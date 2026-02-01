https://ukraina.ru/20260201/na-slavyanskom-napravlenii-idut-pozitsionnye-i-vstrechnye-boi-za-ryad-naselnnykh-punktov-1075068468.html

На Славянском направлении идут позиционные и встречные бои за ряд населённых пунктов

На Славянском направлении продолжаются тяжёлые бои в районе населённых пунктов Резниковка, Никифоровка и Приволье. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

🟥 В Закотном бои продолжаются, пока без значительных изменений по ЛБС. 🟥 Юго-восточнее населенного пункта Кривая Лука активно работает артиллерия — как по позициям противника, так и по путям перемещения и переброски резервов ВСУ. 🟥 В районе Резниковки продолжаются тяжелые встречные бои. 🟥 В районе Никифоровки группам российских войск удалось продвинуться на склонах высот западнее Бондарного и в южной части самой Никифоровки. 🟥 Ожесточенные бои ведутся на высотах северо-западнее Приволье. Оттуда ВСУ постоянно предпринимают попытки контратак. 🟥 ВС РФ планомерно выдавливает врага из опорников в кармане между Бондарным и Приволье, что вскоре создаст угрозу флангового давления на ВСУ и позволит "рассечь" общую оборону противника на данном участке. 🟥 Идут активные боевые действия в районе Голубовки и на западных окраинах Миньковки. 🟥 Продолжается бой за Марково. Между этим пунктом и Новомарково ведутся бои за опорники ВСУ на высотах. 🟥 В районе Майского и Веролюбовки также продолжаются встречные бои.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

