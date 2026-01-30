Фронт под Волчанском: российские войска расширяют плацдарм в Графском и Симоновке — Алехин - 30.01.2026 Украина.ру
На Харьковском направлении есть вероятность масштабного манёвра вдоль реки Старица с выходом к ключевым трассам и переправам. Такие действия позволят отсечь важные коммуникации ВСУ и развить наступление на левобережье Северского Донца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин рассказал про изменение ситуации под Волчанском. "Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь-Великий Бурлук", — сообщил эксперт. По его словам, в дальнейшем вполне вероятен маневр российской армии вдоль шоссейных и полевых дорог. "Прикрываясь руслом речки Старица в направлении Избицкое-Варваровка, охватывая лес Заломный (на хребте водораздела рек Старица - Северский Донец) с запада с выходом к трассе С-210803, отрезая ее от Рубежного и переправ через Северский Донец", — заявил эксперт.По его словам, эти действия могут обеспечить продвижение на другом участке. "Этими действиями обеспечивается наступление на левобережье в направлении Верхняя Писаревка — Заречное к переправам в районе Старого Салтова", — заключил собеседник издания.Алехин сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Север", установив контроль над Вильчой и Лиманом, продолжили наступление южнее Волчанска. Войска ведут бои за укрепления 120-й бригады теробороны и 58-й мотопехотной бригады ВСУ на правом берегу Северского Донца."По последним данным, полученным с места боев, наши штурмовики закрепились и расширяют плацдарм в Графском и Симоновке", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
На Харьковском направлении есть вероятность масштабного манёвра вдоль реки Старица с выходом к ключевым трассам и переправам. Такие действия позволят отсечь важные коммуникации ВСУ и развить наступление на левобережье Северского Донца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин рассказал про изменение ситуации под Волчанском. "Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь-Великий Бурлук", — сообщил эксперт.
По его словам, в дальнейшем вполне вероятен маневр российской армии вдоль шоссейных и полевых дорог. "Прикрываясь руслом речки Старица в направлении Избицкое-Варваровка, охватывая лес Заломный (на хребте водораздела рек Старица - Северский Донец) с запада с выходом к трассе С-210803, отрезая ее от Рубежного и переправ через Северский Донец", — заявил эксперт.
По его словам, эти действия могут обеспечить продвижение на другом участке. "Этими действиями обеспечивается наступление на левобережье в направлении Верхняя Писаревка — Заречное к переправам в районе Старого Салтова", — заключил собеседник издания.
Алехин сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Север", установив контроль над Вильчой и Лиманом, продолжили наступление южнее Волчанска. Войска ведут бои за укрепления 120-й бригады теробороны и 58-й мотопехотной бригады ВСУ на правом берегу Северского Донца.
"По последним данным, полученным с места боев, наши штурмовики закрепились и расширяют плацдарм в Графском и Симоновке", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
