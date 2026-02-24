https://ukraina.ru/20260224/novyy-sezon-yadernykh-ispytaniy-mendkovich-o-geopoliticheskoy-veroyatnosti-radioaktivnykh-osadkov-1075984718.html

Новый сезон ядерных испытаний: Мендкович о геополитической вероятности радиоактивных осадков - 24.02.2026

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире рассказал об итогах первого заседания Совета мира, а также проанализировал повышение градуса глобальной эскалации:

00:2600:2600:26 - Первое заседание Совета мира.03:18 - Казахстанские войска на Ближнем Востоке.04:43 - Итоги переговоров в Женеве.07:31 - Переговоры США и Ирана.10:20 - Кто следующий после Кубы?12:03 - Геополитические риски для России.15:00 - Перспективы ядерных испытаний сверхдержав.

