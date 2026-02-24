https://ukraina.ru/20260224/ssha-obyavili-o-nachale-voennykh-ucheniy-s-kanadoy-i-daniey-na-alyaske-i-v-grenlandii-1075985515.html
США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии - 24.02.2026 Украина.ру
США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
Северное командование ВС США (USNORTHCOM) объявило о проведении военных учений с Данией и Гренландией на территории Аляски и Гренландии
2026-02-24T08:53
2026-02-24T08:53
2026-02-24T08:44
новости
сша
дания
аляска
дональд трамп
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da3bcca53b53ed19dfc6117e691da6ae.jpg
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование ВС США проведут совместные многоцелевые полевые учения Arctic Edge 2026 на различных площадках по всей Аляске и Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.В этих учениях будут задействованы силы NORAD и USNORTHCOM, а также Дания, Канада, национальная гвардия Аляски и межведомственные партнеры, включая ФБР, береговую охрану США, национальное управление океанических и атмосферных исследований и федеральное управление гражданской авиации.Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
дания
аляска
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f16dcf60d10f93f49eb3ab05cea16f06.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дания, аляска, дональд трамп, фбр
Новости, США, Дания, Аляска, Дональд Трамп, ФБР
США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
Северное командование ВС США (USNORTHCOM) объявило о проведении военных учений с Данией и Гренландией на территории Аляски и Гренландии
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование ВС США проведут совместные многоцелевые полевые учения Arctic Edge 2026 на различных площадках по всей Аляске и Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.
В этих учениях будут задействованы силы NORAD и USNORTHCOM, а также Дания, Канада, национальная гвардия Аляски и межведомственные партнеры, включая ФБР, береговую охрану США, национальное управление океанических и атмосферных исследований и федеральное управление гражданской авиации.
"Все учебные мероприятия в Гренландии проводятся в полной координации с Датским королевством", - говорится в заявлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.