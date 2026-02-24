Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/rossiyane-udarili-aviabombami-po-tselyam-v-kharkovskoy-oblasti-1075984232.html
Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области - 24.02.2026 Украина.ру
Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на вторник ударили корректируемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-24T07:20
2026-02-24T07:32
сво
спецоперация
харьковская область
россия
запорожская область
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Также российская авиация наносит бомбовые удары по целям в Запорожской области, жалуется противник.На днях мы писали о других успехах россиян. Так, в воскресенье в Минобороны информировали, что российские военные нанесли удары по логистическому центру ВСУ, месту хранения беспилотников и комплектующих к ним. Подразделения группировок "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировки "Запад" и "Днепр" улучшили тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю. Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
харьковская область
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, харьковская область, россия, запорожская область, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Харьковская область, Россия, Запорожская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области

07:20 24.02.2026 (обновлено: 07:32 24.02.2026)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на вторник ударили корректируемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также российская авиация наносит бомбовые удары по целям в Запорожской области, жалуется противник.
На днях мы писали о других успехах россиян. Так, в воскресенье в Минобороны информировали, что российские военные нанесли удары по логистическому центру ВСУ, месту хранения беспилотников и комплектующих к ним.
Подразделения группировок "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировки "Запад" и "Днепр" улучшили тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю. Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияХарьковская областьРоссияЗапорожская областьУкраина.руВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье
07:47ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией
07:44Новый сезон ядерных испытаний: Мендкович о геополитической вероятности радиоактивных осадков
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:37Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
06:30Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику
06:30Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины
06:20Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту
06:14Дональд Трамп и гражданская война в США
06:10Европа готовится грабить Россию, экономика которой испытывает трудности. Эксперты о планах ЕС
06:06Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола
06:00"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик
05:50Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе
05:40"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении
05:30"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье
05:15Трамп нацелен на иранскую и кубинскую кампании и получение Гренландии — американист про амбиции США
05:00"Минимум восемь регионов Украины": Сорокин про задачи СВО и гарантии безопасности для России
04:45Политолог Вайнер: Вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком выборов в ноябре
04:44Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево
Лента новостейМолния