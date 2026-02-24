https://ukraina.ru/20260224/ssha-obyavili-o-nachale-voennykh-ucheniy-s-kanadoy-i-daniey-na-alyaske-i-v-grenlandii-1075985515.html

США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

Северное командование ВС США (USNORTHCOM) объявило о проведении военных учений с Данией и Гренландией на территории Аляски и Гренландии

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование ВС США проведут совместные многоцелевые полевые учения Arctic Edge 2026 на различных площадках по всей Аляске и Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.В этих учениях будут задействованы силы NORAD и USNORTHCOM, а также Дания, Канада, национальная гвардия Аляски и межведомственные партнеры, включая ФБР, береговую охрану США, национальное управление океанических и атмосферных исследований и федеральное управление гражданской авиации.Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

