https://ukraina.ru/20260202/voennye-zavody-ushli-pod-zemlyu-ekspert-o-tom-pochemu-kievu-trebuetsya-gigantskoe-kolichestvo-energii-1075069290.html

Военные заводы ушли под землю: эксперт о том, почему Киеву требуется гигантское количество энергии

Военные заводы ушли под землю: эксперт о том, почему Киеву требуется гигантское количество энергии - 02.02.2026 Украина.ру

Военные заводы ушли под землю: эксперт о том, почему Киеву требуется гигантское количество энергии

Главной задачей российских ударов по энергообъектам Украины является лишение энергетических ресурсов остатков украинского ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин

2026-02-02T04:30

2026-02-02T04:30

2026-02-02T04:30

новости

украина

киев

россия

впк

энергетика

энергетический кризис

венгрия

удары

ракетные удары по украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1301ee68506546e61b9238489c805a22.jpg

Отвечая на вопрос о смысле ударов по энергетике Украины, Дудкин дал четкий ответ. "То есть задача России не в том, чтобы обескровить и заморозить украинских граждан (об этом на Западе как раз говорят), а лишить энергетики остатки украинского ВПК", — заявил эксперт.Он пояснил, почему украинский ВПК требует столько энергии. "Сейчас Украина пытается спрятать все военное производство под землю... А это требует серьезных энергетических ресурсов", — сказал политолог.Дудкин раскрыл источник этой энергии. "Их пытаются вырабатывать, перебрасывая какие-то мощности из той же Венгрии... Венгрия обеспечивает электричеством мирное население западноукраинских областей, а режим львиную долю этой энергии направляет на военное производство", — отметил он.Он также сообщил о состоянии известных авиапредприятий на Украине. ""Антонов" и "Мотор-Сич" уже ничего не собирают", — заявил эксперт. "У меня в Киеве остались родные. Они подтверждают, что там полный коммунальный коллапс. Почему? Потому что Украина использует Киев как большую агломерацию с подземными укрытиями, где можно производить те или иные виды вооружений", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, впк, энергетика, энергетический кризис, венгрия, удары, ракетные удары по украине, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, украина аналитика, аналитики, аналитика, украина.ру дзен, дзен сво