На Славянском направлении продолжаются тяжёлые бои в районе населённых пунктов Резниковка, Никифоровка и Приволье. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 В Закотном бои продолжаются, пока без значительных изменений по ЛБС. 🟥 Юго-восточнее населенного пункта Кривая Лука активно работает артиллерия — как по позициям противника, так и по путям перемещения и переброски резервов ВСУ. 🟥 В районе Резниковки продолжаются тяжелые встречные бои. 🟥 В районе Никифоровки группам российских войск удалось продвинуться на склонах высот западнее Бондарного и в южной части самой Никифоровки. 🟥 Ожесточенные бои ведутся на высотах северо-западнее Приволье. Оттуда ВСУ постоянно предпринимают попытки контратак. 🟥 ВС РФ планомерно выдавливает врага из опорников в кармане между Бондарным и Приволье, что вскоре создаст угрозу флангового давления на ВСУ и позволит "рассечь" общую оборону противника на данном участке. 🟥 Идут активные боевые действия в районе Голубовки и на западных окраинах Миньковки. 🟥 Продолжается бой за Марково. Между этим пунктом и Новомарково ведутся бои за опорники ВСУ на высотах. 🟥 В районе Майского и Веролюбовки также продолжаются встречные бои.
На Славянском направлении идут позиционные и встречные бои за ряд населённых пунктов

17:47 01.02.2026
 
На Славянском направлении продолжаются тяжёлые бои в районе населённых пунктов Резниковка, Никифоровка и Приволье. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 В Закотном бои продолжаются, пока без значительных изменений по ЛБС.
🟥 Юго-восточнее населенного пункта Кривая Лука активно работает артиллерия — как по позициям противника, так и по путям перемещения и переброски резервов ВСУ.
🟥 В районе Резниковки продолжаются тяжелые встречные бои.
🟥 В районе Никифоровки группам российских войск удалось продвинуться на склонах высот западнее Бондарного и в южной части самой Никифоровки.
🟥 Ожесточенные бои ведутся на высотах северо-западнее Приволье. Оттуда ВСУ постоянно предпринимают попытки контратак.
🟥 ВС РФ планомерно выдавливает врага из опорников в кармане между Бондарным и Приволье, что вскоре создаст угрозу флангового давления на ВСУ и позволит "рассечь" общую оборону противника на данном участке.
🟥 Идут активные боевые действия в районе Голубовки и на западных окраинах Миньковки.
🟥 Продолжается бой за Марково. Между этим пунктом и Новомарково ведутся бои за опорники ВСУ на высотах.
🟥 В районе Майского и Веролюбовки также продолжаются встречные бои.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Замедление" Starlink, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
