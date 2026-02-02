https://ukraina.ru/20260202/eto-stalo-ideologiey-ukrainy-politolog-pro-prizyv-fedorova-ezhemesyachno-ubivat-50-tysyach-russkikh-1075072303.html

Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"

На Украине на государственном уровне была озвучена идеология, прямо призывающая к уничтожению русских. Поэтому вывод ВСУ с территорий Донбасса является необходимым, но недостаточным условием для обеспечения безопасности РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров

Отвечая на прямой вопрос о достаточности вывода ВСУ из Донбасса для безопасности России, эксперт дал однозначный и развернутый ответ. "Нет", — заявил Вакаров.Эксперт напомнил о том, что недавно новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял о "необходимости ежемесячно убивать 50 тысяч русских". То есть это уже идеология государства Украины, когда ее озвучивает Владимир Зеленский, которого мы не считаем президентом Украины, но которой он фактически управляет, пояснил Вакаров."И даже если ВСУ уйдут с территории конституционных регионов России, эта угроза никуда не денется", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева" на сайте Украина.ру.О том, как киевский режим пытается делать хорошую мину при плохой игре — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.

