Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на вторник ударили корректируемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также российская авиация наносит бомбовые удары по целям в Запорожской области, жалуется противник.На днях мы писали о других успехах россиян. Так, в воскресенье в Минобороны информировали, что российские военные нанесли удары по логистическому центру ВСУ, месту хранения беспилотников и комплектующих к ним. Подразделения группировок "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировки "Запад" и "Днепр" улучшили тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю. Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
07:20 24.02.2026 (обновлено: 07:32 24.02.2026)
