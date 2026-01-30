https://ukraina.ru/20260130/ukrainskoe-minenergo-podtverzhdaet-vs-rf-perestali-bit-po-energetike-1075022150.html
Украинское Минэнерго подтверждает: ВС РФ перестали бить по энергетике
Украинское Минэнерго подтверждает, что российские военные минувшей ночью впервые за долгое время не наносили ударов по энергетике, передает 30 января телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040577954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cea30d7b8cd260befaae447c02818ea0.jpg
"О них не сообщается в сводке за минувшие сутки. Тем не менее, в ряде областей, в частности, Харьковской и части Одесской до сих пор действуют аварийные отключения света. В Киеве не преминули пожаловаться на то, что короткое энергетическое перемирие приходится на последние дни непродолжительного потепления на Украине. А уже с 1 февраля Украину снова накроют морозы до 22-30 градусов", - говорится в посте. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров.До этого американский лидер заверял, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.Подробнее - в материале Россия согласилась на просьбу Трампа не бить по Украине - Песков на сайте Украина.ру.
"О них не сообщается в сводке за минувшие сутки. Тем не менее, в ряде областей, в частности, Харьковской и части Одесской до сих пор действуют аварийные отключения света. В Киеве не преминули пожаловаться на то, что короткое энергетическое перемирие приходится на последние дни непродолжительного потепления на Украине. А уже с 1 февраля Украину снова накроют морозы до 22-30 градусов", - говорится в посте.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров.
До этого американский лидер заверял, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.