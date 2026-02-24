https://ukraina.ru/20260224/evropa-zabyla-istoriyu-medvedev-napomnil-kak-russkie-soldaty-vkhodili-v-e-stolitsy-1075987804.html

Европа забыла историю? Медведев напомнил, как русские солдаты входили в её столицы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о планах Евросоюза запретить въезд в Шенгенскую зону всем российским военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. Об этом 24 февраля он написал в своем Телеграм-канале

"Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году", — говорится в публикации Медведева. В конце января представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер сообщила, что Брюссель изучает возможность запрета на поездки для участников СВО. Как писало Politico, инициатором выступила Эстония, которая якобы опасается, что после завершения конфликта тысячи россиян с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.В завершение Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества, напомнив, кому на самом деле Европа обязана миром и безопасностью. Российские власти неоднократно подчёркивали, что западные санкции нелегитимны и неэффективны.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский просит Трампа не выключать аппарат жизнеобеспечения. Хроника событий на утро 24 февраля.

