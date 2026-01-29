https://ukraina.ru/20260129/pochemu-formula-trampa-ne-rabotaet-i-chto-khochet-rossiya-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1074936011.html

Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте

Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте

Один из центральных пунктов на переговорах по украинскому урегулированию, кроме "территориального вопроса", являются еще и так называемые гарантии безопасности, которые Запад предоставить Киеву в рамках будущего мирного договора

Дональд Трамп требует, чтобы это бремя несла Европа. Европейские лидеры предпочитают разделить ответственность с США, а Владимир Зеленский хотел бы чтобы эти гарантии были оформлены в виде срочного приема Украины в Евросоюз – под крыло Североатлантического альянса.Гарантии преткновенияСША готовы предоставить гарантии Киеву, но только если тот отдаст Донбасс, утверждает Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, ознакомленные с результатами трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах."Теперь же Белый дом поставил Владимира Зеленского перед условием: чтобы подписать документы о гарантиях безопасности США, он должен договориться с Россией о сдаче Донбасса", - сообщает газета.По словам одного из украинских чиновников, опрошенных изданием, США останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности, несмотря на то что их текст уже согласован.Тем временем заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью Financial Times опровергает подобные утверждения. По ее словам, единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить стороны в работе над мирным соглашением."Жаль, что Financial Times позволяет анонимным злоумышленникам лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который продвигается весьма успешно после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в минувшие выходные в Абу-Даби", - заявила Келли.Тем временем британский The Times отмечает, что исход мирных переговоров зависит от ухода Киева с Донбасса. Это условие Москвы подтвердил в том числе один из главных переговорщиков Кремля Кирилл Дмитриев, пишет газета."Россия освободила почти всю ЛНР и порядка 70% ДНР. Оставшиеся 30% составляют одни из наиболее укрепленных рубежей Украины — так называемый "пояс крепостей", куда входят города Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка. Отвод войск с этих рубежей сделает другие районы Украины уязвимыми для дальнейших атак России. США предложили превратить эти разрушенные районы в свободную экономическую зону", - говорится в публикации.При этом "советник одного европейского правительства" сообщил британскому изданию, что Киев уже некоторое время опасается, что Трамп мог пообещать Путину Донбасс на встрече на Аляске в августе прошлого года. Сам собеседник издания допустил, что это "лишь разыгравшаяся у украинцев паранойя".Формула Трампа не работаетПредлагаемая США формула "территории в обмен на безопасность" обречена на провал. Такое мнение высказал в авторской статье для британского издания UnHerd старший научный сотрудник и директор военного анализа центра "Приоритеты обороны" Дженнифер Кавано.По ее мнению, мирные усилия администрации США, которые фокусируются на обмене подконтрольной Киеву части ДНР на будущие гарантии безопасности, не приведут к прекращению конфликта. Причина в том, что эта стратегия, по мнению автора, коренным образом неверно трактует роль территории в войне.Для России контроль над Донбассом — это не конечная цель, а лишь первый шаг и важный символический трофей, утверждает она."Сдача оставшейся под властью Киева территории ДНР, безусловно, станет для Москвы символической победой, капитуляцией Украины. Она послужит не только молчаливым признанием того, что Россия "выиграла" на поле боя, но и политическим трофеем для Владимира Путина", пишет Кавано.Британский аналитик не считает территориальные уступки решающими для Москвы. По ее мнению, они всего лишь предварительное условие для перехода к обсуждению более широких и фундаментальных требований к Украине.Россия намерена поднять на переговорах вопросы о внеблоковом статусе Украины, отказе от членства в НАТО, ограничении численности ее вооруженных сил и "других аспектах суверенитета", подчеркивает Кавано. Поэтому уступка земли сама по себе не гарантирует мира, отмечает она.Автор также анализирует позицию Украины. Киев, понимая эту динамику, вряд ли согласится на такой обмен, поскольку, потеряв стратегически важную территорию и так называемый "пояс крепостей", он может остаться без реальных гарантий безопасности, полагает Кавано."