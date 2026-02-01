https://ukraina.ru/20260201/vopros-s-kharkovom-nikto-ne-otmenyal-dudkin-o-dolgosrochnykh-tselyakh-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-1075056486.html

"Вопрос с Харьковом никто не отменял": Дудкин о долгосрочных целях спецоперации России на Украине

"Вопрос с Харьковом никто не отменял": Дудкин о долгосрочных целях спецоперации России на Украине - 01.02.2026

"Вопрос с Харьковом никто не отменял": Дудкин о долгосрочных целях спецоперации России на Украине

Если дипломатические усилия не принесут результата, Россия продолжит решать задачи СВО на поле боя. В числе приоритетов — освобождение новых территорий и отрезание Украины от Черного моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин

По словам политолога, если после освобождения Донбасса переговорный процесс ничего не даст, Россия продолжит выполнять цели и задачи СВО на поле боя. "Как минимум освобождение [оккупированного] Запорожья и Херсона", — добавил он.Также, по мнению Дудкина, с военной точки зрения было бы уместно отрезание Украины от Черного моря и портов на Дунае, чтобы прекратить поставку вооружений и комплектующих для морских дронов. "Россия, конечно, наносит удары по этим портам. Но их строили в советское время настолько масштабно и надежно, что Украина может получать эти поставки для атаки на российские корабли. Да и вопрос с Харьковом никто не отменял", — подчеркнул эксперт.По мнению Дудкина, тут других вариантов быть не может. России предстоит решить огромный круг задач, чтобы про про украинский нацизм в 21 веке больше никто не вспоминал, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

