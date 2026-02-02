https://ukraina.ru/20260202/zachistka-v-kupyanske-uzlovom-prodolzhaetsya-polkovnik-alekhin-rasskazal-pro-situatsiyu-v-zone-svo-1075070818.html

Зачистка в Купянске-Узловом продолжается: полковник Алехин рассказал про ситуацию в зоне СВО

Под Купянском основные бои сейчас разворачиваются вокруг Купянска-Узлового и в Заосколье. ВС РФ активно действуют в сторону Боровой, на Изюмском участке, а также наращивают усилия по направлению к Великому Бурлуку. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Оценивая общую ситуацию в зоне СВО, Алехин признает, что под Купянском она по-прежнему остается сложной. Основные бои разворачиваются вокруг Купянска-Узлового и поселков на восточном (левом) берегу Оскола, этот участок (Ковшаровка, Куриловка) называется Заосколье, отмечает автор.В основном, добавляет Алехин, там располагается большая промышленная зона на левом берегу и транспортные развязки, которые идут в разные направления. Как в сторону Изюма, так и по направлению к Волчанску. Кто сейчас установит огневой контроль над этими участками, именно тот и будет управлять ситуацией, подчеркивает эксперт.По имеющейся информации, сейчас в Заосколье ВС РФ активно действуют на Изюмском участке, в сторону Боровой, а также наращивают усилия по направлению к Великому Бурлуку, зачистка в Купянске-Узловом продолжается, констатирует автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.

