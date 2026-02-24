Нужно ли прощать предателей, которые хотят вернуться в Россию — писатель Юрий Поляков - 24.02.2026 Украина.ру
Нужно ли прощать предателей, которые хотят вернуться в Россию — писатель Юрий Поляков
Известный писатель, драматург и киносценарист Юрий Поляков в эксклюзивном интервью мультимедийному изданию "Украина.ру" рассказал о настроениях в творческой среде России и о том, как воспринимают СВО обычные жители нашей страны
Кроме того, он проанализировал ход информационной войны, которую России пришлось вести с Украиной и коллективным Западом, и рассказал о том, что нужно для Победы.
Нужно ли прощать предателей, которые хотят вернуться в Россию — писатель Юрий Поляков

Известный писатель, драматург и киносценарист Юрий Поляков в эксклюзивном интервью мультимедийному изданию "Украина.ру" рассказал о настроениях в творческой среде России и о том, как воспринимают СВО обычные жители нашей страны
Кроме того, он проанализировал ход информационной войны, которую России пришлось вести с Украиной и коллективным Западом, и рассказал о том, что нужно для Победы.
