Западная Украина за минувшую неделю: Дым над Бродами и "чёрные тучи" над партией Тимошенко

Западная Украина за минувшую неделю: Дым над Бродами и "чёрные тучи" над партией Тимошенко - 31.01.2026

Западная Украина за минувшую неделю: Дым над Бродами и "чёрные тучи" над партией Тимошенко

После того, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала подозреваемой по делу о подкупе депутатов Верховной Рады, активистов её партии на Западной Украине стали обвинять в помощи уклонистам.

В результате удара по Бродам нефтепровод "Дружба" не пострадалУтром 27 января глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что российский беспилотник атаковал "инфраструктурный объект на территории области", в результате чрезвычайной ситуации возникло задымление из-за возгорания нефтепродуктов. Позже председатель правления "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий написал в социальных сетях, что "россияне атаковали объект критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе".Местонахождение объекта выяснилось почти сразу, ведь о пожаре на нём сообщил городской совет Бродов. Пожар оказался масштабным, было задействовано более 300 спасателей и около 90 единиц техники, в городе до 2 февраля отменили обучение в школах, а жителей призвали по возможности не выходить на улицу. Детские сады работают с плотно закрытыми окнами и дверями, аналогичные рекомендации даны и жителям города. Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали превышение уровня оксида углерода в селе Смольное (пригород Бродов), чёрный дым над которым был виден на десятки километров.Как известно, в селе Смольное расположена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Броды", крупнейшая нефтеперекачивающая станция на Украине. Она работает с 1961 года и задействована в процессе транспортировки нефти в Европу. В 2019 году "Укртранснефть" отчитывалась в капитальном обновлении станции "Броды".К этой же станции проложен нефтепровод "Одесса – Броды", построенный в 1996-2001 годах. В середине 2000-х этот трубопровод работал в реверсном режиме, поставляя российскую нефть из "Дружбы" в Одессу для дальнейшего экспорта морем. В настоящее время этот нефтепровод не эксплуатируется, хотя интерес к нему в прошлом году проявляли венгерский концерн MOL и польский ORLEN.Через несколько часов после удара по Бродам пишущее об энергетике украинское издание enkorr сообщило, что беспилотник "попал в объект, связанный с магистральным нефтепроводом "Дружба", по которому российская нефть транзитом через Украину поставляется в Словакию и Венгрию". Эту же информацию начали распространять и украинские эксперты.Так, Михаил Гончар безапелляционно заявил, что Россия ударила по ключевой линейной станции "Броды" нефтепровода "Дружба". "Если в Кремле решили, что приоритет – поражение нефтетранспортной инфраструктуры Украины, то коммерческие интересы и интересы венгерской сатрапии становятся глубоко вторичными", – сказал он, и призвал прекратить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.Однако его коллеги отметили, что сама ЛПДС "Броды" осталась невредимой, а горят резервуары с нефтью, формально входящие в состав станции. Всего там 17 резервуаров, среди которых самый большой на территории Украины – вместимостью в 75 тысяч кубометров, он имеет двухстенную конструкцию и специальную плавкую крышу для повышения противопожарной безопасности.К моменту удара резервуар был наполовину пустым, заявил специалист в отрасли энергетики Геннадий Рябцев, но в огне всё же оказался значительный объём нефти. "Там было около 35 тысяч тонн. И, скорее всего, этот запас полностью утрачен. Но меня волнует один аспект: почему там не было огневой группы? Один "шахед" долетел, и его не сбили. Ну и что резервуар с инженерной защитой – так он настолько большой, что его не только с воздуха видно", – отметил Рябцев.По состоянию на конец дня 30 января пожар в Бродах полностью потушить не удалось. При этом транзит российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, судя по всему, осуществляется бесперебойно. По крайней мере, никаких заявлений о его приостановке или сокращении не прозвучало со стороны концерна MOL, получающего нефть по трубопроводу "Дружба".Активисты партии Тимошенко в регионе под прицелом правоохранителейПосле того, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала подозреваемой по делу о подкупе депутатов Верховной Рады, активистов её партии на Западной Украине стали обвинять в помощи уклонистам.Так, 30 января полиция и прокуратура Львовской области сообщили о задержании 53-летнего жителя Стрыйского района, который получил от военнообязанного мужчины 153 тысячи гривен за "помощь" с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) и снятием с розыска. В общей сложности, за эти услуги задержанный требовал 5500 долларов.По данным следствия, подозреваемый обещал военнообязанному повлиять на решение членов ВВК, работающих в Жидачевской городской больнице, а также на решение должностных лиц ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – прим.) по снятию его с розыска и обновлению военно-учетных документов, чтобы в дальнейшем мужчина мог трудоустроиться и оформить бронирование.Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами, соединенное с вымогательством. Возможное наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 266 240 гривен. Кроме того, суд наложил арест на недвижимое имущество подозреваемого: в частности на квартиру, жилые дома, здание и ряд земельных участков, а также долю в квартире родителей.