Киев прав, опасаясь, что, отказавшись от ценной территории и так называемого "пояса крепостей", останется с носом", - утверждает аналитик британского издания.В качестве альтернативы она предлагает Вашингтону кардинально сменить подход: перестать концентрироваться на территориальном вопросе и с самого начала вынести на переговоры комплексные вопросы безопасности. Это включает официальное закрепление внеблокового статуса Украины, будущую конфигурацию ее армии и обязательства Запада по нерасширению НАТО.Для давления на Москву автор видит два "козыря" США: возможность предложить России нормализацию отношений и снятие санкций (чего не может сделать Киев), а также нежелание Владимира Путина обострять отношения с Дональдом Трампом, чтобы не спровоцировать новые ограничительные меры.А передумает ли?На переговорах в Абу-Даби появился некий элемент новизны, подчеркивает британский The Spectator. Это приглашение Владимиру Путину вступить в созданный Трампом Совет мира.Это было необычайно тонким намеком российскому лидеру, что этот широкий жест должен сопровождаться встречным предложением: компромиссом по Украине и мирным урегулированием, отмечает издание."Встреча в Абу-Даби задумывалась не для "откровенного и полезного" разговора. Трамп хочет положить начало подобающей "сделке"", - считают британские журналисты.По их мнению, единственным нерешенным вопросом, который мешает заключению этой сделки, это "земля". Однако очевидного решения, которое удовлетворило бы как Путина, так и Зеленского, попросту нет, констатируют авторы публикации."На первый взгляд, такого решения нет, поскольку Путин хочет, чтобы весь регион стал суверенной территорией России, а Зеленский отчаянно пытается удержать те 12% территории Донбасса, что по-прежнему находятся под контролем ВСУ", - напоминают они.Единственное разумное решение земельного вопроса — это мысль, что обе стороны уйдут с Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону, предлагает издание. Такое предложение содержит в том числе пересмотренный план Трампа из 20 пунктов, отмечается в статье."Однако доселе Путин неизменно придерживался своих красных линий. Он требует, чтобы Донбасс был передан России, и гонит от себя даже мысль о том, чтобы приказать своим солдатам уйти с занятой территории — тем более что за последние месяцы его войска добились скромных, но все же весомых успехов. В результате рычагов влияния у Путина больше, чем у Зеленского", - пишут британские журналисты.По их мнению, представители России на переговорах в Абу-Даби попросту не могли протянуть Зеленскому оливковую ветвь мира, и так будет продолжаться до тех пор, пока президент России, вопреки всем ожиданиям, не передумает.Успехи российских войск на южном фронтеПосле неудач ВСУ в Запорожской области Россия может объявить о победах на поле боя, отмечает немецкий Der Spiegel. Для Украины потеря этого стратегически важного региона будет особенно болезненной, констатируют журналисты издания.Они напоминают, что российские войска сейчас находятся примерно в 15 километрах от окраин города Запорожья – крупного политического и экономического центра, который до начала боевых действий насчитывал более 700 тысяч жителей."Наряду с Краматорском и Славянском в Донбассе, это единственный мегаполис, который в настоящее время находится под непосредственной угрозой", - полагает издание.По словам немецких военных экспертов, опрошенных Der Spiegel, юг не является приоритетом для Москвы, но российские войска все же хотели бы занять Запорожье. Этот город имеет большое стратегические значение, так как находится на реке Днепр, которая образует естественную границу, проходящую через центр Украины, отмечают они.Примерно в пятидесяти километрах от города находится Запорожская атомная электростанция, которая с начала конфликта вызывает споры (…) Украинцы хотят вернуть ее в рамках мирного соглашения. Однако полная потеря Запорожской области похоронила бы их надежды", - подчеркивает издание.На юге, как и в последнее время на других участках фронта, русские используют тактику проникновения, пишет Der Spiegel. Ее суть в следующем: при поддержке беспилотников небольшие отряды из нескольких солдат продвигаются вперед и захватывают небольшие участки территории, уточняет издание."Однако продвижение идет тяжело. Из-за нехватки танков стратегические прорывы по-прежнему маловероятны", - говорится в статье.

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, донбасс, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир путин, financial times, der spiegel