https://ukraina.ru/20260129/1074988857.html

Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию

Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию - 29.01.2026 Украина.ру

Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию

Сейчас Россия предлагает Украине, Европе и США малую капитуляцию, когда киевский режим самостоятельно выводит войска из маленького пятачка на территории ДНР, и соглашается урегулировать конфликт на минимальных условиях России по СВО. Если не выведут, армия России его освободит, а потом Москва выставит киевскому режиму еще более жесткие условия

2026-01-29T20:00

2026-01-29T20:00

2026-01-29T20:00

интервью

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

вкс

вооруженные силы украины

сво

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074982624_117:26:793:406_1920x0_80_0_0_871e278c4e2f4d298d2b734238571cf4.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий ДудкинРанее в украинских СМИ стали циркулировать слухи о том, что на переговорах в Абу-Даби было достигнуто энергетическое перемирие. Дмитрий Песков их не стал комментировать, но при этом сегодня ВКС РФ удары по украинским электростанциям действительно не наносили. Наблюдали полагают, что это может быть связано с двумя факторами.Либо Россия согласилась на ничего не стоящий им дипломатический жест по принципу "Киевский режим этот отказ от ударов все равно нарушит, а мы используем паузу для дополнительной разведки и накопления средств поражения".Либо речь идет о действительно серьезных договоренностях, когда киевский режим в обмен на отказ от ударов по энергетике пойдет на уступки, на которые он ранее идти не хотел, включая вывод войск из Донбасса.- Юрий Анатольевич, на ваш взгляд, что из этого ближе к правде?- Ни то, ни другое.Российское руководство неоднократно говорило, что Москве нужен долгосрочный мир на Украине. А Запад и киевский режим никак не может понять, что уже давно прошли времена Минских соглашений и Нормандского формата, когда можно было обманывать, юлить и устраивать скандалы. При этом у Украины нет никаких конкретных предложений о том, как этот мир достичь.Почему они уперлись в это энергетическое перемирие? Им нужна небольшая передышка хоть для чего-нибудь. Пополнения боезапаса, ротации войск, восстановления инфраструктуры или даже ввода на Украину небольшого европейского контингента. Мира они не хотят.Стороны переговоров по-прежнему находятся в веере. У них нет никаких точек соприкосновения. Трамп говорит: "Вот-вот будет мир". При этом сами Штаты, которые позиционируют себя как посредника, до сих пор снабжают Зеленского деньгами и оружием, и даже разговора об отказе от этого не ведут. Рубио делает странные заявления про какие-то общие гарантии безопасности Европы и США для Украины. Зеленский вообще отправляет на переговоры террориста Буданова*. Поэтому России, когда ее вооруженные силы только за январь освободили 500 квадратных километров территории и 17 населенных пунктов, вообще нет смысла соглашаться на какое-то перемирие.Фактически сейчас Россия предлагает Украине, Европе и США малую капитуляцию, когда киевский режим самостоятельно выводит войска из маленького пятачка на территории ДНР, а потом соглашается урегулировать конфликт на минимальных условиях России по СВО. Если не выведут, армия России его освободит, а потом Москва выставит киевскому режиму еще более жесткие условия.Повторюсь, если Украина не выведет войска из Донбасса, Россия продолжит его освобождение в совокупности с ударами по энергетике.- А если Россия выбьет ВСУ из Донбасса военным путем, как тут могут повести себя киевский режим и Запад? Начнут рискованную дипломатическую игру, отказавшись от еще каких-то территорий, чтобы в целом сохранить стабильность системы? Или пойдут на эскалацию, учитывая новые угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и Приднестровья?- Это будет зависеть от позиции США и Трампа. Эскалация американцам пока не нужна. У Трампа, помимо Украины, масштабный пласт других задач. Кроме того, по-прежнему в иностранных СМИ обсуждается формат двусторонних российско-американских переговоров на базе в Будапеште.Повторюсь, решение украинского вопроса зависит от того, как дальше будут складываться отношения России и США. Украина тут ничего не решает. Украина – это лишь одна из шахматных досок.Если же после освобождения Донбасса переговорный процесс ничего не даст, Россия дальше будет выполнять цели и задачи СВО на поле боя. Как минимум освобождение Запорожья и Херсона.Также было бы очень уместно отрезание Украины от Черного моря и портов на Дунае, чтобы прекратить поставку вооружений и комплектующих для морских дронов. Россия, конечно, наносит удары по этим портам. Но их строили в советское время настолько масштабно и надежно, что Украина может получать эти поставки для атаки на российские корабли. Да и вопрос с Харьковом никто не отменял.Тут просто других вариантов быть не может. Предстоит решить огромный круг задач, чтобы про про украинский нацизм в 21 веке больше никто не вспоминал.- То, что Украину рано или поздно придется отрезать от Черного моря, понятно. Но для этого придется взять под контроль большую часть ее территории, а из-за этого война может растянуться на годы.- Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами. Сейчас уже не существует сплошной линии фронта с длинными окопами и траншеями. Боевые действия ведутся вокруг опорных пунктов: и на открытой местности, и в городах, и в селах. Эти опорники берутся отдельными штурмовыми группами. Россия на СВО обходится одним процентом своего населения и не проводит дополнительную мобилизацию. Хотя она может быть проведена, если российское руководство сочтет это необходимым.- А где Россия может взять тяжелую технику и финансовые средства для формирования новых соединений?- Как вы знаете, тактика и стратегия боевых действий на Украине серьезно изменилась по сравнению с Великой Отечественной войной.С развитием научно-технического прогресса на первый план выходит ракетно-дроновое вооружение для ведения бесконтактной войны, а не тяжелая бронетехника. Хотя танк Т-90М "Прорыв" остается одним из лучших в мире. В этом плане у России хватит возможностей, чтобы расширить и ускорить свое продвижение на запад и освобождать крупные украинские города.За ту же Славянско-Краматорскую агломерацию сейчас будут жесточайшие бои. Слишком много Украина там понастроила подземных бетонных укреплений. Тем не менее, киевский режим сам признает, что ничего не может поделать с ФАБ-500 и ФАБ-300 с модулем планирования и коррекции. А это очень эффективное оружие в борьбе с подобными укрытиями.Более того, корректируемые авиабомбы с реактивным двигателем уже могут поражать цели на расстоянии в 200 километров. Одна из них даже долетала до моста в Затоке и взорвала его. То есть российским самолетам даже необязательно залетать в пределы бывших украинских территорий. Эти бомбы способны достать любые укрепления, где будут прятаться ВСУ.Повторюсь, именно эти средства поражения играют главную роль.Тем не менее, человеческий фактор все равно имеет значение. Общий мобилизационный потенциал России оценивается в 25 миллионов человек. При этом у Украины очень серьезный дефицит личного состава. Укомплектование ее подразделений на линии соприкосновения составляет всего 40%. Поэтому киевский режим вынужден перебрасывать подразделения с одного участка на другой, оголяя позиции, чтобы заткнуть те или иные бреши в обороне.- И все-таки, в чем состоит смысл сегодняшних российских ударов по энергетике Украины: обезлюдить крупные города, уничтожить снабжение электричеством заводы вроде "Антонова" и "Мотор-Сичи" или повысить издержки Запада на содержание киевского режима?- Сейчас Украина пытается спрятать все военное производство под землю. Особенно то, что касается ракетных и беспилотных систем."Антонов" и "Мотор-Сич" уже ничего не собирают. Во-первых, концерн "Антонов" был обанкрочен еще до войны и частично продан Китаю, но так дело до конца и не довели. Китайцы туда даже не заходили. Во-вторых, все объекты, которые расположены на земле, находятся в зоне досягаемости российских ВКС и уязвимы. Поэтому киевский режим пытается все это спрятать под землю. А это требует серьезных энергетических ресурсов.Их пытаются вырабатывать, перебрасывая какие-то мощности из той же Венгрии, на которую сегодня набрасывается Зеленский. Венгрия обеспечивает электричеством мирное население западноукраинских областей, а режим львиную долю этой энергии направляет на военное производство.То есть задача России не в том, чтобы обескровить и заморозить украинских граждан (об этом на Западе как раз говорят), а лишить энергетики остатки украинского ВПК.У меня в Киеве остались родные. Они подтверждают, что там полный коммунальный коллапс. Почему? Потому что Украина использует Киев как большую агломерацию с подземными укрытиями, где можно производить те или иные виды вооружений. То же самое касается Запорожья. До него российским войскам осталось 10-15 километров.Поэтому я всегда призываю людей по возможности покидать большие города. Делать там нечего. Жизни там не будет. В условиях войны всегда страдает гражданское население. Украинцы, о вашем спасении никто не позаботится. Зеленскому и его камарилье важны только их собственные шкуры.Также по теме - в материале Татьяны Стоянович: Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга

https://ukraina.ru/20260129/nereshennyy-vopros-provaly-vsu-otkaz-ot-donbassa-khronika-sobytiy-na-utro-29-yanvarya-1074957376.html

россия

украина

сша

киев

запорожье

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вкс, вооруженные силы украины, сво, переговоры по украине 2025, энергетика, киев, запорожье, европа, ракеты, дроны