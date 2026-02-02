https://ukraina.ru/20260202/vakarov-o-predvybornykh-igrakh-v-kieve-zelenskiy-peremanivaet-lomov-oligarkhi-vykhodyat-iz-teni-1075072094.html

Вакаров о предвыборных играх в Киеве: Зеленский переманивает ЛОМов, олигархи "выходят из тени"

На Украине началась активная подготовка к будущим выборам. Зеленский ведет переговоры с лидерами общественного мнения, олигархи активизировались, а депутаты создают новые коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров

На вопрос о признаках подготовки избирательного процесса эксперт ответил утвердительно. "Безусловно", — заявил Вакаров. Он описал тактику действующей власти. "Зеленский за последнее время встретился с лидерами общественного мнения из разных групп (Стерненко, Притулой, Залужным), чтобы переманить их на свою сторону", — рассказал политолог.При этом попытки других игроков проявить самостоятельность жестко пресекаются. "А попытка Юлии Тимошенко сыграть в самостоятельную игру закончилась тем, что ее поставили на место", — привел пример эксперт.На политическое поле, по его словам, возвращаются и ключевые олигархи. "Кроме того, активизировались украинские олигархи – Пинчук, Ахметов*, Коломойский**", — сообщил Вакаров.Он также указал на процессы в парламенте. "Отдельные группы депутатов в Раде, ориентированные на Ахметова, заявляют, что будут выступать отдельной силой на будущих выборах", — отметил политолог."Все это свидетельствует о подготовке к выборам, причем как к президентским, так и в Верховную Раду", — констатировал он. Вакаров также сообщил о закулисной активности: "Есть сигналы и о том, что в Москву приезжают гонцы, которые пытаются выйти на разных политиков, чтобы заручиться их поддержкой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева" на сайте Украина.ру.О том, почему киевский режим пытается делать хорошую мину при плохой игре — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.* является членом объединений, внесенных в перечень террористических и экстремистских в РФ** внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов

