Зеленский просит Трампа не выключать аппарат жизнеобеспечения. Хроника событий на утро 24 февраля

Владимир Зеленский пожаловался, что Запад не хочет воевать за Киев. Из-за ссоры с Венгрией Украина останется без денег ЕС и к апрелю может обанкротиться. На фоне женевских переговоров ВСУ активизировали атаки на учебные заведения России

Запад бросил Украину воевать в одиночкуВладимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с отчаянной просьбой остаться на стороне Киева. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты слишком влиятельны, чтобы оставаться в стороне от конфликта. В ходе интервью он выразил надежду, что американский лидер в своем выступлении перед Конгрессом продемонстрирует "поддержку Украине в противостоянии с Россией".Примечательно, что ранее украинский политик критиковал Трампа за призывы к уступкам и называл его подход к мирному урегулированию "несправедливым". Зеленский тогда предположил, что американскому президенту просто легче давить на Киев, чем на Москву.Теперь же риторика резко сменилась: от критики Зеленский перешел к мольбам о поддержке. Кроме того, Владимир Зеленский в интервью AFP выразил недовольство тем, что западные союзники отказываются предоставлять свои войска для участия в боевых действиях на украинской территории."На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность", — заявил глава киевского режима.По его словам, союзники также отказываются размещать свои войска у границ с Белоруссией, что, по мнению Зеленского, необходимо для сдерживания "российской угрозы".В Москве неоднократно предупреждали о последствиях такого сценария. В МИД России подчеркивали, что любой вариант размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности отправки контингента российские дипломаты называли подстрекательством к продолжению боевых действий.К апрелю ВСУ станет нечем кормить: Киев теряет последний источник финансированияУхудшение отношений между Киевом и Будапештом лишает Украину жизненно важной финансовой поддержки со стороны Евросоюза. Как пишет венгерский портал Mandiner, если ситуация не изменится, уже к апрелю украинская армия может просто перестать функционировать, а страна — обанкротиться."Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. <…> Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод "Дружба". <…> Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС", — указывается в материале.Издание подчеркивает, что отказ Киева разблокировать транзит российской нефти стал последней каплей для Будапешта, который теперь блокирует любые выплаты Украине из общеевропейского бюджета. Без этих средств режим Зеленского окажется на грани выживания.Венгерские экономисты подтверждают катастрофичность ситуации: без поддержки ЕС экономика Украины неминуемо рухнет. Автор публикации связывает это с "окончательным истощением Киева" на фоне продолжающихся российских ударов по энергоинфраструктуре."Все это выглядит удручающе, учитывая продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру и, надо признать, стремительное опустошение казны. Похоже, у Украины окончательно иссякли силы", — заключает издание.Стоит напомнить, что Украина последние годы формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на западные вливания. Бюджет на 2025 год утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения в сторону увеличения военных расходов. Еще в декабре The Guardian предупреждала о риске банкротства страны весной без срочного внешнего финансирования. Теперь этот риск становится реальностью из-за конфликта с Венгрией.Между тем накануне глава украинской переговорной группы и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал ход переговоров с предельной лаконичностью, достойной философских трактатов."Существует два варианта: либо мы дойдём до завершения войны, либо не дойдём – это будет означать продолжение войны. До конца", — заявил переговорщик.В то же время бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в аналитическом центре Chatham House с заявлением, которое можно назвать приговором западной военной машине."Сегодняшняя война между нами и российскими оккупантами — такая, какая есть. И мы точно знаем, что именно сейчас достаточной военной силы, чтобы как-то помешать этой войне, ни у одной страны нет", — заявил Залужный.По его словам, мир живёт в новой реальности, где старые представления о сдерживании и балансе сил больше не работают.Женевские договоренности не для Киева: ВСУ предпочли атаковать школыВооруженные силы Украины за последние семь дней нанесли удары по меньшей мере по пяти образовательным учреждениям на территории России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передают информагентства. "Удар по брянской школе стал как минимум пятым покушением за неделю на образовательные учреждения в РФ", — заявил дипломат.По его словам, две средние школы были атакованы беспилотниками в запорожских Энергодаре и Васильевке. В Белгородской области украинские военные повредили здание школы в селе Мешковое. В Луганской народной республике пострадал учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка.Очередная атака произошла 23 февраля. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе ВСУ по школе в селе Новая Погощь Суземского района. Атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, по счастливой случайности обошлось без пострадавших.Фронтовая сводка В ночь с 23 на 24 февраля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Согласно сводке ведомства, наибольшее количество дронов было сбито в Белгородской области — 21 БПЛА. По 15 беспилотников уничтожено в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря, еще 11 — в Крыму.Кроме того, девять дронов ликвидированы над Азовским морем, пять — в Саратовской области. По одному беспилотнику поражено в Адыгее, Курской и Ростовской областях.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении продолжаются бои у Никифоровки и в направлении Фёдоровки Второй. Российские войска продвигаются от Приволья к трассе на Славянск. Лесной массив севернее Резниковки полностью перешел под контроль ВС РФ. Кривая Лука фактически находится в оперативном окружении — дорога на Каленики простреливается нашей артиллерией. Также зафиксированы столкновения в районе Озёрного.На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои на восточных окраинах города — в районе больницы и налоговой. Усилено давление южнее Дибровы в направлении Старого Каравана. Позиционные бои продолжаются у Масляковки, Дробышево и Святогорска.На Гуляйпольском направлении российские подразделения пытаются выровнять линию фронта по рубежу Рождественское — Верхняя Терса — Гуляйпольское. Контратаки ВСУ отбиты. Населенный пункт Прилуки находится в "серой зоне". Сложная обстановка сохраняется южнее Великомихайловки и в районе Тернового.На Константиновском направлении идут бои у Берестка и Ильиновки, наши подразделения пытаются занять поля и сдержать вылазки противника. В Степановке сохраняется чересполосица — диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытаются прорываться к селу. В самой Константиновке продолжаются локальные бои.На Красноармейском направлении боевые действия сосредоточены в центре Гришино, наносятся авиаудары по Новоалександровке. Продолжаются столкновения между Родинским и Белицким. Зафиксированы подвижки в районе Нового Донбасса.Сумская область готовится к сдаче: Киев в панике эвакуирует населениеОдновременно с этим стало известно, что украинские власти активизируют мероприятия по эвакуации мирного населения из Сумской области по мере продвижения российских войск. Об этом агентству РИА Новости сообщили в силовых структурах.Эвакуация проходит на фоне успешного решения задач, поставленных перед группировкой "Север". Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия планомерно создает буферную зону безопасности вдоль границы с Сумской областью.Помимо действий на Сумском направлении, группировка "Север" активно работает и в Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки до 225 солдат, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Верба" и четыре склада материальных средств.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

