все эти истории с плёнками Эпштейна закончатся не уголовными делами, а понижением возраста согласия", — заявил он.Тем временем кое-кто опасается, что скандал с публикацией файлов Эпштейна попытаются замять самым радикальным способом. Так, президент Сербии Александр Вучич считает, что атака на Иран возможна в ближайшие 48 часов из-за публикации файлов Эпштейна."Я ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и ещё кое-чего серьезного", — отметил Вучич.Он отметил, что когда в СМИ всплывают скандальные материалы, за этим иногда следует какое-то жесткое событие чтобы отвлечь от него людей. Вучич вспомнил скандал с Моникой Левински, после которого США и НАТО нанесли удары по Югославии, и сравнил его с публикацией файлов Эпштейна.Подробнее о нюансах дела Эпштейна — в статье Сергея Котвицкого "Педофильский скандал уничтожает Карла III. Почему в Британии Эпштейна объявили агентом КГБ".

2026