Официально имя задержанного не сообщали, однако львовские СМИ написали, что речь идет о бывшем депутате Жидачевского городского совета от партии "Батькивщина" Владимире Петринце, который до ликвидации Жидачевского района руководил ячейкой партии Тимошенко в этом районе. Со стороны "Батькивщины" никаких заявлений по поводу задержания Петринца пока не было, однако близкий к Львовской ОВА телеграм-канал "Политический треш" фактически связал это дело с предъявлением подозрения Юлии Тимошенко.А двумя днями ранее, 28 января, один из самых активных представителей "Батькивщины" в Тернопольской области Евгений Ворко был задержан сотрудниками полиции по подозрению в создании схемы переправки уклонистов за границу.Как сообщили в прокуратуре Тернопольской области, юрист одного из местных предприятий знал о намерении своего знакомого уехать за границу, и пообещал помочь с оформлением выезда. Он заверил, что может устроить мужчину на предприятие, работников которого направляют в заграничные командировки. За свои услуги подозреваемый потребовал 15 тысяч долларов США, и попросил задаток в размере 5 тысяч долларов. При получении этой суммы мужчину задержали правоохранители. По данным следствия, ранее трудоустроенные на этом предприятии мужчины из заграничных командировок не возвращались.Название предприятия до сих пор неизвестно, а вот задержанный юрист оказался Евгением Ворко, председателем Тернопольской областной организации "Батькивщина молодая". Он позиционирует себя как "ветеран русско-украинской войны, волонтёр и организатор соревнований по греко-римской борьбе". Также Евгений является представителем известной в Тернополе семьи предпринимателей. Его отец Юрий Ворко владеет рядом городских рынков, в частности "Тернопольским городским рынком" и "Тернопольским центральным рынком", а покойный дедушка Евгений Ворко был президентом областной федерации греко-римской борьбы, из рядов которой вышло немало "авторитетных бизнесменов".Евгению Ворко сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных мотивов. Наказание за это предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 266 тысяч гривен. Как и в случае с экс-депутатом во Львовской области, официальной реакции партии "Батькивщина" на это задержание до сих пор не последовало.За неделю "бусифицировали" сразу двух клириков УПЦ МПНедалеко от Черновцов 26 января работники ТЦК во время проверки документов задержали, а затем мобилизовали священника Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Речь идёт о протоиерее Олеге Остафюке.На следующий день телеграм-канал "Союза православных журналистов" сообщил, что военные на одном из блокпостов задержали настоятеля двух храмов в селах Нижние Синевцы и Верхние Синевцы Черновицкой области. Прихожан УПЦ МП призвали молиться о священнослужителе.В Черновицком областном ТЦК подтвердили факт мобилизации Олега Остафюка и отметили, что у него не было права на отсрочку. Мужчина уже прошел военно-врачебную комиссию, его направили в учебный центр. В военкомате добавили, что во время войны все мужчины обязаны своевременно обновлять свои данные и иметь при себе военно-учётные документы. Реакция Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на мобилизацию её клирика отсутствует.А вот пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ МП 28 января сообщила, что представители ТЦК забрали и, по их словам, незаконно удерживают клирика этой епархии – настоятеля Свято-Покровского храма села Редвинцы Хмельницкого района протоиерея Максима Москальчука."В среду утром, 28 января, по дороге на работу отец был незаконно задержан представителями ТЦК, у него насильно забрали телефон и против его воли повезли в Хмельницкий городской ТЦК", – говорится в заявлении.В пресс-службе отметили, что согласно международному праву и конвенциям, священнослужитель не может быть мобилизован в армию и тем более не имеет права брать в руки оружие – поскольку это не только нарушение прав человека, но и грубое игнорирование духовной миссии, которую несет пастырь."Протоиерей Максим Москальчук согласился вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но брать в руки оружие отказался, так как ему это запрещает сан священника, после чего его погрузили в автобус и увезли в неизвестном направлении. Связи с ним нет", – добавили в епархии УПЦ.Стоит отметить, что 30 января стало известно о решении Львовского окружного административного суда, который отказал пастору из Стрыя в смене военной службы на не предусматривающую ношение оружия. В 2025 году священника протестантской церкви "Добрая весть" мобилизовали в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ). Там пастора назначили на должность, предусматривающую ношение оружие. По религиозным убеждениям и канонам он отказывается это делать, и просил командование назначить его на другую должность, а получив отказ – обратился в суд.Представители ГПСУ подали в суд отзыв, в котором отметили, что они "не могут подтвердить истинность убеждений священника". "В связи с отсутствием порядка и законных оснований предоставления возможности прохождения военной службы на должностях, не связанных с ношением и применением оружия, Администрацией ГПС Украины, как властным субъектом, не были нарушены права и интересы истца, поэтому оснований для удовлетворения иска нет", – говорится в позиции ответчиков. Суд её поддержал, и отказал пастору в удовлетворении иска.

