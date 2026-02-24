https://ukraina.ru/20260224/pvo-za-noch-sbila-pochti-80-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey--1075984841.html

ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 79 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 24 февраля телеграм-канал Украина.ру

Из них 21 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, по 15 - над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, 11 над Крымом, девять над акваторией Азовского моря, пять над Саратовской областью, по одному над территорией Республики Адыгея, Курской и Ростовской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны были уничтожены в Каменском и Неклиновском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале писал об уничтожении дронов над морем в районе Северной стороны и призывал жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.В Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА ввели режим "Ковер", сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

