Украинское Минэнерго подтверждает: ВС РФ перестали бить по энергетике - 30.01.2026
Украинское Минэнерго подтверждает: ВС РФ перестали бить по энергетике
Украинское Минэнерго подтверждает, что российские военные минувшей ночью впервые за долгое время не наносили ударов по энергетике, передает 30 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-30T14:57
2026-01-30T14:57
новости
"О них не сообщается в сводке за минувшие сутки. Тем не менее, в ряде областей, в частности, Харьковской и части Одесской до сих пор действуют аварийные отключения света. В Киеве не преминули пожаловаться на то, что короткое энергетическое перемирие приходится на последние дни непродолжительного потепления на Украине. А уже с 1 февраля Украину снова накроют морозы до 22-30 градусов", - говорится в посте. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров.До этого американский лидер заверял, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.Подробнее - в материале Россия согласилась на просьбу Трампа не бить по Украине - Песков на сайте Украина.ру.
Украинское Минэнерго подтверждает: ВС РФ перестали бить по энергетике

14:57 30.01.2026
 
Украинское Минэнерго подтверждает, что российские военные минувшей ночью впервые за долгое время не наносили ударов по энергетике, передает 30 января телеграм-канал Украина.ру
"О них не сообщается в сводке за минувшие сутки. Тем не менее, в ряде областей, в частности, Харьковской и части Одесской до сих пор действуют аварийные отключения света. В Киеве не преминули пожаловаться на то, что короткое энергетическое перемирие приходится на последние дни непродолжительного потепления на Украине. А уже с 1 февраля Украину снова накроют морозы до 22-30 градусов", - говорится в посте.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров.
До этого американский лидер заверял, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
Подробнее - в материале Россия согласилась на просьбу Трампа не бить по Украине - Песков на сайте Украина.ру.
