США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/ssha-obyavili-o-nachale-voennykh-ucheniy-s-kanadoy-i-daniey-na-alyaske-i-v-grenlandii-1075985515.html
США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии - 24.02.2026 Украина.ру
США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
Северное командование ВС США (USNORTHCOM) объявило о проведении военных учений с Данией и Гренландией на территории Аляски и Гренландии
2026-02-24T08:53
2026-02-24T08:44
новости
сша
дания
аляска
дональд трамп
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da3bcca53b53ed19dfc6117e691da6ae.jpg
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование ВС США проведут совместные многоцелевые полевые учения Arctic Edge 2026 на различных площадках по всей Аляске и Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.В этих учениях будут задействованы силы NORAD и USNORTHCOM, а также Дания, Канада, национальная гвардия Аляски и межведомственные партнеры, включая ФБР, береговую охрану США, национальное управление океанических и атмосферных исследований и федеральное управление гражданской авиации.Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
дания
аляска
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f16dcf60d10f93f49eb3ab05cea16f06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дания, аляска, дональд трамп, фбр
Новости, США, Дания, Аляска, Дональд Трамп, ФБР

США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

08:53 24.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Северное командование ВС США (USNORTHCOM) объявило о проведении военных учений с Данией и Гренландией на территории Аляски и Гренландии
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование ВС США проведут совместные многоцелевые полевые учения Arctic Edge 2026 на различных площадках по всей Аляске и Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.
В этих учениях будут задействованы силы NORAD и USNORTHCOM, а также Дания, Канада, национальная гвардия Аляски и межведомственные партнеры, включая ФБР, береговую охрану США, национальное управление океанических и атмосферных исследований и федеральное управление гражданской авиации.
"Все учебные мероприятия в Гренландии проводятся в полной координации с Датским королевством", - говорится в заявлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДанияАляскаДональд ТрампФБР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:15Европа забыла историю? Медведев напомнил, как русские солдаты входили в её столицы
09:10Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
09:08Зеленский просит Трампа не выключать аппарат жизнеобеспечения. Хроника событий на утро 24 февраля
08:53США объявили о начале военных учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
08:24Нужно ли прощать предателей, которые хотят вернуться в Россию — писатель Юрий Поляков
08:22Главное за ночь 24 февраля
08:00Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье
07:47ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией
07:44Новый сезон ядерных испытаний: Мендкович о геополитической вероятности радиоактивных осадков
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:37Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
06:30Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику
06:30Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины
06:20Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту
06:14Дональд Трамп и гражданская война в США
06:10Европа готовится грабить Россию, экономика которой испытывает трудности. Эксперты о планах ЕС
06:06Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола
06:00"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик
05:50Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе
05:40"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении
Лента новостейМолния